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মানকুণ্ডু মেন্টাল হাসপাতালে ভূরি ভূরি অভিযোগ, তড়িঘড়ি গঠন ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং টিম

মানকুণ্ডু মানসিক হাসপাতালের জায়গায় তৈরি হয়েছে শতাধিক দোকানঘর। ভূরি ভূরি বেনিয়ম-আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে গঠন ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি ৷ পলাশ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷

MANKUNDU MENTAL HOSPITAL CORRUPTION
মানকুণ্ডু মানসিক হাসপাতাল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2026 at 7:25 PM IST

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মানকুণ্ডু, 7 অগস্ট: রাজনৈতিক পালা বদলের পরই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে স্বাধীনতার আমলে তৈরি হুগলির মানকুণ্ডু মানসিক হাসপাতালে ৷ তৃণমূল আমলে নতুন করে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে হাসপাতাল তৈরি হলেও পরিকাঠামো গত সমস্যা থেকেই গিয়েছে ৷ তার উপর হাসপাতালের জমিতে দোকানঘর দেওয়া হবে বলে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা নিয়ে বিতর্ক উঠেছে ৷ উঠেছে দুর্নীতির অভিযোগও ৷ যদিও তড়িঘড়ি বৈঠকে বসেছেন চন্দননগরের বিধায়ক ও মহকুমাশাসক ৷ ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন মহকুমাশাসক ৷

মেন্টাল হাসপাতালের ইতিহাস

হাওড়া-ব্যান্ডেল মেন লাইনে মানকুণ্ডু রেলস্টেশন ৷ তার পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত মানকুণ্ডু মানসিক হাসপাতাল। 1939 সালে প্রায় 22 বিঘা জমির উপর বিশিষ্ট চিকিৎসক হরনাথ বসু গড়ে তুলেছিলেন হাসপাতালটি ৷ মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতাল চালু হয়েছিল ৷ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিকিৎসা করাতে আসতেন বহু রোগী ৷ মেন্টাল হাসপাতালের ট্রাষ্টি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে 1982 সাল পর্যন্ত এটি ভালোভাবে চলেও, তারপর থেকে ধুঁকতে থাকে ঐতিহ্যপূর্ণ ভবনটি। বাতিল হয়ে যায় হাসপাতালের সরকারি লাইসেন্স।

মানকুণ্ডু মেন্টাল হাসপাতালে ভূরি ভূরি অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

2011 সালে তৃণমূল আমলে ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তীই হন প্রশাসক ৷ নতুন করে সরকারি লাইসেন্স করা হয়। চন্দননগরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের আনুকূল্যে 20 লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনতলা ব্লিডিং-সহ 60টি বেডের হাসপাতাল তৈরি করা হয়। নতুন ভবনের নাম পরিবর্তন করে আনন্দ আশ্রম রাখা হয়। সাইন বোর্ডে পুরসভা পরিচালিত লেখা থাকলেও সরকারিভাবে এই মেন্টাল হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিল না ভদ্রেশ্বর পুরসভা। সরকার বদলের পরই পুরবোর্ড ভেঙে যেতেই বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে হাসপাতালে ৷

MANKUNDU MENTAL HOSPITAL CORRUPTION
মেন্টাল হাসপাতালের ইতিহাস (ইটিভি ভারত)

বর্তমানে 43 জন রোগী এই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। চিকিৎসক এবং নার্স, আয়া-সহ 32 জন কর্মী রয়েছেন এখানে। কিন্তু নেই পর্যাপ্ত ডাক্তার, নার্স। তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না-কর্মীরা। বাতিল হতে চলেছে হাসপাতালের লাইসেন্স। অপরদিকে, তৃণমূলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অর্থাৎ হাসপাতালে প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে মেন্টাল হাসপাতালের জায়গায় শতাধিক দোকান তৈরি করা হয়েছে। 150 স্কোয়ারফিটের দোকানগুলি দাম ধার্য করা হয়েছিল 2 থেকে 4 লক্ষ টাকা। মানসিক হাসপাতালে দোকানের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়া হচ্ছে মানুষের কাছ থেকে। কিন্ত সেই দোকান মালিকদের হস্তান্তর করা হয়নি। তা নিয়ে যথেষ্টই ধোঁয়াশা ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

MANKUNDU MENTAL HOSPITAL CORRUPTION
বিতর্ক মানকুণ্ডু মেন্টাল হাসপাতালে (ইটিভি ভারত)

কী বলছেন মহকুমাশাসক ও ভদ্রেশ্বর পুরসভার প্রশাসক ?

চন্দননগরের মহকুমাশাসক আশুতোষ কুমার বলেন, "যেহেতু এই হাসপাতালে অনেক রোগী রয়েছেন ৷ তাই তাঁদের যাতে চিকিৎসায় কোনও ব্যাঘাত না-হয় সেটা দেখা আমাদের দায়িত্ব। হাসপাতাল যাতে ভালোভাবে চলে তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ পাশাপাশি, যেসব বিষয়গুলি সামনে এসেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিছু অবৈধ নির্মাণ-সহ অন্যান্য বিষয়ে অভিযোগ এসেছে ৷ সেগুলি নিয়ে আমরা একটা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি তৈরি করছি। কমিটি খতিয়ে দেখবে যে ঠিক কী হয়েছে ৷ কোথায়, কোথায় নিয়ম মানা হয়নি। রোগীদের ওষুধ, পানীয় জল এগুলি নিয়ে কোনওভাবেই আপস করা হবে না, এমনটা বলে দেওয়া হয়েছে।"

MANKUNDU MENTAL HOSPITAL CORRUPTION
মানকুণ্ডু মেন্টাল হাসপাতাল (ইটিভি ভারত)

হাসপাতালের সিস্টার ইন-চার্জ কী বলছেন ?

হাসপাতালে নার্সিং স্টাফ কৃষ্ণা চক্রবর্তী বলেন, আমাদের বেতন হয়নি গত মে মাস থেকে। স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যাও কম রয়েছে। খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।"

MANKUNDU MENTAL HOSPITAL CORRUPTION
বৈঠকে চন্দননগরের বিধায়ক ও মহকুমাশাসক (ইটিভি ভারত)

হাসপাতালের জমিতে তৈরি হয়েছে শতাধিক দোকান। টাকা দিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। তাঁরা কী বলছেন ?

স্থানীয় বাসিন্দা কপিল দেব শর্মা বলেন, "তৎকালীন ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী বলেছিলেন, দোকানঘর দেওয়া হবে। আমার যেহেতু আগে থেকেই দোকান ছিল তাই আমাকে ধাপে ধাপে টাকা দিতে বলা হয়েছিল। আমি 2 লাখ টাকা দিয়েছি কিন্তু দোকানঘর পায়নি। স্থানীয় অরবিন্দ দুলে বলছেন, "আমাদের একটা দোকান ছিল। তাই বলা হয়েছিল 2 লক্ষ টাকা দিলে পাকা দোকান দেবে। আমি 1 লাখ টাকা দিয়েছিলাম। পুরসভা থেকে তার কাগজও দিয়েছিল। এখন আশায় আছি... দেখি কী হয় !"

MANKUNDU MENTAL HOSPITAL CORRUPTION
ভূরি ভূরি অভিযোগ ভুক্তভোগীদের (ইটিভি ভারত)

মানকুণ্ডুর দীপ্তি দাসের স্বামী মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজ করেন। মেন্টাল হাসপাতালে দোকান শুনে তিনিও 3 লক্ষ টাকার মধ্যে আড়াই লক্ষ দিয়েছেন। অথচ কীভাবে দোকান পাবেন, তার কোনও ভরসা পাচ্ছেন না। তাই রেগে গিয়ে বলেন, "লোন নিয়ে টাকা দিয়েছি ৷ কিন্তু দোকান কবে পাব তা বুঝতে পারছি না।"

চন্দননগরের বিজেপি বিধায়কের বক্তব্য ?

হাসপাতাল পরিকাঠামো ও শতাধিক দোকান বিতর্কে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন চন্দননগরের বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ'ও। মহকুমাশাসক ও হাসপাতাল কর্মীদের নিয়ে বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে তড়িঘড়ি বৈঠক করেছেন তাঁরা। ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "আগের সরকার (তৃণমূল সরকার) কী করেছে... মানুষকে কীভাবে শোষণ করেছে... তার উদাহরণ হচ্ছে এই হাসপাতাল ৷ অনেকগুলি পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি ৷ এখানে বিদ্যুতের ব্যাক-আপ নেই ৷ তার ব্যবস্থা করা হবে ৷ কোনও সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা নেই, তাও হবে ৷ পরিশোধিত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে। হাসপাতাল চালানোর জন্য যে লাইসেন্স সেটাও বাতিল হয়ে যেতে পারে। তা যাতে না-হয় সেই বিষয়টাও দেখা হচ্ছে। 2022 সালের পর এই হাসপাতালে যত নিয়োগ হয়েছে এবং যত টাকা আয়-ব্যয় করা হয়েছে তার অডিট করা হবে।"

TAGGED:

মানকুণ্ডু মানসিক হাসপাতাল
FACT FINDING TEAM
হাসপাতালে দুর্নীতি
MANKUNDU MENTAL HOSPITAL
MANKUNDU MENTAL HOSPITAL CORRUPTION

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