ফের মাইক বিভ্রাটে পুলিশ ও কর্মীদের ধমক ক্ষুব্ধ মমতার, তুললেন 'অন্তর্ঘাত'-এর প্রশ্ন
রাজনৈতিক আলোচনার মাঝে ছন্দপতন । ফের যান্ত্রিক গোলযোগে ব্যাহত মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা । তাতেই মেজাজ হারালেন নেত্রী ।
Published : December 22, 2025 at 5:47 PM IST
কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: সোমবার দুপুরে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূলের বিএলএ (BLA) বা বুথ লেভেল এজেন্টদের নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে দলীয় কর্মীদের কড়া বার্তা দিচ্ছিলেন তিনি । কিন্তু সেই গুরুগম্ভীর রাজনৈতিক আলোচনার মাঝেই ছন্দপতন ঘটে । ফের যান্ত্রিক গোলযোগের জেরে ব্যাহত হয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা । আর তাতেই মেজাজ হারালেন নেত্রী ।
আগের দিনও একই জায়গায় শিল্প সম্মেলনের অনুষ্ঠানে মাইক নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল তাঁকে । পরপর দু'দিন সরকারি এবং দলীয় কর্মসূচিতে ভিভিআইপি নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে এমন যান্ত্রিক ত্রুটি কি নিছকই কাকতালীয়, নাকি এর পিছনে রয়েছে বড় কোনও ষড়যন্ত্র বা 'অন্তর্ঘাত' - প্রকাশ্য মঞ্চ থেকেই এই বিস্ফোরক প্রশ্ন তুলে দিলেন ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী । মাইক বিভ্রাটের জেরে এদিন তিনি এতটাই বিরক্ত হন যে, সরাসরি মঞ্চ থেকে মাইক পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কর্মী এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ আধিকারিকদের তীব্র ভর্ৎসনা করেন ।
এদিন সভা চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী যখন ভোটার তালিকার অনিয়ম এবং কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সরব হচ্ছিলেন, ঠিক তখনই সাউন্ড সিস্টেমে গোলযোগ দেখা দেয় । স্টেডিয়ামের পিছন দিকের গ্যালারিতে বসা দলীয় কর্মীরা আওয়াজ তুলে জানান, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন না । আওয়াজ জড়িয়ে যাচ্ছে বা 'একো' হচ্ছে । বিষয়টি নজরে আসতেই বক্তব্য থামিয়ে দেন মমতা । এরপরই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মাইক হাতে নিয়েই ধমক দেন সাউন্ড সিস্টেমের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের । তিনি জানিয়ে দেন, পেশাদার কাজের জন্য অর্থ নেওয়া সত্ত্বেও কেন এমন গাফিলতি হবে ?
মাইক ম্যানদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "আপনারা তো এই কাজের জন্য টাকা পান ! টাকা নিয়ে কাজ করেন আপনারা । সেটা আপনাদের প্রাপ্য । কিন্তু আপনি তো সার্ভিসটা দেবেন । প্রত্যেকদিন মাইক বিভ্রাট কেন হচ্ছে ? এটা সাবোটাজ হচ্ছে না তো ?" তাঁর এই মন্তব্যে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বিষয়টিকে তিনি আর নিছকই যান্ত্রিক ত্রুটি হিসেবে দেখছেন না ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রাগের অন্যতম কারণ হল এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি । তিনি উল্লেখ করেন যে, কয়েকদিন আগে এই একই ভেন্যুতে আয়োজিত এমএসএমই সম্মেলনেও তাঁকে একই পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছিল । টানা দু'দিন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের অনুষ্ঠানে এমন ঘটনায় স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে ।
বিরক্তি প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি আগের দিনও দেখে গেছি, আজও দেখছি । দিস ইজ টু ব্যাড । এবার কিন্তু আমি অ্যাকশন নেব, আমি বলে দিলাম ।" তিনি অভিযোগ করেন, ইন্ডোরে যাঁরা সাউন্ডের কাজ করছেন, তাঁরা ইচ্ছে করেই বারবার সমস্যা তৈরি করছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা দরকার । তাঁর কথায়, "আমি বারবার দেখছি প্রবলেম ক্রিয়েট করছেন । এটা অন্তর্ঘাত হচ্ছে না তো ?"
তবে মুখ্যমন্ত্রীর ভর্ৎসনার তালিকা থেকে বাদ যাননি নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ আধিকারিক এবং আয়োজক দলীয় কর্মীরাও । ভিভিআইপি বৈঠকের আগে সাউন্ড সিস্টেম এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ঠিকমতো পরীক্ষা করা হয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি । পুলিশ প্রশাসনের অপদার্থতার দিকে আঙুল তুলে তিনি বলেন, "পুলিশ কী করে ? দেখে না কেন ? যাঁরা দায়িত্বে থাকেন, তাঁরা কী করছেন ? আর পার্টিরও যাঁরা থাকেন, তাঁরাই বা কেন সাউন্ড চেক করবেন না ?" তাঁর বক্তব্য, পার্টির লোক বা পুলিশ - উভয়পক্ষেরই উচিত ছিল অনুষ্ঠান শুরুর আগে সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে যাচাই করে নেওয়া । কারণ, হাজার হাজার কর্মীর উপস্থিতিতে এমন বিভ্রাট কেবল অস্বস্তিকরই নয়, অত্যন্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ।
স্বভাবতই, মুখ্যমন্ত্রীর এই রুদ্রমূর্তি দেখে মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম । মঞ্চে উপস্থিত তৃণমূলের শীর্ষ নেতা থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্তা - সকলের মধ্যেই চরম অস্বস্তি লক্ষ্য করা যায় । শাসকদলের এমন হাই-প্রোফাইল বৈঠকে এই ধরনের অব্যবস্থা দলের অন্দরেও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে । বেশ কিছুক্ষণ পর অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে । ইঞ্জিনিয়াররা দ্রুত মাইক ঠিক করার পর মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, "শোনা যাচ্ছে ? এটাতে শোনা যাচ্ছে ? তার মানে এখন যে কথাগুলো বললাম আপনারা শুনতে পাননি ? শুনুন এবার...৷"
মাইক ঠিক হয়েছে নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি ফের তাঁর বক্তব্য শুরু করেন । তবে সোমবারের এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল, ভিভিআইপি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এখনও বড়সড় খামতি থেকে যাচ্ছে খোদ কলকাতার বুকে । মুখ্যমন্ত্রী 'অ্যাকশন' নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর আগামী দিনে এই ব্যবস্থার কোনও উন্নতি হয় কি না, সেটাই এখন দেখার ।