রাত 2.30-এ ঠিক কী হয়েছিল মির্জা গালিব স্ট্রিটে ! ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন প্রত্যক্ষদর্শী

রাত 2.30-এ ঠিক কী হয়েছিল মির্জা গালিব স্ট্রিটে ! ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন প্রত্যক্ষদর্শী
মঙ্গলবার গভীর রাতে কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি হোটেলে ভয়াবহ আগুন লাগে ৷ প্রত্যক্ষদর্শী শুভঙ্কর বাগ ইটিভি ভারত-এর প্রতিনিধি অয়ন নিয়োগী-কে জানালেন নিজের অভিজ্ঞতা ৷
Published : August 19, 2026 at 8:37 PM IST
কলকাতা, 19 অগস্ট: মির্জা গালিব স্ট্রিটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ন'জনের । রাতের অন্ধকারে হোটেলে আগুন লাগার পর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে কালো ধোঁয়া। আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায় এলাকায়। আগুনের ভয়াবহতা নিজের চোখে দেখেছেন স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রত্যক্ষদর্শী শুভঙ্কর বাগ । ইটিভি ভারতের ক্যামেরার সামনে ঘটনার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন তিনি ।
শুভঙ্কর জানান, ওই হোটেলের নিচেই তাঁর অফিস । রাত প্রায় আড়াইটে নাগাদ তিনি প্রথম আগুন দেখতে পান । তাঁর কথায়, প্রথমে হোটেলের দিক থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখেন । কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলাকায় চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায় । হোটেলের ভিতরে থাকা মানুষজন আতঙ্কে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকেন ।
পরিস্থিতি বুঝতে পেরে শুভঙ্কর নিজেও উদ্ধারকাজে এগিয়ে যান । তাঁর দাবি, আগুন ও ধোঁয়ার মধ্যে তিনি বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসতে সাহায্য করেন । সেই সময় গোটা এলাকায় চরম আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল । স্থানীয়রাও নিজেদের মতো করে আটকে পড়া মানুষজনকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন ।
শুভঙ্কর জানান, ঘটনার সময় কোনও একজন ব্যক্তি 100 নম্বরে ফোন করে পুলিশকে খবর দেন । একই সঙ্গে খবর যায় দমকলেও । কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কলকাতা পুলিশ এবং দমকল বাহিনী । পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝে দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হয় ।
আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট দশটি ইঞ্জিন । দমকলকর্মীরা দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন । পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ (DMG বা Disaster Management Group)-এর কর্মীরাও উদ্ধারকাজে নামেন । বিল্ডিংয়ের ভিতরে আটকে পড়া একাধিক পরিবারকে নিরাপদে বের করে আনা হয় ।
তবে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারান 9 জন । ঘটনার পর থেকেই এলাকায় শোকের পাশাপাশি তৈরি হয়েছে ক্ষোভ ও উত্তেজনা । কীভাবে আগুন লাগল, কেন তা এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল এবং অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় কোনও ঘাটতি ছিল কি না, তা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন ।
ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে লালবাজারের তরফে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট (SIT) গঠন করা হয়েছে । তদন্তকারী দলের নেতৃত্বে রয়েছেন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট)। অগ্নিকাণ্ডের উৎস থেকে শুরু করে বিল্ডিংয়ের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে সিট ।
প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ফ্রিজ অথবা এসি থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে । তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আগুন লাগার সঠিক কারণ নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় । বৈদ্যুতিক সংযোগ, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সম্ভাব্য কারণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
ঘটনার পর কলকাতা পুলিশের তরফে নিউ মার্কেট থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে । ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে লালবাজারের সিট । প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি এবং বিল্ডিংয়ের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নথি, সবকিছুই তদন্তের আওতায় আনা হচ্ছে ।
মির্জা গালিব স্ট্রিটের এই অগ্নিকাণ্ডে নয়জনের মৃত্যু এখন তদন্তের কেন্দ্রে । প্রত্যক্ষদর্শী শুভঙ্কর বাগের বয়ানে উঠে এসেছে সেই ভয়াবহ রাতের ছবি ৷ রাত আড়াইটের সময় কালো ধোঁয়া, আতঙ্কে মানুষের চিৎকার এবং আগুনের মধ্যে শুরু হওয়া উদ্ধারকাজ । এখন তদন্তকারীদের সামনে মূল প্রশ্ন, কীভাবে লাগল এই আগুন এবং কোথায় ছিল গাফিলতি ?