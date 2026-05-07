'গুলির শব্দ কানে আসতেই গিয়ে দেখি রক্তে ভেসে যাচ্ছে শরীর', কীভাবে খুন চন্দ্রনাথ?

'গুলির শব্দ কানে আসতেই গিয়ে দেখি রক্তে ভেসে যাচ্ছে শরীর', কীভাবে খুন চন্দ্রনাথ?
প্রত্যক্ষদর্শী জানান, রাত 10টা নাগাদ রাস্তার কুকুরকে খাওয়াচ্ছিলেন তিনি ৷ শুনতে পেলেন গুলির আওয়াজ ৷ ছুটে গিয়ে দেখেন গাড়িতে রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জন পড়ে রয়েছেন ৷
Published : May 7, 2026 at 5:30 PM IST
মধ্যমগ্রাম, 7 মে: চন্দ্রনাথ রথ খুন কাণ্ডে সামনে এল প্রতক্ষ্যদর্শীর বক্তব্য ৷ জানালেন গতকাল রাতের হাড়হিম করা কাণ্ড ৷ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ওই প্রত্যক্ষদর্শী জানতে পারেন, গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক ৷
প্রত্যক্ষদর্শী যা জানালেন তা গা-শিউরে ওঠার মতে কাহিনী ৷ তিনি বলেন, "রাত তখন দশটা বা তার একটি বেশি হবে ৷ তখনই একটা আওয়াজ কানে আসে যা কোনও বাজি বা পটকা ফাটার মতো শব্দ ৷ প্রথমে আমি অতটা গুরুত্ব দিইনি ৷ ঠিক তারপরই একজনের চিৎকার শুনি, 'দু'জনকে গুলি করা হয়েছে' ৷ তখন আমি পাল্টা বলি কোথায় গুলি চলল ? উনি আমার থেকে খানিক দূরেই ছিলেন ৷ তিনি তখন ঘটনাস্থলের দিকে আঙুল তুলে বলে ওইখানে গাড়ির মধ্যে পড়ে আছে ৷ আমি তখনই দৌড়ে যাই ৷ দেখি একটা সাদা বড় গাড়ির সামনে আরেকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ৷ সাদা চারচাকার মধ্যে তিনজন ছিলেন ৷ একজন কাঁদছিলেন ৷ ভয়ে তিনি দরজা খুলছিলেন না ৷ আমার সঙ্গে তখন বেশ কয়েকজন ছিলেন ৷ সকলে বলি, আমরা তো স্থানীয়, এই এলাকারই ৷ ভয় পাওয়ার দরকার নেই ৷ দরজা খুলে দিন ৷"
এরপরই ওই প্রত্য়ক্ষদর্শী হাড়হিম করা ঘটনার কথা শোনান ৷ তিনি বলেন, "দরজা খুলতেই চমকে যাই ৷ একজন সামনের সিটে, আরেকজন পিছনে পড়ে আছে ৷ তাঁদের গুলি লেগেছে ৷ রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাঁদের শরীর ৷ কিন্তু বেঁচে আছেন তখনও ৷ চালকের সিটে যিনি বসে ছিলেন তাঁকে বলি, ওরা এখনও বেঁচে রয়েছে ৷ তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে চলো ৷ ওদের বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে ৷ আমি তারপরই পুলিশে খবর দিই ৷ মিনিট দশের মধ্যে পুলিশ সেখানে পৌঁছয় ৷ পুলিশ আসার পর জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারি, যাঁকে গুলি করা হয়েছে তিনি শুভেন্দু অধিকারপীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ ৷"
এদিন মধ্যমগ্রামের ঘটনাস্থলে পৌঁছন ফরেসনিক আধিকারিকরা ৷ তাঁদের মধ্যে এক অফিসার বলেন, "তদন্তের জন্য এসেছি ৷ আর কিছু বলব না ৷"
উল্লেখ্য, বুধবার রাতে উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামের দোহাড়িয়া এলাকায় চন্দ্রনাথ রথকে এলোপাথাড়ি গুলি করে হত্যা করে দুষ্কৃতীরা । পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । সামনে এসেছে সিসিটিভি ফুটেজ ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ওই এলাকা যেহেতু সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা তাই সেখানে আজ সকাল থেকে বিএসএফ-এর আধিকারিকদের উপস্থিতি ছিল ৷ পুরো বাহিনীকে ওই এলাকায় মোতায়েন করা হয় ৷ চারিদিকে পরিস্থিতি থমথমে ৷
ইতিমধ্যেই বারাসত থেকে শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মরদেহ তাঁর নিজস্ব বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ চণ্ডীপুরের কুলুপ গ্রামে নেমেছে শোকের ছায়া ৷