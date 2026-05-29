জুটল না বেডপ্যান, বাথরুমে পড়ে মৃত্যু যুবকের ! চূড়ান্ত অমানবিকতার ছবি শান্তিপুর হাসপাতালে
পরিবারের অভিযোগ, বারবার ডাকাডাকি করলেও চিকিৎসক, নার্স বা কোনও স্বাস্থ্যকর্মী এগিয়ে আসেননি । এমনকি স্যালাইনও খুলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ।
Published : May 29, 2026 at 2:20 PM IST
শান্তিপুর, 29 মে: ফের চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠল নদিয়ার শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের বিরুদ্ধে । বাথরুমে অচৈতন্য অবস্থায় আধ ঘণ্টারও বেশি সময় পড়ে থাকার পর মৃত্যু হল এক যুবকের । পরিবারের অভিযোগ, বারবার ডাকাডাকি করলেও চিকিৎসক, নার্স বা কোনও স্বাস্থ্যকর্মী এগিয়ে আসেননি । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে হাসপাতালে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় । মৃতদেহ আটকে বিক্ষোভ দেখান পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা । পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ।
মৃত যুবকের নাম রাজকুমার ঘোষ (36) । তিনি শান্তিপুর থানার কাশ্যপাড়া এলাকার বাসিন্দা । পরিবার সূত্রে খবর, এদিন সকালে সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিলেন রাজকুমার । রাস্তায় আচমকাই শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করেন তিনি । কিছু দূর যাওয়ার পর সাইকেল থেকে পড়ে যান । খবর পেয়ে তাঁর মা ঘটনাস্থলে পৌঁছে টোটোয় করে তাঁকে শান্তিপুর হাসপাতালে নিয়ে আসেন । সেখানে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে রাখা হয় রাজকুমারকে ।
অভিযোগ, কিছুক্ষণ পর রাজকুমার শৌচাগারে যাওয়ার কথা বললেও তাঁর শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে বেড থেকে ওঠার ক্ষমতা ছিল না । পরিবারের দাবি, চিকিৎসক ও নার্সদের বিষয়টি জানানো হলেও তাঁরা কোনও সাহায্য করেননি । উলটে রোগীর পরিবারকেই বলা হয় রোগীকে বাথরুমে নিয়ে যাওয়ার জন্য । এমনকি স্যালাইনও খুলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ।
অসহায় অবস্থায় রাজকুমারের মা ও দিদিই তাঁকে ধরে কোনওরকমে বাথরুমে নিয়ে যান । কিন্তু সেখানে গিয়েই অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান রাজকুমার । পরিবারের অভিযোগ, এরপর দীর্ঘক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করে হাসপাতাল কর্মীদের ডাকা হলেও কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসেননি । প্রায় আধ ঘণ্টা বাথরুমের মেঝেতেই পড়ে ছিলেন ওই যুবক । শেষ পর্যন্ত পরিবারের অন্যান্য সদস্য হাসপাতালে এসে তাঁকে বাথরুম থেকে উদ্ধার করে বেডে শুইয়ে দেন । তার কিছুক্ষণ পর চিকিৎসকেরা রাজকুমারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
ঘটনার পর কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার । হাসপাতালের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতি ও অমানবিকতার অভিযোগ তুলে চিকিৎসক, নার্স ও কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীদের শাস্তির দাবি জানান তাঁরা । হাসপাতাল সুপারের কাছেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার ।
মৃতের বোন পম্পা গোস্বামী বলেন, "আমরা বারবার বলেছিলাম, দাদাকে বেড থেকে তোলার ক্ষমতা নেই । ওকে বাথরুম করার জন্য বেড প্যান দেওয়া হোক ৷ কিন্তু কেউ সাহায্য করেনি । অনেক কষ্টে বাথরুমে নিয়ে গিয়েছিলাম । সেখানে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় । এত ডাকাডাকি করলাম, কেউ এসে ধরল না । এখানে যে আসবে, সেই মারা যাবে । চিকিৎসার গাফিলতির ফলেই আমার দাদার মৃত্যু হয়েছে ।"
ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামে শান্তিপুর থানার পুলিশ । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে যদিও এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।