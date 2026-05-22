ETV Bharat / state

তীব্র গরমে বাড়ছে স্ট্রোক ও খিঁচুনির ঝুঁকি, কীভাবে সুস্থ থাকবেন?

তাপপ্রবাহের প্রকোপ সুস্থ থাকার জন্য কী পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা?

Risk of Illness Due to Extreme Heat
প্রতীকী ছবি (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 22, 2026 at 5:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 22 মে: রাজ্যে ক্রমশ বাড়ছে তাপপ্রবাহের প্রকোপ। আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মে মাসে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় 3 থেকে 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি রয়েছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 38 থেকে 40 ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। একই সঙ্গে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ 70 থেকে 85 শতাংশের মধ্যে থাকায় অস্বস্তিও চরমে পৌঁছেছে। এই পরিস্থিতিতেই হাসপাতালগুলিতে বাড়ছে গরমজনিত অসুস্থতার ঘটনা।

চিকিৎসকদের দাবি, গত দু’সপ্তাহে মাথা ঘোরা, ডিহাইড্রেশন, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, এমনকি স্ট্রোক ও খিঁচুনির মতো উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে আসা রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত গরম এখন শুধু শারীরিক ক্লান্তি নয়, মস্তিষ্কের উপরও গুরুতর প্রভাব ফেলছে।

চিকিৎসকদের মতে, তাপপ্রবাহের সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হল এটি হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। কার্ডিওলজিস্ট চিকিৎসক রণিতা সাহা বলেন, “অতিরিক্ত ডিহাইড্রেশনের ফলে রক্ত ঘন হয়ে যেতে পারে, শরীরে রক্তের পরিমাণ কমে যায় এবং হৃদযন্ত্রকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। এর ফলে রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি বাড়ে এবং সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত হতে পারে।” তিনি আরও জানান, অতিরিক্ত গরমে শরীরে ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য নষ্ট হলে হৃদ্‌স্পন্দনের অনিয়ম দেখা দিতে পারে, যা স্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়ায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর প্রায় 1 কোটি 50 লক্ষ মানুষ স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ঘটনা চরম আবহাওয়া ও অতিরিক্ত গরমের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় 5 ডিগ্রি বা তার বেশি বাড়লে স্ট্রোকজনিত হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার হার প্রায় 10 থেকে 15 শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।

শুধু স্ট্রোক নয়, অতিরিক্ত গরমে খিঁচুনির ঝুঁকিও বাড়ছে। নিউরোলজিস্ট চিকিৎসক দীপ দাস জানান, দীর্ঘক্ষণ ঘাম হওয়ার ফলে শরীর থেকে সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রোলাইট বেরিয়ে যায়। পর্যাপ্ত জল বা লবণজাতীয় তরল না খেলে শরীরে ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্যকলাপে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এর ফলেই খিঁচুনি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। চিকিৎসকদের মতে, যাঁদের মৃগীরোগ রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সময়ে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন।

বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক, শিশু এবং হৃদরোগ, ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের মতো সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন। পাশাপাশি যাঁরা দীর্ঘক্ষণ বাইরে কাজ করেন অথবা পর্যাপ্ত ঠান্ডা পরিবেশে থাকার সুযোগ পান না, তাঁদের ক্ষেত্রেও বিপদের সম্ভাবনা বেশি। পূর্ব ভারতের মতো আর্দ্রতাপূর্ণ অঞ্চলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে, কারণ অতিরিক্ত আর্দ্রতা শরীরের স্বাভাবিক ঘাম বের হওয়ার প্রক্রিয়াকে বাধা দেয় এবং শরীরকে ঠান্ডা হতে দেয় না।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, হঠাৎ মুখ বেঁকে যাওয়া, শরীরের একদিকে অবশ ভাব, জড়িয়ে কথা বলা, তীব্র মাথাব্যথা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বা খিঁচুনি, দীর্ঘক্ষণ দুর্বল লাগা, মাথা ঘোরা, অতিরিক্ত ঘাম, পেশিতে টান ধরা, বমি ভাব — এই লক্ষণগুলি সাধারণত অতিরিক্ত গরম থেকে অসুস্থতার ইঙ্গিত দেয়। তবে পরিস্থিতি গুরুতর হলে শরীরের তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে যাওয়া কিংবা ঘাম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। চিকিৎসকদের পরামর্শ, এগুলি মূলত হিটস্ট্রোকের লক্ষণ এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসা না হলে প্রাণহানির আশঙ্কাও থাকে। ফলে এই ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

কারণ, স্ট্রোকের ক্ষেত্রে প্রথম ‘গোল্ডেন আওয়ার’-এর মধ্যেই চিকিৎসা শুরু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাপপ্রবাহের সময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, দিনে অন্তত 3 থেকে 4 লিটার জল পান করতে হবে। বেলা 11টা থেকে বিকেল 4টের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বাইরে বেরোনো এড়াতে হবে। বাড়িকে ঠান্ডা ও বাতাস চলাচল উপযোগী রাখতে হবে। শিশু, প্রবীণ ও দীর্ঘদিনের অসুস্থ ব্যক্তিদের উপর বিশেষ নজর রাখার কথাও বলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপপ্রবাহ এখন বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যায় পরিণত হচ্ছে। তাই সচেতনতা, পর্যাপ্ত জলপান এবং দ্রুত চিকিৎসাই পারে স্ট্রোক ও খিঁচুনির মতো প্রাণঘাতী পরিস্থিতি এড়াতে সাহায্য করতে।

আরও পড়ুন -

TAGGED:

STROKE
SEIZURES
HOW TO STAY HEALTHY
তীব্র গরম
RISK OF ILLNESS DUE TO EXTREME HEAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.