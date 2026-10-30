স্ত্রীর 'প্রেমিক' সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে খুন করে পলাতক স্বামী, আসানসোলে ধৃত 2

স্ত্রীর 'প্রেমিক' সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে খুন করে পলাতক স্বামী, আসানসোলে ধৃত 2
Husband accused: পুলিশ অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে । এলাকায় গুঞ্জন ছিল, রূপনারায়ণপুরের বাসিন্দা মন্টু যাদবের স্ত্রীর সঙ্গে অশোক কুমার ওরফে ভিকি-র প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক ছিল ।
Published : October 30, 2026 at 4:10 PM IST
আসানসোল, 30 অক্টোবর: সন্দেহ ছিল পরকীয়ার ৷ সেজন্য স্ত্রীর 'প্রেমিককে' বেধড়ক পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের সালানপুরের রূপনারায়ণপুর এলাকায় । স্বামীর পরিবারের অন্য সদস্যরাও অপরাধে অভিযুক্ত বলে জানিয়েছে সালানপুর থানার পুলিশ ৷ পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম অশোক কুমার সিং (32) ৷
এই ঘটনায় পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে। যদিও ঘটনার পর থেকে মূল অভিযুক্ত অর্থাৎ স্বামী মন্টু কুমার যাদব পলাতক । পুলিশ তার সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে । জানা গিয়েছে, অশোক আগে রূপনারায়ণপুরে থাকলেও বর্তমানে পরিবার নিয়ে বাইরে থাকতেন ।
এলাকায় জোর গুঞ্জন ছিল, রূপনারায়ণপুরের বাসিন্দা মন্টুর স্ত্রীর সঙ্গে অশোক ওরফে ভিকি-র অনেকদিন ধরেই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল । মাঝেমধ্যেই নাকি মন্টুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে রূপনারায়ণপুর আসতেন অশোক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মন্টু খবর পায় অশোক আবার রূপনারায়ণপুরে এসেছেন । এই খবর শুনেই মন্টু নিজের বাড়িতে অশোককে ডেকে পাঠায় বলে তাঁর পরিবারের দাবি ।
মৃতের পিসি ইন্দু দেবী বলেছেন, "অশোক শহরে এলেও আমার সঙ্গে দেখা করত না । গতকাল রাতে শুনেছি অশোককে বাড়িতে ডেকে মন্টু ও তার পরিবার বেধড়ক মারধর করে । মন্টুর বাবা, কাকারা, ছেলে দীপক...এই সবাই মিলে এমন মেরেছে যে ও আর বাঁচেনি ৷ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে অশোকের মৃত্যু হয় ।" ইন্দুও স্বীকার করেছেন মন্টুর স্ত্রীর সঙ্গে অশোকের প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । কিন্তু এভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে মেরে দেওয়ার ঘটনা তিনিও মেনে নিতে পারছেন না । ইন্দু সালানপুর থানায় মন্টু ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ জানিয়েছেন ।
সালানপুর থানার পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ মন্টুর বাড়ি অর্থাৎ যেখানে ঘটনাটি ঘটেছিল, সেই জায়গাটিকে ঘিরে রেখেছে । জানা গিয়েছে, অশোক মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে পুলিশকে ঘটনার কথা জানিয়ে গিয়েছেন । শুক্রবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে অশোকের ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ।
সালানপুর থানার তদন্তকারী অফিসার বলেন, "নির্দিষ্ট ধারায় মামলা শুরু হয়েছে । ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । মূল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তল্লাশি চলছে । কী কারণে এই ঘটনা,তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ ।"