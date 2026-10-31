কালীপুজো-ছটপুজোর আগে বাড়তি সতর্কতা, অর্জুন সিংয়ের পৌরহিত্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

কালীপুজো-ছটপুজোর আগে বাড়তি সতর্কতা, অর্জুন সিংয়ের পৌরহিত্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক
Meeting Chaired by Arjun Singh: কালীপুজো, দীপাবলি ও ছটপুজোকে সামনে রেখে প্রতিটি জেলায় উৎসবের প্রস্তুতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে রাজ্যের তরফে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
Published : October 31, 2026 at 8:46 PM IST
আসানসোল, 31 অক্টোবর: কলকাতার চোরবাগানে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে দুর্ঘটনার পর আসন্ন উৎসবগুলিতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশেষ জোর দিচ্ছে প্রশাসন। কালীপুজো, দীপাবলি ও ছটপুজোকে সামনে রেখে প্রতিটি জেলায় উৎসবের প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে রাজ্যের তরফে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতি জেলায় একজন ক'রে মন্ত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেইমতো পশ্চিম বর্ধমান জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংকে। উৎসব চলাকালীন কোথাও যাতে সামান্যতম গাফিলতি না থাকে, তা নিশ্চিত করতে শনিবার আসানসোলে জেলার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন তিনি।
বৈঠকে পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী অজয় পোদ্দার, পশ্চিম বর্ধমানের ন'টি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক, আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার, জেলাশাসক-সহ পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। আসন্ন কালীপুজো, দীপাবলি ও ছটপুজোকে কেন্দ্র করে জেলার জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, জরুরি পরিষেবা এবং নদী ও জলাশয়ের ঘাটগুলির নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
বৈঠক শেষে পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, "ছটপুজো পশ্চিম বর্ধমান জেলায় অত্যন্ত বড় উৎসব। তাই প্রতিটি ঘাটের নিরাপত্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ঘাটের জন্য নোডাল অফিসার নিয়োগ, অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা, ঘাটে যাতায়াতের রাস্তা ঠিক রাখা, জলের মধ্যে সিভিল ডিফেন্স কর্মী মোতায়েন এবং গভীর জলে যাতে কেউ প্রবেশ করতে না পারেন, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"
তিনি আরও জানান, "প্রতিটি ঘাটে সিসিটিভি ক্যামেরা, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা-সহ অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরিতে প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাব ও রাজনৈতিক দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই আগাম প্রস্তুতি হিসেবে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। যা অত্যন্ত বলে ভালো ভাবে হয়েছে।"
আসানসোল মিশ্র সংস্কৃতির শহর। শিল্পাঞ্চলে ছটপুজো ব্যপক জমজমাট করে হয়। দামোদর নদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জলাশয়ে বহু মানুষের সমাগম ঘটে।
আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভায় দামোদর নদে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগমের কথা মাথায় রেখে ঘাটগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুর কমিশনার-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। দামোদরের বিভিন্ন ছটঘাট পরিদর্শন করে ঘাটের পরিকাঠামো, জলের গভীরতা, যাতায়াতের রাস্তা, আলোর ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় খতিয়ে দেখেন তিনি।
রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, "ঘাটগুলিতে চেঞ্জিং রুম, বায়ো টয়লেট, হাইমাস্ট লাইট এবং রাস্তা সংস্কারের পাশাপাশি জলের গভীরতা মেপে বিপজ্জনক জায়গাগুলি চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুরসভা ও পুলিশ প্রশাসনকে সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত সমস্ত কাজ শেষ করার কথা বলা হয়েছে।"