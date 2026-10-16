শিল্পাঞ্চলের পুজোয় পার্কিংয়ের নামে জুলুমবাজি ! নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন

শিল্পাঞ্চলের পুজোয় পার্কিংয়ের নামে জুলুমবাজি ! নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন
Durga Puja Parking: পার্কিংয়ের সমস্যা কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয় নয়। কলকাতার প্রায় সব বড় পুজোকে ঘিরেই এমন অভিযোগের কথা শোনা যায় ।
Published : October 16, 2026 at 3:38 PM IST
দুর্গাপুর, 16 অক্টোবর: পুজো দেখতে এসে গাড়ি রাখতে গুনতে হচ্ছে মোটা টাকা ! কোথাও চার চাকা পিছু 50 টাকা, কোথাও 70, আবার কোথাও এর থেকেও বেশি টাকা দিতে হচ্ছে। এমনটাই দাবি বিভিন্ন মহলের । শিল্পাঞ্চলের দুর্গাপুজোয় পার্কিংয়ের নামে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ ঘিরে বাড়ছে ক্ষোভ। অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন দুর্গাপুরের ডিসিপি (পূর্ব) রাসপ্রীত সিং। তাঁর দাবি, যারা বেআইনি পার্কিং চালাচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ ।
সোশাল মিডিয়ায় একের পর এক পোস্টে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন দর্শনার্থীরা। প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসনের নজরদারি কোথায় ? আসানসোল থেকে দুর্গাপুর, বিগ বাজেটের পুজো দেখতে প্রতি বছরই ভিন জেলা থেকে বহু মানুষের আগমন ঘটে। তার সঙ্গে সঙ্গে পার্কিং নিয়েও জটিলতা তৈরি হয় । গাড়ি রাখতে কত টাকা দিতে হবে তা নিয়েই সর্বাধিক জটিলতা তৈরি হয় । এবার আগে থেকেই সেই সমস্য়া সমাধানের পথ খোঁজা হয়েছে । পার্কিংয়ের হার নিয়ে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য আগাম ব্যবস্থা গ্রহণের বার্তা দিয়েছিল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। কিন্তু পুজো শুরু হতেই ফের পার্কিংয়ের টাকা নিয়ে বিতর্ক।
সবে পঞ্চমী পেরিয়ে ষষ্ঠী। এখনও বাকি পুজোর মূল ভিড়। তার আগেই পার্কিংয়ের টাকা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভের ঝড়। তাহলে কি আগাম সতর্কবার্তাতেও কাজ হল না ? পুজোর ভিড় বাড়ার সঙ্গে পার্কিংয়ের নামে এই অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ আরও বাড়বে না তো ? এখন সেই প্রশ্নই ঘুরছে শিল্পাঞ্চলজুড়ে।
সাধারণ মানুষের দাবি, পার্কিংয়ের নির্দিষ্ট হার জানানো হোক । অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিক প্রশাসন। ডিসিপি (পূর্ব) রাসপ্রীত সিং বলেন, "বেশ কিছু অভিযোগ আসছে আমাদের কাছে। যাঁরা পার্কিংয়ের নাম করে এই জুলুমবাজি চালাচ্ছেন তাঁদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি। আজ থেকে পুলিশ সমস্ত জায়গায় অভিযান চালাবে।"
পুজোর সময় পার্কিং ঘিরে তৈরি হওয়া এই সমস্যা কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয় নয়। কলকাতার প্রায় সব বড় পুজোকে ঘিরেই এমন অভিযোগের কথা শোনা যায় । পার্কিংয়ের ব্যবস্থায় গোলমাল থাকলে ঠাকুর দেখতে আসা দর্শনার্থীরা সমস্যায় পড়েন । তাঁদের অকারণে বাড়তি টাকা খরচ হয়ে যায় । তাছাড়া প্রবল ভিড়ের মধ্যে যানজটের আশঙ্কাও থেকে যায় ।