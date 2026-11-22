গুরু নানক জয়ন্তী উপলক্ষে রাতে মিলবে অতিরিক্ত মেট্রো, রইল 23 ও 24 নভেম্বরের বিশেষ সূচি
Special metro services: আগামী মঙ্গলবার 24 নভেম্বর গুরু নানক জয়ন্তীর ছুটির দিন উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন মেট্রো রুটে পরিষেবার সময়সূচিতে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।
Published : November 22, 2026 at 8:21 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: গুরু নানক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে থাকছে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা ৷ জানা গিয়েছে, 23 ও 24 নভেম্বর রাতে চলবে অতিরিক্ত মেট্রো ৷
আগামী 23 ও 24 নভেম্বর কলকাতা মেট্রো রেল নেটওয়ার্কের মেন লাইনে রাতেও মিলবে মেট্রো পরিষেবা। রবিবার এমনটাই জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। গুরু নানক দেবের জন্মজয়ন্তী বা গুরু পর্ব উপলক্ষে যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ।
23 নভেম্বর অর্থাৎ সোমবার এবং 24 নভেম্বর অর্থাৎ মঙ্গলবার কলকাতা মেট্রোর দক্ষিণেশ্বর ও শহিদ ক্ষুদিরাম করিডোরে রাতের নির্ধারিত শেষ মেট্রোর পরেও এক জোড়া অতিরিক্ত মেট্রো চালানো হবে বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে আরও জানানো হয়েছে যে, আগামী মঙ্গলবার 24 নভেম্বর গুরু নানক জয়ন্তীর ছুটির দিন উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন মেট্রো রুটে পরিষেবার সময়সূচিতে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। 23 ও 24 নভেম্বর রাতে লাইন 1 বা ব্লু লাইনে সাধারণত রাত সাড়ে 10 টার সময় শেষ মেট্রো ছাড়ে তবে গুরু নানক জয়ন্তীর কথা মাথায় রেখে আগামী সোমবার ও মঙ্গলবার রাত সাড়ে 10 টার পরেও এক জোড়া বিশেষ ট্রেন চালানো হবে।
শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশন থেকে রাত 10টা 50 মিনিটে ছাড়বে বিশেষ মেট্রো। দমদম স্টেশন থেকে রাত 10টা 50 মিনিটে ছাড়বে বিশেষ মেট্রো। 24 নভেম্বর অর্থাৎ মঙ্গলবার গুরু নানক জয়ন্তী উপলক্ষে সরকারি ছুটির দিন হওয়ায় ওই দিন মেট্রোর বিভিন্ন রুটে মোট পরিষেবার সংখ্যা কিছুটা কমানো হয়েছে। তবে প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়সূচিতে বড় কোনও বদল আনা হয়নি।
ব্লু লাইন 254টি মেট্রো চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ এই মোট সংখ্যার মধ্যে 127টি আপ এবং 127টি ডাউন। এর মধ্যে রাতের বিশেষ এক জোড়া ট্রেনও থাকছে।
প্রথম মেট্রোর সময়ের কোনও পরিবর্তন অবশ্য হবে না ৷ শেষ বিশেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 10টা 50 মিনিটে। গ্রিন লাইন 212টি মেট্রো পাওয়া যাবে ৷ এই মোট সংখ্যার মধ্যে 106টি আপ এবং 106টি ডাউন। প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়ে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।
ইয়েলো লাইনে 92টি মেট্রো চালানো হবে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে 46 আপ এবং 46 ডাউন ট্রেন রয়েছে। প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়ে এখানেও কোনও পরিবর্তন হবে না।
এছাড়া, মেট্রো কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করেছে যে, আগামী 24 নভেম্বর পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনে মেট্রো পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকবে এবং নির্ধারিত সূচি মেনেই ট্রেন চলাচল করবে।