বরাদ্দ রেলের টাকা, রাজ্যের অসহযোগিতার থমকে ফ্লাইওভারের কাজ !
কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব অতীতে অভিযোগ করেছেন, জমি অধিগ্রহণে সমস্যা ও রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে পশ্চিমবঙ্গে থমকে যাচ্ছে রেলের কাজ ৷
Published : March 11, 2026 at 7:12 PM IST
জলপাইগুড়ি, 11 মার্চ: রেলের কাজে বাধা দিচ্ছে রাজ্য সরকার ! ফের এমনই অভিযোগ বিজেপি'র ৷ রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে রেলের দু'টি ফ্লাইওভারের কাজ করা যাচ্ছে না ৷ বুধবার জলপাইগুড়িতে রেলের একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এমনই অভিযোগ করলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় ৷
জমি অধিগ্রহণে সমস্যা এবং রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে পশ্চিমবঙ্গে থমকে যাচ্ছে রেলের কাজ ৷ অতীতে এ অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ এবার একই সুর শোনা গেল বিজেপি বিজেপি বিধায়কের গলায় ৷
এদিন জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন ট্রেন উদ্বোধনে এসে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়াক বলেন, "রাজ্য সরকারের উদাসীনতার কারণে রেলের একাধিক প্রকল্প আটকে রয়েছে ৷ ঠাকুরনগর ও রাঙাপানি ফ্লাইওভার করা যাচ্ছে না ৷ ইস্টার্ন বাইপাসে ঠাকুরনগরে ফ্লাইওভারের জন্য রেল 83 কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও রাজ্য সরকারের এনওসি না-দেওয়ায় ফ্লাইওভারটি করা যাচ্ছে না।"
একই সঙ্গে তিনি আরও জানান, রাঙাপানি ফ্লাইওভারের কাজও করতে পাচ্ছে না রেল ৷ ফ্লাইওভার করার জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে হবে ৷ কিন্তু রাজ্য সরকার জমি দিচ্ছে না ৷ ফলে রেল কাজ করতে পারছে না ৷ বর্তমানে রাজ্যে স্প্রিড-ব্রেকার সরকার চলছে ৷ রাজ্য সরকার রেলের একাধিক প্রকল্পের কাজ আটকে রেখেছে জমি অধিগ্রহণ আটকে রেখে ৷
এদিন জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে দু'টি ট্রেনে উদ্বোধন হয় ৷ বিধানসভা ভোটের আগে হলদিবাড়ি বালুঘাট এক্সপ্রেস ও হলদিবাড়ি বামনহাট এক্সপ্রেস ট্রেন চালু হয় ৷ পতাকা নাড়িয়ে দু'টি ট্রেনের সূচনা করেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক ৷ ভার্চুয়াল মাধ্যমে দিল্লি থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডা: জয়ন্ত কুমার রায় ৷ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাটিহার ডিভিশনের অ্যাডিশনাল ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার একে সিং, সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার অনুপ কুমার সিং-সহ অন্যান্যরা ৷
কাটিহার ডিভিশনের অ্যাডিশনাল ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ADRM) একে সিং বলেন, "হলদিবাড়ি থেকে বামনহাট ও হলদিবাড়ি থেকে বালুরঘাট, এই ট্রেন দু'টি এক্সটেনশন হওয়ার ফলে নতুন দ্বার খুলে গেল ৷ এবার হলদিবাড়ি ও জলপাইগুড়ির মানুষ সরাসরি বালুরঘাট ও বামনহাটে যেতে পারবেন ৷ পাশাপাশি অন্যত্র যাওয়ার জন্য নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনেও যেতে সুবিধা হবে ৷"
জলপাইগুড়ির সাংসদ বলেন, "জরুরি কাজে দিল্লিতে থাকার কারণে আজ জলপাইগুড়ির অনুষ্ঠানে থাকতে পারলাম না। এই দু'টো ট্রেনের চালু হওয়ার ফলে হলদিবাড়ি ও জলপাইগুড়ির মানুষদের খুব সুবিধা হবে ৷"
জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা মুলত কৃষিপ্রধান এলাকা ৷ এই এলাকার কৃষকদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বামনহাট শিলিগুড়ি জংশন ট্রেন ও নিউ জলপাইগুড়ি বালুরঘাট এক্সপ্রেস এই দু'টি ট্রেনকে হলদিবাড়ি থেকে চালু করার ৷ এই এলাকার কৃষকরা তাঁদের কৃষি পণ্য অন্যত্র নিয়ে যেতে গেলে সমস্যায় পরতে হচ্ছিল ৷ এদিন দু'টি ট্রেন আনুষ্ঠানিকভাবে হলদিবাড়ি থেকে নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে বালুরঘাট এবং হলদিবাড়ি থেকে বামনহাট ট্রেন চলাচল শুরু হল।
হলদিবাড়ির মত প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বামনহাট ও বালুরহাটগামী দু'টি ট্রেন চালু হওয়ার ফলে খুশি সাধারণ মানুষ ও কৃষকরা ৷ কারণ এই দুটো ট্রেনে কৃষিপ্রধান হলদিবাড়ি এলাকা থেকে সবজি শিলিগুড়ি বা বালুরঘাট এলাকায় নিয়ে যেতে পারবে ৷