ডাকের সাজের ভিড়ে হারাচ্ছে দৃষ্টিনন্দন শলমা শিল্প, শেষ বাতি জ্বালিয়ে রেখেছেন বৃদ্ধা মা ও ছেলে

ডাকের সাজের ভিড়ে হারাচ্ছে দৃষ্টিনন্দন শলমা শিল্প, শেষ বাতি জ্বালিয়ে রেখেছেন বৃদ্ধা মা ও ছেলে
Shalma art: মালদা ছাড়া রাজ্যের আর কোথাও এই শিল্পের অস্তিত্ব রয়েছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে ৷ ইটিভি ভারতের পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 3, 2026 at 8:24 PM IST
মালদা, 3 অক্টোবর: শুধু দুর্গাপুজো নয়, বঙ্গভূমে যে কোনও পুজো এলেই চলে আসে প্রতিমার অঙ্গসজ্জার বিষয় ৷ এই অলঙ্কারে এগিয়ে বাংলার ডাকের সাজ ৷ কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, প্রতিমার গায়ে শোভা পায় ডাকের সাজের অলঙ্কার ৷ শোলার তৈরি সেই সাজ সত্যিই অপরূপ ৷ কিন্তু সেই শোলা দিয়েই তৈরি হয় আরেক ধরনের সাজ ৷ যা শলমার সাজ নামে পরিচিত ৷ এই নামের সঙ্গে খুব বেশি বাঙালি যে পরিচিত নন, তা হলফ করে বলা যায় ৷ মালদা ছাড়া রাজ্যের আর কোথাও এই শিল্পের অস্তিত্ব এখনও রয়েছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে ৷
সেই শিল্পের শেষ সলতেটুকু জ্বালিয়ে রেখেছেন মালদা শহরের 75 বছর বয়সি এক বৃদ্ধা আর তাঁর ছেলে ৷ তবে উপকরণের অভাব আর নায্য দামের অভাবে কতদিন তাঁরা এই শিল্প বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন তা নিয়ে সংশয় রয়েছে তাঁদেরই ৷ এবার মাত্র একটি দুর্গাপ্রতিমার সাজই তৈরি করে চলেছেন মা আর ছেলে ৷
মালদা শহরের ফুলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা মায়া মালাকার ৷ তাঁর স্বামী রোহিণী মালাকার ছিলেন শলমা সাজের বিখ্যাত শিল্পী ৷ শুধু জেলা নয়, গোটা রাজ্য, এমনকি ভিনরাজ্যেও তাঁর শিল্পকর্মের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল ৷ 2020 সালে প্রয়াত হন তিনি ৷ স্বামীর মৃত্যুর পর পারিবারিক এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন মায়াদেবী ৷ সঙ্গী একমাত্র ছেলে দিলু মালাকার ৷ পুজো দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করেছে ৷ এই মুহূর্তে প্রবল ব্যস্ততা মা আর ছেলের ৷ তাঁদের তৈরি শলমার সাজ এবার এই জেলার অন্যতম প্রাচীন পুজো, আদি কংসবণিক দুর্গাবাড়ির প্রতিমার গায়ে চড়বে ৷
মায়া মালাকার বলছেন, "15 বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছে ৷ এই বাড়িতে এসে স্বামীর হাত ধরে এই কাজ শিখেছি ৷ বংশপরম্পরায় এই পরিবারে শলমা শিল্পের কাজ হয়ে আসছে ৷ স্বামী মারা যাওয়ার পর আমি আর ছেলে এই কাজ করে যাচ্ছি ৷ এই শিল্প এখনও পর্যন্ত বেঁচে রয়েছে ৷ আমি চলে গেলে আর কতদিন শলমা সাজের শিল্প বেঁচে থাকবে জানা নেই ৷ এই কাজে প্রচণ্ড খাটুনি ৷ সময় যেমন লাগে, তেমনই লোকের প্রয়োজন ৷ আগে কর্মচারী ছিল ৷ এখন সেসব নেই ৷ আমার ভাই আর তিন মেয়ে তাদের সাধ্যমতো সাহায্য করে ৷ সবচেয়ে বড় কথা, এখন আর আগের মতো কাজ পাওয়া যায় না ৷ দেখা যাক, কতদিন এই কাজ চালিয়ে যেতে পারি ৷"
কীভাবে শলমার সাজ তৈরি হয় ? দিলু মালাকার জানালেন, "প্রথমে শোলা কেটে পাতলা ফালি বের করতে হয় ৷ সেই ফালির উপর কাপড় দিয়ে পা দিয়ে মাড়াতে হয় ৷ একসময় শোলার ফালি কাগজের মতো পাতলা হয়ে যায় ৷ একের পর এক ফালি জুড়ে নির্দিষ্ট আকারে নিয়ে আসতে হয় ৷ এরপর সেই শোলার উপর মৌচাকের মোম আর বিরোজা আঠা লাগাতে হয় ৷ পাহাড়ি এক প্রজাতির গাছের আঠা থেকে বিরোজা পাওয়া যায় ৷ এই সাজ তৈরি করতে প্রয়োজন কাটা আংটার ৷ রূপালি রং-এর স্প্রিং জাতীয় সরু তার ৷ কাটা আংটা এখন আর পাওয়া যায় না ৷ তাই এখন এই কাজে দুপ্তি ব্যবহার করতে হচ্ছে ৷ প্রায় একই ধরনের জিনিস ৷ কিন্তু কাটা আংটার ঔজ্জ্বল্য বেশি ৷"
দিলুবাবু আরও জানান, "ডাকের সাজ আর শলমার সাজ আলাদা ৷ আমরা নিজেরাই শোলা কেটে কাগজের মতো পাতলা পাতা তৈরি করি ৷ তার উপর কাটা আংটার নকশা তৈরি করতে হয় ৷ ডাকের সাজ সারা রাজ্যেই পাওয়া যায় ৷ কিন্তু শলমার সাজ কোথাও পাওয়া যায় বলে আমার জানা নেই ৷ মালদা জেলায় তো কেউ নেই, শলমা সাজের কোনও শিল্পী রাজ্যে রয়েছেন কি না তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে ৷ এবার মাত্র একটি বড় দুর্গাপ্রতিমার বরাত পেয়েছি ৷ আর কয়েকটি কালীমূর্তির বরাত রয়েছে ৷"
আগে এই সাজের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও এখন কমে যাচ্ছে কেন ? দিলু মালাকারের উত্তর, "আগে অনেক জায়গাতেই আমাদের কাজ হতো ৷ বাবার সঙ্গে আমি নিজে 10-15টি দুর্গার সাজ তৈরি করেছি ৷ রাজ্যের বাইরেও এই সাজ যেত ৷ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে বরাত পেতাম ৷ এখন এই সাজ তৈরির উপকরণই পাওয়া যাচ্ছে না ৷ যতটুকু পাওয়া যাচ্ছে, তার ভীষণ দাম ৷ এতে সাজ তৈরির খরচ বেড়ে যাচ্ছে ৷ বেশি দামে এই সাজ আর কেউ নিতে চাইছে না ৷ 45-20 হাজার টাকার নীচে একটি বড় প্রতিমার সাজ তৈরি করা যায় না ৷"
এই শিল্পের ভবিষ্যৎ কী ? খানিকটা থমকে দিলুবাবু উত্তর দেন, "মনে হয় এই শিল্পটা আর থাকবে না ৷ শোলার অন্যান্য কাজগুলোই থাকবে ৷ আমি আর মা যতদিন আছি ততদিন এভাবেই এই শিল্পের মাধ্যমে বাবার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাব ৷ ভবিষ্যতে কী হবে বলা মুশকিল ৷ এই কাজ শিখতে কেউ আগ্রহীও নয় ৷ একটি প্রতিমার সাজ তৈরি করতে 35-40 দিন সময় লাগে ৷ এখন কেউ অল্প লাভে এত সময় দিতে রাজি হবে কি ?”