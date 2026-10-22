পরিত্যক্ত গাড়ি থেকে উদ্ধার বিস্ফোরক, দত্তপুকুরে নাশকতার ছক !
Explosive Recovery: এনআইএ-র তল্লাশিতে পরিত্যক্ত গাড়ি থেকে উদ্ধার বিস্ফোরক ৷ সঙ্গে ছিল এনএসজি ৷ তবে কি দত্তপুকুরে নাশকতার ছক ?
Published : October 22, 2026 at 12:35 PM IST
দত্তপুকুর, 22 অক্টোবর: পরিত্যক্ত চারচাকা গাড়ি থেকে বিস্ফোরক ও রাসায়নিক উদ্ধার করল এনআইএ ও এনএসজি। বৃহস্পতিবার ভোররাতে উত্তর 24 পরগনার দত্তপুকুরের তেঁতুলতলা এলাকা থেকে পরিত্যক্ত ওই গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তদন্তকারীরা এসে গাড়িটি তল্লাশি চালাতেই শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনায় জড়িত অভিযোগে দত্তপুকুরের একটি মোটর বাইক শোরুমের মালিক রাকিবুল ইসলামকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।
বিস্ফোরক ও রাসায়নিকগুলোর কার্যক্ষমতা পরীক্ষার জন্য ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে নমুনা পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় জড়িত অভিযোগে একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেল থেকে দত্তপুকুরের তেঁতুলতলা এলাকায় যশোর রোডের পাশে একটি গাড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন।
বারাসতের পুলিশ সুপার জে মারসি বলেন, "দত্তপুকুরে যশোর রোডের ধার থেকে একটি পরিত্যক্ত গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই গাড়ি থেকে বেশ কিছু রাসায়নিক উদ্ধার করা হয়। ওই রাসায়নিকগুলির কার্যক্ষমতা পরীক্ষার জন্য ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে নমুনা পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় জড়িত অভিযোগে ইতিমধ্যে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।"
রাত পর্যন্ত গাড়িটি সেখান থেকে সরানো হয়নি। তারপর খবর যায় পুলিশের কাছে। প্রথমে দত্তপুকুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। খবর দেওয়া হয় রাজ্য পুলিশের বম্ব স্কোয়াডকে। রাতেই বম্ব স্কোয়াড ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ আসেনি এনআইএ ও এনএসজি-র আধিকারিকরাও। ঘটনাস্থলে ডাকা হয় ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদেরও। তল্লাশি চালিয়ে ওই গাড়ি থেকে ভোররাতে বেশকিছু বিস্ফোরক ও রাসায়নিক বস্তু উদ্ধার হয়েছে। সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে কিছু ধাতব কাঠি যা স্প্লিন্টার হিসেবে ব্যবহার করা হয় বলে অনুমান । গাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরকের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই বিস্ফোরকগুলি গাড়িতে করে কলকাতার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে তদন্তকারী আধিকারিকরা রাকিবুলকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন। রাকিবুল সম্পর্কে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দত্তপুকুর এলাকায় তাঁর একাধিক বাড়ি রয়েছে। তার মধ্যে একটি বাড়িতে তিনি বাস করেন। অন্য বাড়িগুলিতে ভাড়াটেরা থাকেন। আজ সকালে তদন্তকারী আধিকারিকরা রাকিবুলের বাড়িতে যান। তাঁর পরিবারের লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কোনও নাশকতার ছক ছিল কিনা, পুলিশ সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে।