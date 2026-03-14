তিনমাস অতিক্রান্ত, 'বিচারাধীন' 45 লক্ষ ভোটারের ভাগ্য, কোন পথে বাংলার SIR ভবিষ্যৎ...
15 লক্ষ আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন তালিকায় থাকা ভোটারদের নথি যাচাই ও নিষ্পত্তি সম্পন্ন ৷ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকার সাপ্লিমেন্টারি ৷
Published : March 14, 2026 at 8:57 PM IST
পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা, 14 মার্চ: প্রায় সাড়ে তিনমাস সময় অতিক্রান্ত ৷ পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর প্রক্রিয়া এখনও একশো শতাংশ শেষ হয়নি ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের নজরদারিতে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা অ্যাডজুডিকেশন তালিকায় থাকা ভোটারদের নথি যাচাই ও নিষ্পত্তি করছেন ৷ শুক্রবার রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর জানিয়েছে, চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর যে 60 লক্ষ 6 হাজার 675 জনের নাম অ্যাডজুডিকেশন তালিকায় ছিল, তাঁদের মধ্যে 15 লক্ষের নিষ্পত্তি সম্পন্ন হয়েছে ৷
আর বাকি থাকা নামগুলির নিষ্পত্তি খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে বলে আশা প্রকাশ করেছে কমিশন ৷ তবে, যে 15 লক্ষের নামের নিষ্পত্তি হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কত নাম বাদ গিয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি ৷ তবে, যে নামগুলি ভোটার তালিকায় যুক্ত হয়েছে সেগুলি ও ডিলিটেড নামের একটি অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ৷
অন্যদিকে, বিচারাধীন তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ যাবে তাঁরা সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশে গঠিত অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে যেতে পারবেন ৷ শীর্ষ আদালত আগেই জানিয়েছে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত মানতে নির্বাচন কমিশন বাধ্য় ৷ তাই ট্রাব্যুনাল যেসব বাদ যাওয়া নাম যুক্ত করতে নির্দেশ দেবে, সেগুলি ভোটার তালিকায় ফের উঠবে ৷
তবে, এখানেই কী শেষ ? এই প্রশ্নটাও উঠছে সকলের মনে ৷ বিশেষত, যেসব ভোটারদের ভাগ্য লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসিতে বিচারবিভাগের হাতে ঝুলে রয়েছে, তাদের মধ্যে এই প্রশ্নটা বেশি করে জাগছে ৷ কারণ, বিগত তিনমাস ধরে এসআইআর-কে কেন্দ্র করে যে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা ভোটারদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক তৈরি করেছে ৷ ফলে ভোট ঘোষণার আগে ও পরে ফের কোনও জটিলতা যেন তৈরি হয় কি না, সেটাই এখন দেখার ৷
বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন
বিহারে মৃত, স্থানান্তরিত ও ভুয়ো ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দিতে 2025 সালের 24 জুন শুরু হয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন ৷ সংবিধানের অনুচ্ছেদ 324 এবং জনপ্রতিনিধি আইন 1950 এবং ভোটার নিবন্ধন আইন 1960 অনুযায়ী প্রথম বিহারে শুরু হয় SIR .
প্রথম একমাস চলেছিল এন্যুমারেশন ফর্ম বিতরণ ও তা জমা করার কাজ ৷ তারপর খসড়া তালিকাপ্রকাশ, শুনানির নোটিশ পাঠানো, হিয়ারিং ও সবশেষে নথি যাচাই প্রক্রিয়া ৷ এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে তৈরি হয় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৷ 77 দিনের প্রক্রিয়ায় ঝাড়াই-বাছাই করে 7 কোটি 40 লক্ষ ভোটারের নামে চূড়ান্ত তালিকায় উঠেছিল ৷ পরবর্তী সময়ে নতুন ভোটার ও বাদ পড়া ভোটারদের আবেদনের ভিত্তিতে প্রায় 5 লক্ষের নাম তালিকায় যুক্ত হয় ৷
বিহারে এই এসআইআর প্রক্রিয়ার পর বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ব্যবধানে 202টি আসন জিতে ক্ষমতা ধরে রাখে এনডিএ জোট ৷ বিহারে সাফল্য আসতেই পশ্চিমবঙ্গেও 'ভুতূড়ে ভোটার' তালিকা থেকে বাদ দিতে এসআইআর-এর দাবি তুলতে শুরু করে বিরোধী দল বিজেপির নেতৃত্ব ৷
ভোটার তালিকায় অনুপ্রবেশকারী বাতিল করতে এসআইআর-এর পক্ষে সওয়াল
বিহারে সাফল্য এসেছে, তাই পশ্চিমবঙ্গেও ভোটার তালিকা স্বচ্ছ করতে হবে ৷ এই দাবিতে রাজ্যে এসআইআর-এর পক্ষে জোরাল সওয়াল শুরু করে বিজেপি ৷ বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বছরের পর বছর রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ করানো ও তাদের ভোটার তালিকায় যুক্ত করার অভিযোগ করা হয় বিরোধীদের তরফে ৷ তৃণমূলের নেতারা টাকার বিনিময়ে অনুপ্রবেশকারীদের ভারতীয় ভোটার বানিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় ৷ বিজেপি অভিযোগ তোলে, নিজেদের 'ভোট ব্যাংক' বৃদ্ধি করতেই এই বেআইনি কাজ করেছে তৃণমূল ৷
এসবের মাঝেই সীমান্তবর্তী জেলাগুলি থেকে একের পর এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর ধরা পড়ার খবর আসতে থাকে ৷ এতে করে আরও জোরাল হয় বিজেপির অভিযোগ ৷ তবে, শুরু থেকেই এসআইআর-এর বিরুদ্ধে সরব হন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়, বিহারের মতো এক বা দু’মাসে নয় ৷ এসআইআর করতে হলে, তা সময় নিয়ে করা হোক ৷
পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর ঘোষণা
2025 সালের 27 অক্টোবর জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে দেশের নয়টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া চালু করার কথা ঘোষণা করে ৷ যে তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাট, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তামিলনাড়ু এবং উত্তরপ্রদেশের নাম ছিল ৷ আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে ছিল পুদুচেরি, লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নাম ৷
2025 সালের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী, সকলকে এন্যুমারেশন বা গণনা ফর্ম দেওয়ার কথা ঘোষণা করে কমিশন ৷ জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুুমার ঘোষণা করেন, 2002 সালের শেষ এসআইআর-কে মাপকাঠি ধরে এই এসআইআর হবে ৷ যেখানে সেই সময়ে যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় ছিল, তাঁদের নিজেদের তথ্য দিলেই চলবে ৷ আর যাঁদের নাম সেই সময় ভোটার তালিকায় ছিল না, তাঁদের ক্ষেত্রে বাবা অথবা মায়ের 2002 সালের এসআইআর-এর তথ্য ফর্মের নির্দিষ্ট অংশে পূরণ করতে বলা হয় ৷ মূলত এঁদের ম্যাপড ভোটার হিসাবে চিহ্নিত করা হবে বলে ঘোষণা করে কমিশন ৷
আর যাঁরা ম্যাপড ভোটার নন, তাঁদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে খসড়া তালিকা প্রকাশের পর শুনানি পর্বে কমিশন নির্ধারিত 13টি নথির যে কোনও একটি জমা দিয়ে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম তুলতে হবে ৷ যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল 2025 সালের 4 নভেম্বর ৷ কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী -
4 নভেম্বর থেকে 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত বিএলও বা বুথ লেভেল অফিসাররা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে গণনা ফর্ম বিতরণ, পূরণ ও সংগ্রহ করবেন ৷ পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিকের নজরদারিতে ৷ এই সময়ের মধ্যেই কমিশনের তৈরি বিএলও অ্যাপে ভোটারদের গণনা ফর্মের তথ্য আপলোড করতে হবে ৷
এরপর 9 ডিসেম্বর এন্যুমারেশন ফর্মের তথ্যের ভিত্তিতে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করার কথা জানায় কমিশন ৷
9 ডিসেম্বর থেকে 4 জানুয়ারি পর্যন্ত খসড়া তালিকায় থাকা ভোটাররা অভিযোগ বা সংশোধনের জন্য আবেদন জানাতে পারবেন ৷
9 ডিসেম্বর থেকে 31 জানুয়ারি পর্যন্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ইআরও-রা শুনানি করবেন এবং সব শেষে 7 ফেব্রুয়ারি ছিল এসআইআর পরবর্তী চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় ৷
শুরুতে সেই সময়সীমাকে মাথায় রেখেই বিএলও, এইআরও, ইআরও ও ডিইও এবং সর্বপরী সিইও দফতর কাজ শুরু করেছিল ৷ এন্যুমারেশন ফর্ম বিতরণ, পূরণ ও জমা নেওয়া পর্যন্ত সব ঠিকঠাক থাকলেও, ভোটারদের সেই তথ্য অ্যাপে আপলোড করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় বিএলও-দের ৷
বিএলও অসন্তোষ-মৃত্যু-বিক্ষোভ
গণনা ফর্মের তথ্য আপলোড করার ক্ষেত্রে বিএলও-দের একটা বড় অংশ অভিযোগ তোলে, তাঁদের কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে ৷ বিএলও অ্যাপে ভোটারদের সমস্ত তথ্য আপলোড করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা ৷ কারণ, বিএলও অ্যাপ ঠিক মতো কাজ করছে না-বলে অভিযোগ করা হয় ৷ 4 ডিসেম্বরের মধ্যে নথি আপলোডের যে সময়সীমা ছিল, তা বৃদ্ধি করার দাবিতে সরব হয় একাংশ বিএলও ৷
এরপরেই রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিএলও-রা ৷ গঠন করা হয়, বিএলও এক্য মঞ্চ ৷ জেলা থেকে বিএলও-রা কলকাতার রাজপথে নেমে বিক্ষোভ দেখান ৷ এসবের মাঝেই এক অন্য সমস্যা সামনে আসে ৷ অভিযোগ ওঠে, কাজের চাপ সহ্য করতে না-পেরে বিএলও-দের মৃত্যু হচ্ছে ৷ কখনও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে, তো কখনও পক্ষাঘাতের শিকার হচ্ছেন বিএলও-রা ৷ এমনকি সিইও দফতরের বাইরে নিহত বিএলও-দের পরিবারকে নিয়ে এসে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূলের বিএলও ঐক্য মঞ্চ ৷ এসআইআর-এর কাজের চাপে বিএলও মৃত্যুর এমন অগুণতি অভিযোগ উঠেছিল এন্যুমারেশন প্রক্রিয়ায় ৷
এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন কিছুটা নরম মনোভাব দেখায় ৷ কমিশনের তরফে 30 নভেম্বর নতুন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় ৷ সেখানে বলা হয়, পুরো প্রক্রিয়া এক সপ্তাহ করে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷
এসআইআর-এর পরিবর্তিত সূচি
4 ডিসেম্বরের বদলে 11 ডিসেম্বরের মধ্যে গণনা বা এন্যুমারেশন প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে ৷
খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে 16 ডিসেম্বর ৷
16 ডিসেম্বর থেকে 15 জানুয়ারি পর্যন্ত খসড়া তালিকায় থাকা ভোটাররা অভিযোগ বা সংশোধনের জন্য আবেদন জানাতে পারবেন ৷
16 ডিসেম্বর থেকে 7 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অভিযোগ ও সংশোধনের আবেদন এবং আনম্যাপড ভোটারদের পাঠানো নোটিশের শুনানি হবে ৷
14 ফেব্রুয়ারি হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ৷
দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 11 ডিসেম্বরের মধ্যে এন্যুমারেশন প্রক্রিয়া শেষ করেন বিএলও-রা ৷ এরপর সেই তথ্যের ভিত্তিতে খসড়া তালিকা তৈরি করা হয় ৷ যেখানে মৃত, স্থানান্তরিত ও গণনা ফর্ম জমা না-পড়া ভোটাদের নাম বাদ দিয়ে 16 ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷
অভিযোগ বা সংশোধন ও শুনানি প্রক্রিয়ায় জটিলতা
নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 16 ডিসেম্বর থেকে ভোটারদের অভিযোগ বা সংশোধনের আবেদন গ্রহণ শুরু হয় ৷ সেই সঙ্গে আনম্যাপড ভোটারদের নামের তালিকা অনুযায়ী, বিএলও-দের মারফত শুনানির নোটিশ পাঠানো শুরু করে সিইও দফতর ৷ এখানেও আপত্তি তোলেন বিএলও ঐক্য মঞ্চের সদস্যরা ৷ অভিযোগ করা হয়, আগাম কোনও নোটিশ ছাড়াই বিএলও-দের শুনানি প্রক্রিয়া সামিল করা হচ্ছে ৷ যে কাজ প্রথমে এইআরও এবং ইআরও-দের করার কথা ছিল ৷ যদিও, কমিশন সেই অভিযোগকে গ্রাহ্য করেনি ৷
শুনানি পর্ব
আনম্যাপড ভোটারদের শুনানি
শুনানি পর্বের শুরুতেই কমিশনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, খসড়া তালিকায় থাকা 32 লক্ষ আনম্যাপড ভোটারের শুনানি ও নিষ্পত্তি করা ৷ যে প্রক্রিয়ায় বিএলও-দের মাধ্যমে আনম্যাপড ভোটারদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে নোটিশ ধরানো হয় ৷ সেই মতো নির্দিষ্ট দিনে কমিশন নির্ধারিত ভারতীয় ভোটার হওয়ার প্রামাণ্য নথি নিয়ে শুনানিতে হাজির হতে হয়েছে সকলকে ৷ সেই তালিকায় ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ শামি এবং টলিউড অভিনেতা তথা সাংসদ দেব ৷ 13 জানুয়ারি এই আনম্যাপড ভোটারদের শুনানি পর্ব শেষ হয়েছিল বলে ঘোষণা করে কমিশন ৷
এরই মাঝে একটি নতুন সমস্যা দেখা দেয় ৷ আর তা হল, লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসি ৷ অর্থাৎ, ম্যাপড ভোটারদের বাবা অথবা মায়ের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে অসঙ্গতি ৷ যেখানে বয়সের পার্থক্যে অস্বাভাবিকতা, বাবা অথবা মায়ের 2002 সালের নামের সঙ্গে ভোটারের এপিক কার্ডে থাকা নামের বানানের অসঙ্গতি ধরা পড়ে ৷ আর তার ভিত্তিতে 2002 সালের তালিকায় নাম না-থাকা প্রায় 95 লক্ষ ম্যাপড ভোটার লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসির তালিকায় চলে আসেন ৷
ম্যাপড ভোটারদের শুনানি ও বিক্ষোভ
ম্যাপড ভোটারদের শুনানির নোটিশ পাঠানোকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় সমস্ত জটিলতা ৷ শুরু হয় রাজনৈতিক টানাপোড়েন ৷ আনম্যাপড ভোটারের শুনানি পর্ব চলাকালীনই ম্যাপড ভোটারদের নোটিশ পাঠানো শুরু করে নির্বাচন কমিশন ৷ কিন্তু, শুনানি শুরু হতেই পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে ৷ দিকে-দিকে বিক্ষোভ শুরু হয় ৷ এইআরও অর্থাৎ, বিডিও অফিসের বাইরে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করে লোকজন ৷ বিরোধী দল বিজেপি অভিযোগ তোলে, শাসকদল তৃণমূল ভোটারদের উস্কানি দিচ্ছে এবং আতঙ্ক তৈরি করছে ৷
এই পরিস্থিতিতে শুনানির নোটিশ পেয়ে আতঙ্কে ভোটারের মৃত্যুর অভিযোগ উঠতে থাকে বিভিন্ন জেলায় ৷ যাকে হাতিয়ার করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয় তৃণমূল কংগ্রেস ৷ মৃত ভোটারদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দিল্লিতে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তার আগে মুখ্যমন্ত্রী কমিশনকে মোট ছয়টি চিঠি দেন এসআইআর বন্ধ করার দাবিতে ৷ কিন্তু, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের দফতর থেকে তার কোনও সদুত্তর পাননি মমতা ৷
দিল্লিতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখানে নিহতদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কালো পোশাক পরে প্রতিবাদ জানান মমতা ৷ অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা সিপিআইএম কর্মী মুজতারি বানুর এসআইআর নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন সুপ্রিম কোর্টে ৷ সেই মামলার শুনানিতে এসআইআর প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে 12 জানুয়ারি প্রায় 2000 মাইক্রো-অবজারভার নিয়োগের নির্দেশ দেয় আদালত ৷ সেই মতো প্রথমধাপে রাজ্যে কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকদের এই কাজে নিযুক্ত করে সিইও দফতর ৷ পরবর্তী সময়ে আরও মাইক্রো-অবজারভার নিয়োগ করতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভিনরাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের নিয়ে আসা হয় ৷
এই প্রক্রিয়াতেও বিস্তর অশান্তির ঘটনা ঘটে ৷ শুনানি কেন্দ্রে এইআরও, ইআরও এবং মাইক্রো-অবজারভারদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে ৷ ক্ষুব্ধ ভোটারদের বিরুদ্ধে নির্বাচনী আধিকারিকদের হুমকি, মারধর, এমনকি শুনানি কেন্দ্রে হামলার অভিযোগও ওঠে ৷ এমনকি এসআইআর-এর শুনানির নথি ছিঁড়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে ৷ যার জেরে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে ভর্ৎসনা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ শুনানি পর্বে আধিকারিক এবং মাইক্রো-অবজারভারদের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থতার অভিযোগে সমালোচিত হয়েছিলেন তিনি ৷
উল্লেখ্য, গত 28 জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে মামলা করেন ৷ সেই মামলায় কমিশনের বিরুদ্ধে অপরিকল্পতি এসআইআর প্রক্রিয়া চালু করার অভিযোগ করেন মমতা ৷ দাবি করা হয়, দ্রুত এই অপরিকল্পিত এসআইআর প্রক্রিয়াকে স্থগিত করা হোক ৷ তবে, সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে দেয় ৷ বদলে এসআইআর প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনার অভাবের বিষয়টিকে মান্যতা দিয়ে একাধিক নির্দেশিকা জারি করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর এই মামলাটিকে সিপিআইএম-এর মুজতারি বানুর মামলার সঙ্গে যুক্ত করে দেয় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ ৷
শুনানি পর্বের সময়সীমা পার
উল্লেখ্য, জাতীয় নির্বাচন কমিশন যে দ্বিতীয় দফায় 2026 সালের 7 ফেব্রুয়ারির মধ্যে শুনানি শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল, তা মানা সম্ভব হয়নি ৷ 95 লক্ষ লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসির শুনানি চলাকালীন হাজারো সমস্যা, বিক্ষোভ, আক্রমণ এবং লোকবলের অভাবে সময়ে কাজ শেষ করতে ব্যর্থ হয় সিইও দফতর ৷ এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় 14 ফেব্রুয়ারি নয়, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে 28 ফেব্রুয়ারি ৷ আর শুনানি শেষ করতে হবে তার আগে ৷ কিন্তু, এই সময়সীমার মধ্যেও শুনানি, নথি যাচাইয়ে কাজ শেষ করতে পারেননি এইআরও এবং ইআরও-রা ৷
বিচারবিভাগীয় তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর
20 ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের নির্দেশ, এসআইআরের লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসির তালিকায় থাকা ভোটারদের নথি যাচাই ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবেন বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা ৷ এই নির্দেশের আগে পর্যন্ত যেসব নথি যাচাই ও নিষ্পত্তি ইআরও-রা করেছেন, তা চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় থাকবে ৷ বাকি থাকা লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসির তালিকাভুক্ত ভোটারদের নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির করবেন বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা ৷ যা কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে হবে বলে নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷
কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অতিরিক্ত জেলা বিচারক ও সমান গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারি বিচারকদের দিয়ে এই কাজ করাবেন ৷ সেই মতো সকল জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের সহযোগিতার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত ৷ 20 জানুয়ারির নির্দেশের পর কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাজ্য সরকার এবং সিইও দফতরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে বিচারবিভাগীয় আধিকারিক নিয়োগ করে নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া শুরু করেন ৷
24 ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি একটি রিপোর্ট পেশ করেন ৷ যেখানে বলা হয়, "বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের কাছে এখনও লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসির তালিকাভুক্ত ভোটারদের নথি পৌঁছায়নি ৷ এমনকি যে পরিমাণ নথি যাচাই ও নিষ্পত্তি বাকি তা, 28 ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ হবে না ৷"
শীর্ষ আদালত সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে সংবিধানের 142 নম্বর অনুচ্ছেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্দেশ দেয়, "পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর প্রক্রিয়া 'স্পেশাল কেস' ৷ তাই 28 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে ৷ কিন্তু, বাকি থাকা লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসির নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা চালিয়ে যাবেন ৷ পরবর্তী সময়ে নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির পর নিয়মিত ব্যবধানে অথবা একসঙ্গে বাকি ভোটারদের নাম 28 ফেব্রুয়ারির তালিকায় জুড়বে ৷ এ ক্ষেত্রে ততদিনে ভোট ঘোষণা হয়ে গেলেও, নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত করা যাবে ৷"
উল্লেখ্য, সেই শুনানিতে দ্রুত নথি যাচাই ও নিষ্পত্তি করতে কলকাতা হাইকোর্টকে ভিনরাজ্য থেকে বিচারক নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ সেক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাজ্য, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন জানিয়ে বিচারক নিযুক্ত করার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷ সেই সঙ্গে রাজ্যের কম করে তিন বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দেওয়ানি আদালতের বিচারকদের নিযুক্ত করা যাবে বলেও জানায় শীর্ষ আদালত ৷
28 ফেব্রুয়ারি এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ
আদালতের নির্দেশ মতো 28 ফেব্রুয়ারি সকালেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ 7 কোটি 4 লক্ষ ভোটারের নাম ছিল এই তালিকায় ৷ আর খসড়া তালিকায় থাকা প্রায় 5 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যায় ৷ উল্লেখ্য, খসড়া তালিকা প্রকাশের পর 2025 সালের ভোটার তালিকা থেকে প্রায় 58 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছিল ৷ তার সঙ্গে আরও পাঁচ লক্ষ নাম যোগ হয় ৷ ফলে মোট 63 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে ৷ আর অ্যাডজুডিকেশন বা বিচারাধীন তালিকায় 60 লক্ষ 6 হাজার 675 জনের নাম রয়ে যায় ৷ 24 ফেব্রুয়ারির রায় অনুযায়ী, বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা এই বিপুল সংখ্যক ভোটারের নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির কাজ করবেন ৷ আর সেই মতো কলকাতা হাইকোর্টের নজরদারিতে সেই প্রক্রিয়া এই মুহূর্তে চলছে ৷
বাদ যাওয়া নামের শুনানি করতে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের নজরদারিতে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা অ্যাডজুডিকেশনে থাকা ভোটারদের নথি যাচাই ও নিষ্পত্তি করছেন ৷ কিন্তু, এরই মধ্যে রাজ্য সরকারের দায়ের করা মামলায় অভিযোগ করা হয়, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না ৷ অন্যায়ভাবে বহু ভোটারের নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ রাজ্যের এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠনের নির্দেশ দেয় ৷ বলা হয়, নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেলেও, বাদ পড়া ভোটাররা অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানাতে পারবেন ৷ এমনকি ভোটের আগের দিন পর্যন্ত ট্রাইব্যুনাল বাদ পড়া নামের ভিত্তিতে হওয়া আবেদনের শুনানি করবে ৷ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই আবেদনগুলিকে 'স্পেশাল কেস' হিসাবে দেখা হবে ৷
এই দীর্ঘ এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্যের শাসক-বিরোধী সব দল একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করেছে ৷ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "এসআইআর ঘোষণার প্রথমদিন থেকেই সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে এই সরকার এবং রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই মেট্রো চ্যানেলের ধারনা মঞ্চ থেকে বলেছেন, 'যাঁদের নাম কাটা যাচ্ছে, তাঁদের সব সুযোগ শেষ হয়ে গেছে, এমনটা ভাবা কারণ নেই ৷ এই সরকার তাঁদের পাশে আছে' ৷ একইভাবে দলও তাঁদের পাশে রয়েছে ৷ আগামী দিনেও পাশে থাকবে ৷"
পালটা বিজেপির তরফে রীতেশ তিওয়ারি বলেন, "28 ফেব্রুয়ারি তালিকা প্রকাশ হয়েছে ৷ কিন্তু, যে 60 লক্ষ নাম বিচারাধীন রয়েছে, যার জেরে সেইসব মানুষ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে ৷ তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে দায়ী ৷ যেদিন সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিয়েছিল, সেই দিন তৃণমূল কংগ্রেস বলেছিল যে এটা তাদের জয় ৷ কিন্তু, বিজেপি প্রথমদিন থেকে বলে আসছিল, রাজ্য সরকারের পরিকল্পিত যে এজেন্ডা, এটা তারই কুফল ৷ যে কাজটা সময়ের মধ্যে শেষ করা যেতে পারত, সেই কাজটা সময়ের মধ্যে শেষ করতে দেওয়া হয়নি ৷ বিএলও-দের দিয়ে বিক্ষোভ করানো হয়েছে বারেবারে ৷ অথচ আরও বারোটি রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে ৷ কিন্তু, কোথাও কোনোরকম অশান্তি হয়নি যেমনটা হয়েছে এই বাংলায় ৷"
অন্যদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস নেতা সুমন রায়চৌধুরী বলেন, "এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে ও সুপ্রিম কোর্টে আমাদের প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার অবস্থান স্পষ্ট করেছেন ৷ আমরা এসআইআর-এর বিরোধী নই ৷ কিন্তু, যে প্রক্রিয়ায় হচ্ছে ও ত্রুটি হচ্ছে, আমরা তার বিরোধী ৷ সময় নিয়ে ত্রুটি মুক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা উচিত ৷ আমরা চাই বিচারাধীন বিষয়টি আগে মিটুক ৷ আগে তালিকাপ্রকাশ করে তারপর নির্বাচন করা হোক ৷"
সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য সায়নদীপ মিত্র বলেন, "আমাদের দল ও রাজ্য সম্পাদক এই বিষয় অবস্থান স্পষ্ট করেছেন ৷ আগে ভোটার পরে ভোট ৷ হয় ভোটার, নয়তো ভোটার নয় ৷ মাঝে ঝুলিয়ে রাখা যাবে না ৷ ভোট দান গণতান্ত্রিক অধিকার ৷ এটা হরণ করার চেষ্টা হচ্ছে ৷ বিজেপি, তৃণমূল ও নির্বাচন কমিশন যৌথভাবে হয়রানি করছে, নাম বাদ দিচ্ছে দেখে-দেখে ৷ তাই ভোটার তালিকা আগে ত্রুটি মুক্তভাবে প্রকাশ করে তবেই ভোটে যেতে হবে ৷"