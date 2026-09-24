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যুদ্ধের অস্ত্র থেকে রাজপথের হাতিয়ার, কাঁদানে গ্যাসের ইতিহাস

Explainer about Tear Gas: বিক্ষোভ থামানোর অস্ত্র টিয়ার গ্যাসের ব্যবহারের শুরু কীভাবে ? ক্ষতিকারক দিক কী ? কীভাবে বাঁচা যায় ? অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন ৷

TEAR GAS
যুদ্ধের অস্ত্র থেকে রাজপথের হাতিয়ার, কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ার ইতিহাস (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2026 at 8:57 PM IST

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কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: চোখ জ্বালা করছে । অনবরত জল পড়ছে । নাক-গলা জ্বলছে, কাশিতে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে । কয়েক মুহূর্ত আগেও যে জমায়েত স্লোগানে সরব ছিল, ধোঁয়ার পর্দা নামতেই সেই ভিড় ছত্রভঙ্গ । রাজপথে আন্দোলন বা বড় জমায়েতের ছবি এখন কাঁদানে গ্যাস (টিয়ার গ্যাস) ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ । কিন্তু যে অস্ত্র আজ জমায়েত সরানোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে, তার ইতিহাস শুরু হয়েছিল রাজপথে নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে ।

টিয়ার গ্যাস আসলে কোনও একটি নির্দিষ্ট গ্যাসের নাম নয়। চোখ, নাক, ত্বক ও শ্বাসনালীতে তীব্র জ্বালা এবং সাময়িক অস্বস্তি তৈরি করে মানুষকে (বিশেষত আন্দোলনকারী) একটি এলাকা থেকে সরে যেতে বাধ্য করে যে ধরনের রাসায়নিক যন্ত্রণাদায়ক, তাকে সাধারণ ভাবে টিয়ার গ্যাস বা রায়ট-কন্ট্রোল এজেন্ট বলা হয় । সিএস এবং সিএন তার পরিচিত উদাহরণ । ক্যাপসিকাম-ভিত্তিক যন্ত্রণাদায়ক রাসায়নিকও ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে ব্যবহৃত হয় ।

যুদ্ধের অস্ত্র থেকে রাজপথের হাতিয়ার, কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ার ইতিহাস (ইটিভি ভারত)

ট্রেঞ্চ থেকে রাজপথ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চ ওয়ারফেয়ার ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কৌশল । মাটির নীচে তৈরি সুরক্ষিত ট্রেঞ্চে অবস্থান করত সেনারা । প্রতিপক্ষকে সেই অবস্থান থেকে বের করে আনার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের পরীক্ষা চলতে থাকে ।

সেই সময়ের রাসায়নিক অস্ত্র এবং আজকের রায়ট-কন্ট্রোল এজেন্ট এক নয় । কিন্তু যন্ত্রণাদায়ক রাসায়নিক ব্যবহারের ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ।

যুদ্ধের পর রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক স্তরে একাধিক নিষেধাজ্ঞা তৈরি হয় । কিন্তু যন্ত্রণাদায়ক রাসায়নিকের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়নি । বরং যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের একটি হাতিয়ার হিসেবে এর ব্যবহার ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে ।

ইতিহাসের অধ্যাপক বিমান সমাদ্দারের কথায়, ‘‘প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ট্রেঞ্চ ফাঁকা করার জন্য যন্ত্রণাদায়ক রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়েছিল ৷ পরবর্তী সময়ে অন্য প্রেক্ষাপটে ভিড় নিয়ন্ত্রণের অংশ হয়ে ওঠে । যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাসায়নিক এবং আধুনিক টিয়ার গ্যাসের মিশ্রণ এক নয় ৷’’

তবে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার হাতিয়ার হয়ে ওঠার এই যাত্রার মধ্যেই রয়েছে টিয়ার গ্যাসের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ।

Tear Gas
কলকাতায় বিক্ষোভ (ফাইল ছবি)

কেন মানুষ কাঁদে ?

নামেই তার পরিচয়, টিয়ার গ্যাস বা কাঁদানে গ্যাস । কিন্তু শুধু চোখ দিয়ে জল বের করাই এর কাজ নয় । যন্ত্রণাদায়ক রাসায়নিক চোখের সংবেদনশীল স্নায়ুপ্রান্তে পৌঁছলে তীব্র জ্বালা শুরু হয় । তার সঙ্গে শুরু হতে পারে প্রচুর জল পড়া, চোখ খুলে রাখতে না পারা, নাক দিয়ে জল পড়া, কাশি এবং গলা ও শ্বাসনালিতে জ্বালা ।

মানবদেহের সংবেদনশীল স্নায়ুপ্রান্ত এই রাসায়নিককে ক্ষতিকর উদ্দীপনা হিসেবে শনাক্ত করে । তার ফলেই তৈরি হয় জ্বালা, ব্যথা এবং অস্বস্তির প্রতিক্রিয়া । সাধারণ পরিস্থিতিতে এর প্রভাব সাময়িক হলেও রাসায়নিকের মাত্রা, সংস্পর্শের সময়, পরিবেশ এবং ব্যক্তির শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে পরিস্থিতি গুরুতরও হতে পারে ।

চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস বলেন, ‘‘টিয়ার গ্যাসের সংস্পর্শে এলে শরীরের নোসিসিপ্টর বা ব্যথা-সংবেদনশীল স্নায়ুপ্রান্ত (pain-sensing nerve ending)-এর মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। চোখ দিয়ে জল পড়া এবং তীব্র জ্বালা তারই ফল।’’

গুলি নয়, ধোঁয়া

টিয়ার গ্যাসের মূল উদ্দেশ্য সাধারণত মানুষকে হত্যা করা নয়, ভিড়কে ছত্রভঙ্গ করা । তাই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের তুলনায় এটি আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে কম প্রাণঘাতী বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে ।

কিন্তু ‘কম প্রাণঘাতী’ মানেই ‘নিরাপদ’ নয় । গ্যাসের শেল সরাসরি মানুষের শরীরে আঘাত করলে গুরুতর চোট লাগতে পারে । বিশেষ করে মাথা বা শরীরের অন্য সংবেদনশীল অংশে শেল আঘাত করলে বিপদ বাড়ে । ফলে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুধু কোনও রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে তা নয়, কীভাবে সেটি প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

Tear Gas
কলকাতায় বিক্ষোভে মোতায়েন পুলিশ (ফাইল ছবি)

ভিড় ছত্রভঙ্গের একটি ধাপ

টিয়ার গ্যাস অনেক সময় পুলিশের ভিড় নিয়ন্ত্রণের কৌশলের একটি ধাপ । একটি জমাট ভিড়ের মধ্যে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই অবস্থান বদলাতে শুরু করে । ভিড়ের ঘনত্ব কমে যায়, মানুষ ছত্রভঙ্গ হয় । সেই পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ করা তুলনামূলক সহজ হয় ।

অধ্যাপক বিমান সমাদ্দার বলেন, ‘‘টিয়ার গ্যাস ব্যবহারের পর ভিড়ের স্থিতি নষ্ট হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পরবর্তী ধাপ, যেমন লাঠিচার্জ বা গ্রেফতার, পুলিশের পক্ষে তুলনামূলক সহজ হয়ে উঠতে পারে ।’’

অর্থাৎ, টিয়ার গ্যাসকে আলাদা কোনও বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ হিসেবে দেখলে পুরো প্রক্রিয়াটি ধরা পড়ে না । বড় জমায়েতের ক্ষেত্রে সতর্কবার্তা, ব্যারিকেড, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জ বা গ্রেফতার-পরিস্থিতি অনুযায়ী একাধিক ধাপ থাকতে পারে ।

কখন ব্যবহার করা উচিত ?

এখানেই উঠে আসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, কাঁদানে গ্যাস ব্যবহারের সীমা কোথায় ?

বেআইনি জমায়েত তৈরি হলেই টিয়ার গ্যাস ছোড়া যাবে, বিষয়টি এত সরল নয় । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রথমে মানুষকে সতর্ক করা এবং সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার মতো পদক্ষেপের গুরুত্ব রয়েছে । জনতার কাছে সেই নির্দেশ পৌঁছে দিতে বড় আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতিতে লাউডস্পিকার হেলার ব্যবহার করা হয় ।

কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন অতিরিক্ত নগরপাল কল্যাণ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘‘কোনও জমায়েত বেআইনি হলে প্রথমে সেই ঘোষণা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন । ম্যাজিস্ট্রেট থাকলে তিনি ঘোষণা করতে পারেন, না থাকলে পুলিশও সেই দায়িত্ব পালন করতে পারে ।’’

সতর্কবার্তার পরেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে এবং মানুষের জীবন, সম্পত্তি বা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হলে ভিড় নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ হিসেবে নেওয়া হতে পারে ।

Tear Gas
কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো হচ্ছে (সোশাল মিডিয়া থেকে সংগৃহীত ছবি)

সিদ্ধান্ত কে নেন ?

পরিকল্পিত বড় আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক এবং পুলিশি ব্যবস্থাপনা সাধারণত আগে থেকেই নির্ধারিত থাকে । ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত থাকলে তাঁর ভূমিকা থাকে । কিন্তু আকস্মিক পরিস্থিতিতে ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে না থাকলে দায়িত্বে থাকা সবচেয়ে সিনিয়র পুলিশ আধিকারিকের সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন এডিজি নজরুল ইসলাম বলেন, ‘‘ঘটনাস্থলে ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত না থাকলে সিনিয়র পুলিশ আধিকারিক টিয়ার গ্যাস ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ।’’

তবে, টিয়ার গ্যাসের শেল হাতে তুলে দিলেই তার ব্যবহার শুরু হয়ে যায় না । কোন পরিস্থিতিতে ব্যবহার হবে, কোন ধরনের শেল ব্যবহার হবে, কোথায় তা প্রয়োগ করা হবে এবং কতটা ব্যবহার প্রয়োজন, এসবের সঙ্গে প্রশিক্ষিত পুলিশি নেতৃত্ব জড়িত ।

প্রশিক্ষণ কেন জরুরি ?

টিয়ার গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । যেমন আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর জন্য নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, তেমনই গ্যাস গান পরিচালনার ক্ষেত্রেও প্রশিক্ষিত পুলিশকর্মীর প্রয়োজন ।

নজরুল ইসলামের ব্যাখ্যায়, যে পুলিশকর্মী গ্যাস গান পরিচালনা করবেন, তাঁকে শেল কোথায় ফেলতে হবে এবং কীভাবে সেটি ব্যবহার করতে হবে, সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ থাকতে হয় । আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী কারা লাঠি চালাবেন এবং কারা টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করবেন, সেই ব্যবস্থাও আগে থেকে করা থাকে ।

আরেক প্রাক্তন পুলিশকর্তা কল্যাণ মুখোপাধ্যায় জানান, পুলিশ আধিকারিক এবং বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের টিয়ার গ্যাস ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় দীর্ঘ সময় ধরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তাঁকেও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করতে হয়েছিল বলে জানান তিনি ।

Tear Gas
কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানোর পরের পরিস্থিতি (সোশাল মিডিয়া থেকে সংগৃহীত ছবি)

শর্ট রেঞ্জ, লং রেঞ্জ ও স্টান

টিয়ার গ্যাসও এক ধরনের নয় । ব্যবহারের পদ্ধতি ও পরিসরের ভিত্তিতে শর্ট রেঞ্জ এবং লং রেঞ্জ শেলের মতো ব্যবস্থা রয়েছে । এগুলি সাধারণত গ্যাস গান বা লঞ্চার-এর মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয় ।

এর পাশাপাশি রয়েছে স্টান শেল বা স্টান গ্রেনেড । এর মূল উদ্দেশ্য তীব্র শব্দ এবং আলোর ঝলকানির মাধ্যমে সাময়িক ভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা । সাধারণ বিস্ফোরক গ্রেনেডের মতো স্প্লিন্টার ছড়িয়ে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য নয় । অর্থাৎ ‘টিয়ার গ্যাস’ বললেও বাস্তবে ভিড় নিয়ন্ত্রণের উপকরণের পরিধি আরও বড় ।

কীভাবে ছোড়া হয় ?

টিয়ার গ্যাসের শেল সরাসরি মানুষের শরীর লক্ষ্য করে ছোড়া উচিত নয় । শেল অত্যন্ত গরম এবং ভারী হওয়ায় সরাসরি আঘাত করলে গুরুতর চোট এমনকি মৃত্যুও হতে পারে । কল্যাণ মুখোপাধ্যায় জানালেন, টিয়ার গ্যাসের উদ্দেশ্য মানুষকে আহত করা বা মারা নয়, ভিড় ছত্রভঙ্গ করা । তাই শেল উপর দিকে ছোড়ার নিয়ম রয়েছে । তিনি নির্দিষ্ট কোণের কথাও উল্লেখ করেন ।

শেল ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পড়ার পর ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে । সেই ধোঁয়া চোখ ও শ্বাসনালিতে তীব্র জ্বালা তৈরি করে এবং মানুষকে এলাকা ছেড়ে সরে যেতে বাধ্য করে । ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে টিয়ার গ্যাস ছোড়া বন্ধ করার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ ।

মেয়াদ উত্তীর্ণ শেলের ঝুঁকি

সম্প্রতি দিল্লিতে হওয়া বিক্ষোভে মেয়াদ উত্তীর্ণ টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ কিন্তু মেয়াদ উত্তীর্ণ শেল ছুঁড়লে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে ৷ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টিয়ার গ্যাসের শেলেরও এক্সপায়ারি ডেট থাকে । দীর্ঘদিন অস্ত্রাগারে পড়ে থাকা শেলের মেয়াদ পার হয়ে গেলে সেটি ব্যবহার করা উচিত নয় । কল্যাণ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, ডিউটিতে যাওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীরও শেলের এক্সপায়ারি ডেট পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন । অস্ত্রাগারে পুরনো স্টক বদলে ফেলার ব্যবস্থাও থাকা দরকার ।

পুরনো বা ক্ষতিগ্রস্ত শেলের ক্ষেত্রে রাসায়নিকের কার্যকারিতা এবং শেলের নিরাপত্তা নিয়ে অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি হতে পারে । তাই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার সময় শুধু গ্যাসের ধরন নয়, সরঞ্জামের নিরাপত্তাও গুরুত্বপূর্ণ ।

Tear Gas
বিক্ষোভ মোকাবিলার প্রস্তুতি (ফাইল ছবি)

শরীরের উপর কতটা প্রভাব ?

সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে টিয়ার গ্যাসের প্রভাব অনেক সময় সাময়িক । কিন্তু সবাই একই ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখান না । বেশি মাত্রায় বা দীর্ঘ সময় সংস্পর্শে থাকলে শ্বাসযন্ত্রে গুরুতর সমস্যা তৈরি হতে পারে । আগে থেকেই শ্বাসযন্ত্রের অসুখ থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি আরও বেশি হতে পারে ।

চোখ, ত্বক এবং শ্বাসনালীই মূলত সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় । তাই টিয়ার গ্যাসকে শুধুমাত্র ‘চোখে জল আনার ধোঁয়া’ হিসেবে দেখলে এর সম্ভাব্য স্বাস্থ্যঝুঁকি পুরোপুরি বোঝা যায় না ।

চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাসের বক্তব্য, দীর্ঘ বা তীব্র সংস্পর্শে চোখ, ত্বক এবং শ্বাসযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । বিশেষ করে সিওপিডি-র মতো শ্বাসযন্ত্রের সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেশি হতে পারে ।

গ্যাস লাগলে কী করবেন ?

টিয়ার গ্যাসের সংস্পর্শে এলে প্রথম কাজ হল যত দ্রুত সম্ভব আক্রান্ত এলাকা থেকে সরে পরিষ্কার বাতাসে যাওয়া । চোখ ও শরীর পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে । দূষিত পোশাক বদলে ফেলা উচিত । চোখ ঘষা এড়িয়ে চলা জরুরি । শ্বাসকষ্ট, দৃষ্টিতে সমস্যা, বুকের অস্বস্তি বা দীর্ঘস্থায়ী উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা প্রয়োজন ।

ব্যবহারের পরে দায়িত্ব

টিয়ার গ্যাস ছোড়ার পর ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেই পুলিশের দায়িত্ব শেষ হয় না । যারা গ্যাসের প্রভাবে অসুস্থ বা আহত হন, তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । কল্যাণ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, টিয়ার গ্যাস ব্যবহারের ফলে কেউ অসুস্থ বা আহত হলে তাঁকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করাও পুলিশের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে ।

যুদ্ধের রাসায়নিক থেকে রাজপথের হাতিয়ার

টিয়ার গ্যাসের গল্প তাই শুধুমাত্র পুলিশের হাতে থাকা একটি ধোঁয়া ছোড়ার অস্ত্রের গল্প নয় । এর মধ্যে রয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ট্রেঞ্চ, রাসায়নিক অস্ত্র নিয়ে আন্তর্জাতিক বিতর্ক, ঔপনিবেশিক শাসন, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আধুনিক রাষ্ট্রের ভিড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দীর্ঘ ইতিহাস ।

একসময় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে ট্রেঞ্চ থেকে বের করে আনার জন্য যন্ত্রণাদায়ক রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়েছিল । পরে তার বিভিন্ন রূপ জায়গা করে নেয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থায় । রাজপথে কয়েক মিনিটের ধোঁয়ার আড়ালে আসলে লুকিয়ে থাকে যুদ্ধ থেকে আধুনিক রাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত এক দীর্ঘ ইতিহাস ।

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