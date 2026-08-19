EXPLAINER: সিসিটিভি-ড্যাশক্যাম ! সুরক্ষায় নজরদারি নাকি গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ, জানুন আইনি সীমারেখা

EXPLAINER: সিসিটিভি-ড্যাশক্যাম ! সুরক্ষায় নজরদারি নাকি গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ, জানুন আইনি সীমারেখা
নিরাপত্তার স্বার্থে দ্রুত বাড়ছে CCTV ও ড্যাশক্যামের ব্যবহার। কিছুক্ষেত্রে তা গোপনীয়তা রক্ষায় আঘাত হানছে ৷ এগুলি ব্যবহারের আইনি সীমারেখা সম্পর্কে সুলুকসন্ধান করলেন অয়ন নিয়োগী ৷
Published : August 19, 2026 at 7:18 PM IST
কলকাতা, 19 অগস্ট: বাড়ির দরজা থেকে বহুতলের প্রবেশপথ, দোকানের কাউন্টার থেকে রাস্তার মোড়, নিরাপত্তার স্বার্থে শহরজুড়ে দ্রুত বাড়ছে CCTV-র ব্যবহার । একইসঙ্গে ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক গাড়িতেও জনপ্রিয় হচ্ছে ড্যাশক্যাম । চুরি, ছিনতাই, দুর্ঘটনা কিংবা অপরাধের তদন্তে এই ক্যামেরার ফুটেজ বহু ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হয়ে উঠছে ।
কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, নিরাপত্তার জন্য ক্যামেরা বসাতে গিয়ে কোথায় টানতে হবে আইনি সীমারেখা ? নিজের বাড়ির বাইরে কতটা জায়গা পর্যন্ত ক্যামেরায় ধরা যেতে পারে ? প্রতিবেশীর দরজা, জানলা বা ব্যক্তিগত পরিসর ক্যামেরায় চলে এলে কী হবে ? আবাসনে CCTV বসানোর সিদ্ধান্ত কে নেবে ? আর গাড়িতে ড্যাশক্যাম লাগিয়ে রাস্তার মানুষের ছবি বা গাড়ির নম্বর রেকর্ড হলে তার আইনি অবস্থানই বা কী ? এমনই নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর খুঁজল ইটিভি ভারত ৷
নিরাপত্তার জন্য CCTV, কিন্তু নজরদারিরও সীমা আছে !
বর্তমানে বাড়ি, দোকান, অফিস কিংবা আবাসন - প্রায় সর্বত্রই CCTV নিরাপত্তার অন্যতম হাতিয়ার । কোনও অপরাধ ঘটলে তদন্তকারীদের কাছে এই ফুটেজ অনেক সময় ঘটনার সময়, অভিযুক্তের গতিবিধি, ব্যবহৃত গাড়ি কিংবা পালানোর রাস্তা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরে । কিন্তু CCTV লাগানোর অর্থ এই নয় যে, যে কোনও জায়গায় ক্যামেরা তাক করে রাখা যাবে । কারণ নিরাপত্তার পাশাপাশি রয়েছে ব্যক্তির Privacy বা ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার ।
CCTV ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার প্রয়োজন এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । এই বিষয়ে বিশিষ্ট অপরাধ সংক্রান্ত আইনজীবী অনির্বাণ গুহঠাকুরতা ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমরা ছোটবেলায় যেমন পড়েছিলাম - বিজ্ঞান অভিশাপ নাকি আশীর্বাদ, শেষ লাইনটা আমরা সবাই জানতাম যে, যিনি বিজ্ঞান ব্যবহার করছেন, তিনি সেটি কীভাবে ব্যবহার করছেন তার ওপর নির্ভর করবে এটি আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ । ঠিক সেই ভাবেই সিসিটিভিও যিনি ব্যবহার করছেন, তার ওপর নির্ভর করছে যে সিসিটিভি কর্ম-উপযোগী নাকি কর্মনাশা ।"
তিনি আরও বলেন, "সিসিটিভি হল নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত সাইন্টিফিক একটি পদ্ধতি । ঠিক তেমনই সিসিটিভি ব্যবহারের মাধ্যমে সামনে এসেছে কতগুলি বিষয় । অনেক সময়ই দেখা গিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ সাধারণ মানুষের হাতে এসেছে এবং তা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে । সেখান থেকে আবার বিভিন্ন রকমের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডও ঘটেছে । সিসিটিভি যখন বাড়ির ভিতরে কিংবা বাড়ির বাইরে বা অন্য বাড়ির পাশে লাগানো হচ্ছে, তখন বেশকিছু নির্দেশ বা নিয়ম কানুন অবশ্যই মেনে চলা উচিত । আমি যখন সিসিটিভি লাগাব, তখন আমাকে দেখতে হবে পাশের বাড়ির কোনও অংশ আমার সিসিটিভিতে চলে আসছে না তো ? তাঁদের কোন ব্যক্তিগত মুহূর্ত বা তাঁদের এমন কিছু মুহূর্ত যেগুলি আমার দেখার কথা নয়, সেইগুলিও রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে না তো ?"
সিসিটিভি বসানোর ক্ষেত্রে যা মাথায় রাখতে হবে
নিজের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করে অনির্বাণ গুহঠাকুরতা বলেন, "সিসিটিভির ফুটেজ দেখে বেশকিছু অপরাধের ঘটনার যবনিকা পতন হতে আমি দেখেছি । মূলত সিসিটিভির গেট প্যাটার্ন অর্থাৎ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের হাঁটা-চলার ধরন সিসিটিভি ফুটেজের সঙ্গে মিলিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করার নজিরও আছে । তবে অন্যের বাড়ির দিক লক্ষ্য করে সিসিটিভি ইনস্টল করলে রাইট টু প্রিভেসি অ্যাক্ট অনুসারে মামলা হয় । তবে আবারও বলছি সিসিটিভি ইনস্টলেশনের ওপর কোনওরকম ভাবে কোনও নির্দিষ্ট আইন নেই বলে আমার ধারণা । তবে যেখানে সিসিটিভি ইনস্টলেশন হচ্ছে, সেখানে দায়িত্ব নিয়ে লিখে দিতে হবে যে, 'আপনারা এই মুহূর্তে সিসিটিভির নজরদারিতে রয়েছেন ।' ফলে কেউ অন্য কিছু কাজ করার আগে দু'বার ভাববে ।"
অনেক সময় কোনও জায়গায় অপরাধের ঘটনা ঘটলে পুলিশ ঘটনাস্থলের কাছ থেকে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ৷ এক্ষেত্রে সিসিটিভি ফুটেজ কীভাবে পুলিশ চাইবে, সেই বিষয়েও রয়েছে নির্দিষ্ট নিয়ম ৷
ইটিভি ভারতকে এবিষয়ে আইনজীবী অনির্বাণ গুহঠাকুরতা বলেন, "একটা কথা বলি সেটা হল, পুলিশ যখন তখন এসে সিসিটিভির মালিকের কাছ থেকে যে কোনও সিসিটিভি ফুটেজ বিনা কাগজপত্র ছাড়া চাইতে পারে না । এক্ষেত্রে মালিককে একটি আইনি নোটিশ দিতে হবে । নোটিশের মাধ্যমে পুলিশ সিসিটিভির মালিককে জানাবেন, 'এই ঘটনায় আমাদের আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন ।' এইভাবে পুলিশ কোনও অপরাধের বিশেষ মুহূর্ত খোলসা করার জন্য সিসিটিভির মালিকের কাছ থেকে ফুটেজ চাইতে পারে । এক্ষেত্রে পুলিশ চাইলে আইনত ডিভিআর বাজেয়াপ্ত করতে পারে । তবে সেটি অবশ্যই আইনতগতভাবেই করতে হবে পুলিশকে । এরপর পুলিশ সেই সিসিটিভি ক্যামেরা ফরেন্সিক পরিক্ষার জন্য পাঠানোর পর সেটি আবার সঠিক সময়ে সিসিটিভির মালিকের হাতে তুলে দেওয়া বাধ্যতামূলক ৷"
অর্থাৎ, নিজের বাড়ির গেট, প্রবেশপথ কিংবা দোকানের ভিতরের অংশের নিরাপত্তার জন্য CCTV বসানো এক বিষয় । কিন্তু সেই ক্যামেরার দৃষ্টি যদি পাশের বাড়ির জানলা, বারান্দা বা এমন কোনও জায়গায় পৌঁছে যায়, যেখানে অন্য ব্যক্তি ব্যক্তিগত গোপনীয়তা প্রত্যাশা করতে পারেন, তখন আইনি প্রশ্ন তৈরি হতে পারে ।
আবাসনে CCTV: সিদ্ধান্ত নেবে কে ?
বহুতল বা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে CCTV-এর ব্যবহার আরও গুরুত্বপূর্ণ । মূল গেট, লবি, পার্কিং, লিফটের সামনে কিংবা কমন এরিয়ায় নিরাপত্তার জন্য ক্যামেরা বসানো এখন প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা । কিন্তু এখানে সিসিটিভি বসানোর বিষয়টি কোনও একজন বাসিন্দার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয় । সাধারণত কমন এরিয়ায় CCTV বসানো, তার দেখাশোনা করা, ফুটেজ সংরক্ষণ এবং অ্যাক্সেস কার হাতে থাকবে - এসব বিষয়ে আবাসনের ম্যানেজমেন্ট কমিটি বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা থাকে ।
আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, কে CCTV ফুটেজ দেখতে পারবে ?
প্রতিটি বাসিন্দা কি ইচ্ছেমতো DVR খুলে সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে পারবেন ? নাকি নির্দিষ্ট অথরাইজড ব্যক্তির অ্যাক্সেস থাকা উচিত ? কারণ CCTV ফুটেজে শুধুমাত্র অপরাধের ছবি নয়, প্রতিদিনের বাসিন্দাদের চলাফেরার তথ্যও তাতে থাকে । ফলে ফুটেজের অ্যাক্সেস এবং শেয়ারিং-এর ক্ষেত্রেও সতর্কতা প্রয়োজন ।
এই ক্ষেত্রে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "যদি একটি আবাসনের ক্ষেত্রে কোনও অভিযোগ ওঠে, সেক্ষেত্রে আবাসনের সেক্রেটারি আছেন, এটা তাঁরই দেখার কথা । তবে সেই ফুটেজ যাতে পাবলিক না-হয়, সেই দিকেও সমান ভাবে খেয়াল রাখতে হবে ৷"
CCTV ফুটেজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ পুলিশের কাছে ?
অপরাধের তদন্তে CCTV এখন পুলিশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার । চুরি, ছিনতাই, খুন, অপহরণ কিংবা দুর্ঘটনা - প্রায় সব ধরনের তদন্তেই ঘটনাস্থলের আশপাশের CCTV ফুটেজ খোঁজা হয় । কিন্তু শুধু ক্যামেরা লাগানো থাকলেই হবে না । ফুটেজ যদি ওভাররাইট হয়ে যায়, তাহলে তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।
রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন আইজি কল্যাণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে এ ব্যাপারে পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গিও । তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, কোনও ঘটনা ঘটলে দ্রুত CCTV ফুটেজ শনাক্ত করা এবং সংরক্ষণ করা তদন্তের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন আইজি কল্যাণ মুখোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে বলেন, "এখন পুলিশ সবসময় বিভিন্ন কমিশনারেট কিংবা জেলায় এই সচেতনতামূলক প্রয়াসটা চালিয়ে যাচ্ছে যে, সেই এলাকায় যদি আবাসন থেকে থাকে, সেখানে অবশ্যই সিসিটিভি ইনস্টলেশনের প্রয়োজন রয়েছে । পুলিশের এই আবেদন শুনে অনেকেই সিসিটিভি ইনস্টল করছে । এতে অনেক সময় বিভিন্ন অপরাধের কিনারাও করা যাচ্ছে ।"
এক্ষেত্রে যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত আবশ্যিক সেবিষয়ে তিনি বলেন, "যেখানে সিসিটিভি ইনস্টলেশন হচ্ছে, সেখানে অবশ্যই ইংরেজি ও আঞ্চলিক ভাষায় লিখে দিতে হবে যে আপনি সিসিটিভির আন্ডারে রয়েছেন কিংবা আপনি সিসিটিভির আওতাধীন । তবে এখানে একটা বক্তব্য আছে যে, কেউ এমন ভাবে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগাল যে, তাতে রাস্তা দেখা যাচ্ছে । কিন্তু রাস্তার পাশে একটি বাড়ির জানালার ভিতরটিও দেখা যাচ্ছে । সেখানে সিসিটিভির মালিক বলতেই পাড়েন যে, তিনি নজর রাখছেন রাস্তায় কোনও অপরাধ হচ্ছে কি না তা জানার জন্য তিনি সিসিটিভিটি লাগিয়েছেন । সেক্ষেত্রে যে বাড়ির জানালার ভিতর সিসিটিভির আওতাধীন হয়ে যাচ্ছে, সেই বাড়ির মালিককে সচেতন হতে হবে । জানলা খুলে এমন কিছু কাজ করা যাবে না, যাতে সেটি পাবলিকলি চলে এলে সমস্যা হতে পারে । ফলে এই জায়গাটা একটা ভদ্রতার জায়গা । সিসিটিভি এমন ভাবে ইনস্টল করতে হবে, যাতে পাশের বাড়ির বা পাশের লোকের কোনও অসুবিধা না-হয় ।"
CCTV ফুটেজ ইলেকট্রনিক প্রমাণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ৷ তবে শুধু একটি ভিডিয়ো ক্লিপ পাওয়া গেলেই সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদালতে চূড়ান্ত প্রমাণ হয়ে যায় না । ফুটেজটি কোথা থেকে এসেছে, সেটি আসল কি না, কোনওভাবে পরিবর্তন বা ট্যাম্পার করা হয়েছে কি না এবং ইলেকট্রনিক এভিডেন্স সংক্রান্ত আইনি চাহিদাগুলো পূরণ হয়েছে কি না - এসব বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ । অর্থাৎ CCTV ফুটেজের ক্ষেত্রে 'ভিডিয়ো আছে' এবং 'ভিডিয়োটি আদালতে নির্ভরযোগ্য ইলেকট্রনিক এভিডেন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে' - দুটি এক বিষয় নয় বলে জানা গিয়েছে ।
ফুটেজ সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা যাবে ?
এখন আরেকটি বড় সমস্যা হল সিসিটিভি ফুটেজ সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া । কোনও দোকানের CCTV-তে চুরির ছবি ধরা পড়েছে । আবাসনের ক্যামেরায় কোনও সন্দেহভাজনের ছবি পাওয়া গেল । তারপর সেই ফুটেজ হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক বা অন্যান্য সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে দেওয়া হল । এক্ষেত্রে প্রশ্ন - নিরাপত্তার স্বার্থে পাওয়া ফুটেজ কি ইচ্ছেমতো জনসমক্ষে আনা যায় ?
এখানেও গোপনীয়তা রক্ষা এবং ব্যক্তিগত তথ্যের বিষয়টি সামনে আসে । কোনও ব্যক্তি অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত হওয়ার আগেই তাঁর ছবি বা পরিচয় প্রকাশ করা হলে তা নিয়ে আইনি ও নৈতিক প্রশ্ন উঠতে পারে । ইটিভি ভারতকে অনির্বাণ গুহঠাকুরতা বলেন, "ফুটেজ পাবলিক ডোমেইনে দেওয়ার আগে একাধিক আইনি পদক্ষেপ করতে হয় । যে ব্যক্তির সিসিটিভি ফুটেজ পাবলিক করা হচ্ছে, তাঁর অবশ্যই অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন । তাঁর বিনা অনুমতিতে তাঁর ছবি বাইরে এলে অবশ্যই সেটি আইনের চোখে অপরাধ বলে পরিগণিত হচ্ছে । সে ক্ষেত্রে শাস্তিও রয়েছে । তাই CCTV ফুটেজের মালিক হওয়া আর সেই ফুটেজের ইচ্ছেমতো প্রকাশ করার অধিকার থাকা - এক জিনিস নয় ।"
গাড়িতে ড্যাশক্যাম লাগানোর নিয়ম-কানুন
এবার আসা যাক ড্যাশক্যামের কথায় ৷ অনেক সময় আমরা দেখি, বেশ কিছু অনলাইন ক্যাবে ক্যমেরা লাগানো থাকে । মূলত তা ড্যাশক্যাম । সেটিও লাগানো থাকে নিরাপত্তার জন্যই । কিন্তু কোনও যাত্রীর ভিডিয়ো যদি তাঁর বিনা অনুমতিতে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়, তবে তা আইনের চোখে অপরাধ ।
এই প্রসঙ্গে রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন আইজি কল্যাণ মুখোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে বলেন, "গাড়িতে ড্যাশক্যাম ব্যবহার করা অত্যন্ত আবশ্যক । তবে সেটি কোন গাড়িতে ব্যবহার হচ্ছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । কমার্শিয়াল ভেহিকেলস-এর ক্ষেত্রে চালক কিংবা গাড়ির মালিক নিরাপত্তার জন্য ড্যাশক্যাম ব্যবহার করে থাকেন । এক্ষেত্রে একেবারেই ভুলে গেলে চলবে না যে, চালকের পিছনের আসনে যে ব্যক্তিরা বসে আছেন, তাঁরা সবসময় ভালো মানুষ হবেন তার কোনও গ্যারান্টি নেই । কোনও সময় চালককে বিভিন্ন আইনি জটিলতার মুখে ঠেলে দিতে পারেন যাত্রীরা । আবার অনেক সময় চালককে মারধর করে গাড়ি ছিনতাইয়ের মতো ঘটনাও প্রচুর ঘটে । সেই ক্ষেত্রে ড্যাশক্যাম যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । চালকের পিছনের আসনে বসে এমন কিছু করা উচিত না, যাতে চালক কিংবা তারা অস্বস্তিতে পড়তে পারেন । কিন্তু আবার বলে রাখি, যাত্রীদের কিন্তু অবশ্যই জানানো বাধ্যতামূলক যে আপনি নজরদারিতে রয়েছেন ৷"
CCTV-এর পাশাপাশি গাড়িতে ড্যাশক্যাম ব্যবহারের প্রবণতাও বাড়ছে । গাড়ির সামনের রাস্তার দৃশ্য নিরন্তর রেকর্ড করে ড্যাশক্যাম ৷ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে এই ফুটেজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে । কে সিগন্যাল ভেঙেছিল ? কোন গাড়ি হঠাৎ সামনে এসেছিল ? দুর্ঘটনার আগে গাড়ির অবস্থান কী ছিল ? এমন অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে ড্যাশক্যামের ফুটেজ থেকে ৷ কিন্তু এখানেও আইনি প্রশ্ন রয়েছে ।
প্রাইভেট কারে ড্যাশক্যাম লাগানো যাবে ?
নিজের গাড়িতে ড্যাশক্যাম বসিয়ে গাড়ি চালানো এবং গাড়ির সামনের রাস্তা রেকর্ড করার বিষয়টি আলাদা করে দেখতে হবে । ড্যাশক্যাম যেন চালকের দৃশ্যমানতা বা গাড়ি চালানোর নিরাপত্তায় বাধা না-তৈরি করে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ । বিশেষ করে ড্যাশক্যাম কোথায় লাগানো হয়েছে - উইন্ডশিল্ডের এমন জায়গায় লাগানো হয়েছে কি না, যার কারণে চালকের দৃষ্টিক্ষেত্র বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, সেদিকে খেয়াল রাখা হল বাস্তব ও ট্র্যাফিক সেফটি-র কনসার্ন ৷
বাণিজ্যিক গাড়ির ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কারণ সেখানে যাত্রী, চালক এবং তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত তথ্যও রেকর্ডিংয়ের মধ্যে চলে আসতে পারে ।
ড্যাশক্যামের ফুটেজ কি পুলিশের কাজে আসতে পারে ?
কোনও দুর্ঘটনা বা অপরাধের ঘটনার আগে-পরে কী ঘটেছিল, তা বোঝার ক্ষেত্রে ড্যাশক্যামের ফুটেজ তদন্তকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ।
তবে এখানেও ফুটেজের অথেন্টিসিটি গুরুত্বপূর্ণ । যে ডিভাইসে রেকর্ডিং হয়েছে, আসল ফুটেজ, মেটাডাটা এবং ফুটেজ কোনওভাবে এডিট করা হয়েছে কি না - এসব প্রশ্ন উঠতে পারে । এই বিষয়ে রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন আইজি কল্যাণ মুখোপাধ্যায় বলেন, "দুর্ঘটনা বা তদন্তের ক্ষেত্রে ড্যাশক্যাম পুলিশের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ । রাজ্যে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যেগুলি শুধুমাত্র সিসিটিভি ফুটেজ থেকে অপরাধীদের শনাক্ত করা গিয়েছে ৷"
বিশিষ্ট অপরাধ বিষয়ক আইনজীবী অনির্বাণ গুহ ঠাকুরতা ইটিভি ভারতকে এবিষয়ে বলেন, "অনেক সময় গাড়িতে ড্যাশক্যাম লাগানো হয় । গাড়ি আবার এক্ষেত্রে দু'রকমের হয় । প্রাইভেট গাড়ি এবং কমার্শিয়াল গাড়ি । মনে রাখতে হবে, কমার্শিয়াল গাড়ি হচ্ছে পাবলিক প্লেস । এই প্রকারের গাড়ির ভিতরটাকে পাবলিক প্লেস বলা যায় । কিন্তু প্রাইভেট গাড়ির ক্ষেত্রে সেটি পাবলিক প্লেস নয়, সেটি প্রাইভেট প্লেস বলে পরিগণিত হয় । ফলে কেউ যদি নিজের প্রাইভেট গাড়িতে সিসিটিভি বা ড্যাশক্যাম লাগাতে চান, তবে তিনি অবশ্যই লাগাতে পারেন । কিন্তু কমার্শিয়াল গাড়িতে সিসিটিভি বা ড্যাশক্যাম লাগাতে গেলে বেশ কিছু জিনিস মেনে চলতে হয় । তবে এই বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে বলে আমার ব্যক্তিগতভাবে জানা নেই । কমার্শিয়াল গাড়িতে কীভাবে সিসিটিভি লাগানো যাবে এবং কাদের ছবি উঠবে, সেটি কীভাবে দেখা হবে, এই গোটা বিষয় নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশ হওয়া প্রয়োজন বলে আমার মনে হয় ।"
নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার মধ্যে ভারসাম্য
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্য পুলিশের এসটিএফের এক আধিকারিকের দাবি, একদিকে, ক্যামেরার ফুটেজ একটি অপরাধের তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে । অন্যদিকে, একই ক্যামেরা যদি কোনও নিরপরাধ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন অনিচ্ছাকৃতভাবে রেকর্ড করে, তাহলে গোপনীয়তা রক্ষায় আঘাতের প্রশ্ন উঠতে পারে । তাই প্রশ্নটা শুধু 'CCTV লাগানো যাবে কি?' - এখানেই শেষ নয় ।
প্রশ্ন হল, কোথায় লাগানো যাবে, কী উদ্দেশ্যে লাগানো যাবে, কী রেকর্ড করা যাবে, কে সেই ফুটেজ দেখতে পারবেন, কতদিন রাখা যাবে এবং কখন সেই ফুটেজ দেখতে পারবেন এবং কখন সেই ফুটেজ অন্যের সঙ্গে শেয়ার করা যাবে ? আর ড্যাশক্যামের ক্ষেত্রেও একইভাবে দেখতে হবে - গাড়ির নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনার প্রমাণ হিসেবে রেকর্ডিং এক বিষয়, আর সেই রেকর্ডিং-এর অবাধ ব্যবহার বা প্রকাশ সম্পূর্ণ অন্য বিষয় ।
নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই CCTV ও ড্যাশক্যামের ব্যবহার করতে হয় । কারণ ক্যামেরা যত বেশি হচ্ছে, নজরদারিও তত বাড়ছে । আর সেই নজরদারির সীমারেখা জানা এখন শুধু আইনজীবী বা পুলিশের বিষয় নয় - প্রতিটি CCTV ব্যবহারকারীরও তা জানা জরুরি ।