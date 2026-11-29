EXPLAINER: সিঙ্গুর-অশোকনগর-হুগলি জুড়বে কলকাতার মানচিত্রে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞ ?
KMDA Area to Expand: কেএমডিএ-র পরিধি বাড়িয়ে 5000 বর্গকিলোমিটার করার ভাবনা রাজ্যের ৷ বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন সুরজিৎ দত্তের ৷
Published : November 29, 2026 at 10:36 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর কলকাতা পুরনিগমের আসন 144 থেকে বাড়িয়ে 209 করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই উদ্যোগ আদালতে বিরোধীদের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। কিন্তু রাজনীতির প্রশ্ন বাদ দিলেও পরিবর্তনের সরকারের লক্ষ্য কিন্তু অনেক বড়।
বিজেপি সরকার এই মুহূর্তে এক সময় রাজধানী বলে পরিচিত কলকাতাকে একটা পুনর্গঠনের পথে নিয়ে যেতে চাইছে। আর সেই জায়গা থেকে উন্নয়ন নিয়ে তাদের পরিকল্পনাও অনেক বড়।
এমনই এক পরিকল্পনার বৃহত্তর নীল নকশা সামনে এসেছে। কলকাতার উন্নয়নে সক্রিয় থাকা কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা কেএমডিএ-কে কাজে লাগিয়ে আগামী দিনে এক উন্নত এবং পরিবর্তিত কলকাতা গড়ার স্বপ্ন দেখছে সরকার।
এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে চারটি নতুন শহর গড়ে তোলা এবং বৃহত্তর কলকাতার জন্য 'ভিশন-2047' রূপরেখা তৈরির কাজও পুরোদমে শুরু হয়েছে। বুধবার কলকাতায় আয়োজিত 'ইটিগভর্নমেন্ট বিকশিত ওয়েস্ট বেঙ্গল সামিট 2026'-এ যোগ দিয়ে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এই বৃহৎ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন ৷
কী আছে সেখানে ?
আগামী দুই দশকের মধ্যে রাজ্যের নগরোন্নয়নের মানচিত্র আমূল বদলে ফেলার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। কেএমডিএ-র বর্তমান আয়তন 1 হাজার 876 বর্গ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে অন্তত 5 হাজার বর্গ কিলোমিটার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি বৃহত্তর কলকাতা মহানগর অঞ্চলের সার্বিক বিকাশের জন্য তৈরি হচ্ছে 'ভিশন-2047' নকশা।
5 হাজার 200 বর্গ কিলোমিটারের বেশি এলাকাজুড়ে এই পরিকল্পনা কার্যকর হবে। শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে দূরপাল্লার যানবাহনের চাপ কমাতে 'কলকাতা মেট্রোপলিটন রিং রোড' তৈরির প্রস্তাব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এছাড়া এলিভেটেড করিডোর এবং নতুন অর্থনৈতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার বিষয়টিও এই রূপরেখায় থাকছে।
কেএমডিএ ইতিমধ্যে এই নকশার প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেছে। এখন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতর, কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং পরিকাঠামো বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে নথিটি আরও পরিমার্জন করা হচ্ছে।
কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?
পূর্ত দফতরের প্রাক্তন আধিকারিক দিলীপ বৈদ্য বলেন, "উন্নয়নের কাজ হলে অবশ্যই স্বাগতম। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সময় যা পেশ করে, তা বহু ক্ষেত্রে নতুন মোড়কে পুরনো মদ।"
তাঁর কথায়, "এই মুহূর্তে রাজ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় রিং রোড। তথ্য দেওয়ার জন্য বলছি, এই বিষয় নিয়ে সরকারি ভাবনাচিন্তা কিন্তু নতুন নয়। বহুদিন ধরে সরকারি স্তরে এই নিয়ে আলোচনা চলছিল। তবে, আমি এই মুহূর্তে সরকারের অংশ নই ৷ এটা বলতে পারব না যে প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দের কথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ঘোষণা করে গেলেন, তার জন্য ন্যূনতম ডিপিআর তৈরি হয়েছে কি না।"
তিনি আরও বলেন, " এটুকু জানি দক্ষিণ 24 পরগনায় ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত রাস্তাটিকে চার লেন করার জন্য ইতিমধ্যেই ডিপিআর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কেএমডিএ নামে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি হলেও এর কাজের চৌহদ্দি কিন্তু অনেক বড়। কলকাতা, হাওড়া, উত্তর 24 পরগনার বারাসত পর্যন্ত এলাকাজুড়ে কাজ করে কেএমডিএ ৷ আরও বিস্তৃত এলাকাজুড়ে কেএমডিএ কাজ করবে বলছেন, এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো কতটা এই সংস্থার রয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন থাকছে। সরকার যদি পরিকাঠামো ও এর সঙ্গে যুক্ত লোকজনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। তাহলে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাব।"
কোথায় কোথায় পরিবর্তন ?
প্রশাসন সূত্রে খবর, কেএমডিএ এলাকার সঙ্গে নতুন করে প্রায় 3 হাজার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল যুক্ত করার প্রস্তাব তৈরি হচ্ছে। কলকাতা সংলগ্ন 6টি জেলার বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও শিল্প সম্ভাবনাময় এলাকাগুলিকে এই নতুন মানচিত্রের আওতায় আনা হতে পারে।
প্রাথমিক তালিকায় হুগলির সিঙ্গুর, উত্তর 24 পরগনার অশোকনগর, দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবার এবং নদিয়ার কল্যাণী সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা রয়েছে। এছাড়া হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনার বিস্তীর্ণ অংশকে একটি অভিন্ন পরিকাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা হবে।
বর্তমানে কেএমডিএ-র অধীনে 41টি পুরসভা এবং 23টি পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে। পরিধি বাড়লে আরও বেশ কিছু স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা এই কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে, দক্ষিণ দিকের সংবেদনশীল জলাভূমি অধ্যুষিত এলাকাগুলির পরিবর্তে পশ্চিম এবং উত্তর দিকেই শহর সম্প্রসারণের উপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে।
নবান্ন ইতিমধ্যেই উপযুক্ত এলাকা চিহ্নিত করার জন্য একটি পরামর্শদাতা সংস্থাকে নিয়োগ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য একটি চূড়ান্ত প্রস্তাব তৈরির কাজ চলছে। যদিও এই সম্প্রসারণের বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত অনুমোদন পায়নি।
অন্যদিকে, রাজ্যের সুষম উন্নয়নের স্বার্থে উত্তরবঙ্গে চারটি নতুন শহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গ্রিনফিল্ড প্রকল্প, পুরনো শহরের সম্প্রসারণ এবং ক্লাস্টার-ভিত্তিক নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে এই শহরগুলি তৈরি হবে।
এর ফলে কেবল কলকাতা কেন্দ্রিক উন্নয়নের বাইরে গিয়ে উত্তরবঙ্গেও নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হবে, বিনিয়োগ আসবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। পাশাপাশি, রাজ্যের অন্যান্য ছোট শহরগুলিরও আধুনিকীকরণ ও স্মার্ট সিটি প্রকল্পের মাধ্যমে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো হবে।
পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল কী বলছেন ?
মন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার কেবল রাস্তাঘাট বা বড় ইমারত নির্মাণেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না। বরং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করাই মূল লক্ষ্য। আর সেই জায়গা থেকে বৃহত্তর স্তরে গিয়েই এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
কেএমডিএর কাজের পরিধি বৃদ্ধি তারই অংশমাত্র। এখনই বিস্তারিত বলার অবকাশ নেই ৷ সংক্ষিপ্ত আকারে মন্ত্রী বলেন, "আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি নগর পরিকাঠামো কেবল রাস্তা এবং ভবন নির্মাণের বিষয় নয়। এর আসল উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করা, জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং এমন শহর গড়ে তোলা যেখানে মানুষ বসবাস করতে, কাজ করতে এবং বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবেন।"
কেএমডিএ নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে পুরো বিষয়টি নিয়ে তিনি কোনও উত্তর দিতে চাননি। তবে মন্ত্রীর কথায়, "নগর রূপান্তরের সুফল পেতে হলে উন্নয়ন সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছনো উচিত। আমাদের তরফ থেকে সেভাবেই পরিকল্পনা হচ্ছে ।"
রাজ্য সরকারের এক শীর্ষ আধিকারিক এই বিষয়ে জানিয়েছেন, সবটাই পরিকল্পনার স্তরে রয়েছে। তাঁর কথায়, "রাজ্য সরকার কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা কেএমডিএ-র (KMDA) এলাকা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়েছে। বর্তমানে এই সংস্থা 1 হাজার 876 বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে কাজ করে। এর সঙ্গে আরও প্রায় 3 হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা যুক্ত করে মোট আয়তন অন্তত 5 হাজার বর্গকিলোমিটারে নিয়ে যাওয়ার ভাবনা রয়েছে।"
তিনি আরও বলেন, "কলকাতা সংলগ্ন ছ'টি জেলাজুড়ে এই সম্প্রসারণের প্রস্তাব তৈরি হচ্ছে । এর মধ্যে সিঙ্গুর, অশোকনগর এবং কল্যাণী সংলগ্ন এলাকাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে। মূলত বাণিজ্যিকভাবে সক্রিয় অঞ্চল, শিল্পাঞ্চল এবং কৌশলগত পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপযোগী এলাকাগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। জলাভূমি-প্রধান দক্ষিণ দিকের পরিবর্তে পশ্চিম ও উত্তর দিকেই এই সম্প্রসারণের মূল লক্ষ্য রাখা হচ্ছে ৷"
ওই আধিকারিকের কথায়, "বর্তমানে কেএমডিএ-র আওতায় 41টি পুরসভা এবং 23টি পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে ৷ আগামী দিনে আরও বেশ কিছু স্থানীয় প্রশাসন বা পুর ও পঞ্চায়েত এলাকার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। উপযুক্ত এলাকাগুলি চিহ্নিত করতে নবান্নের তরফে ইতিমধ্যেই একটি পরামর্শদাতা সংস্থা নিয়োগ করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা তৈরি করা হচ্ছে। তবে, বিষয়টি এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে, চূড়ান্ত অনুমোদন মেলেনি।"
কেএমডিএ-র পথচলার ইতিহাস
কেএমডিএ-র এই ঐতিহাসিক সম্প্রসারণের প্রেক্ষাপটে সংস্থাটির পথচলার ইতিহাসও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেশভাগ ও উদ্বাস্তু আগমনের জেরে ছয়ের দশকে কলকাতার জনসংখ্যা ও পরিকাঠামোগত চাপ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। সেই সংকট সামাল দিতে 1961 সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন বা সিএমপিও গঠন করে। মার্কিন সংস্থা ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহায়তায় 1966 সালে একটি বিস্তারিত বেসিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান তৈরি হলেও অর্থাভাবে তা পুরোপুরি রূপায়িত হয়নি।
পরবর্তীতে 1970 সালে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন চলাকালীন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি কলকাতার অনুন্নয়নকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর উদ্যোগেই 1970 সালের 16 জুলাই রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে জন্ম নেয় ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা সিএমডিএ, যা অগস্ট মাস থেকে কার্যকর হয়।
1972 সালে রাজ্য বিধানসভায় আইন পাশের মাধ্যমে সংস্থাটিকে আইনি ভিত্তি দেওয়া হয় এবং বিশিষ্ট আমলা বিবি ঘোষ প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এরপর 1974 সালে নিজস্ব পরিকল্পনা দফতর তৈরি হয় এবং 1979 সালের টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি অ্যাক্ট অনুযায়ী সংস্থাটি সমগ্র মহানগর এলাকার বিধিবদ্ধ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মর্যাদা পায়।
শহরের নাম বদলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এর নাম বদলে কেএমডিএ রাখা হলেও পুরনো লোগোটিই আজও ব্যবহৃত হয়। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে 2017 সালে ঐতিহাসিক ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বা কেআইটি এবং হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বা এইচআইটি-কে এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। ফ্লাইওভার, জল সরবরাহ, নিকাশি এবং নতুন উপনগরী নির্মাণের সেই প্রধান সংস্থাটিই এবার 5 হাজার বর্গকিলোমিটারের নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত হচ্ছে।