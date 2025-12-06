ETV Bharat / state

মেয়াদ উত্তীর্ণ অগ্নি-নির্বাপণ যন্ত্র কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ভবনে!

এদিকে কলকাতা পুরনিগম এলাকার বাজারগুলির অগ্নি-নির্বাপণের পরিস্থিতি কেমন, তা জানতে শুরু হয়েছে ফায়ার অডিট৷

Kolkata Municipal Corporation
কলকাতা পুরনিগমের কেন্দ্রীয় ভবনে অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 6, 2025 at 8:38 PM IST

কলকাতা, 6 ডিসেম্বর: কলকাতা কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ভবন। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মহানগরের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। আর সেখানেই অগ্নি নির্বাপণ বিষয়ে উদাসীনতার ছাপ স্পষ্ট। মেয়াদ উত্তীর্ণ ফায়ার এক্সটিংগুইসার লাগানো জায়গায় জায়গায়। নজরদারি যে সঠিক হয় না, এই ঘটনাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তবে শহরের বিভিন্ন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শিক্ষা নিয়ে চলছে পুর-বাজারগুলির ফায়ার অডিট।

কলকাতা কর্পোরেশন শুধু একটি ঐতিহ্যশালী ভবন নয়৷ বরং অতি স্পর্শকাতর একটি প্রতিষ্ঠান। কোটি কোটি নথি আছে এই ভবনে। অথচ সেখানেই সার দিয়ে ঝুলছে মেয়াদ উত্তীর্ণ অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র। যেন সর্ষের মধ্যেই ভূত! অভিযোগ, বেশকিছু ফায়ার এক্সটিংগুইসার মেয়াদের স্টিকার বদল হয়। কিন্তু ভিতরে থাকা রাসায়নিক সেটা বদল হয় কি না, সেটা নিয়ে আছে ঘোর সংশয়।

Kolkata Municipal Corporation
কলকাতা পুরনিগমের কেন্দ্রীয় ভবনে অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র (নিজস্ব ছবি)

কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘আমাদের নিয়মিত অগ্নি নির্বাপণ সিলিন্ডারগুলি রিফিলিং করা হয়। তাতে মেয়াদের উল্লেখ থাকে। কিছু ক্ষেত্রে সম্প্রতি সেটা উত্তীর্ণ হলে আমরা আবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে খবর দিই৷ হতে পারে এমন কিছু থাকলেও থাকতে পারে। সেটা ওরা এসে ফের রিফিল করে দেবে।’’

Kolkata Municipal Corporation
কলকাতা পুরনিগমের কেন্দ্রীয় ভবনে অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র (নিজস্ব ছবি)

কেন্দ্রীয় ভবনে আগুনের বিপদ ঠেকাতে নজরদারিতে ঢিলেমি থাকলেও পুর-বাজারগুলো চলছে ফায়ার অডিট। কর্পোরেশনের বাজার বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং, লাইট বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে পুলিশ ও দমকল যৌথ ভাবেই এই অডিট চালাচ্ছে। এর আগে বাঁশদ্রোণী, লেক রোড, পার্ক সার্কাস-সহ মোট 13টি মার্কেটে ফায়ার অডিট হয়েছে।

Kolkata Municipal Corporation
কলকাতা পুরনিগমের কেন্দ্রীয় ভবনে অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র (নিজস্ব ছবি)

বাজারে আর রাস্তায় কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় মোট 93টি বিশেষ জলের ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি খিদিরপুর ওরফানগঞ্জে অগ্নিকাণ্ডের জেরে সেগুলি আবার ঝালিয়ে দেখা হয়েছে। কলকাতার 13টি বাজারের পর আরও পাঁচটি বাজার সম্প্রতি ফায়ার অডিট শুরু হতে চলেছে। তৃতীয় ধাপে আরও কয়েকটি হওয়ার কথা।

Kolkata Municipal Corporation
কলকাতা পুরনিগমের কেন্দ্রীয় ভবনে অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র (নিজস্ব ছবি)

কলকাতা কর্পোরেশনের ওই আধিকারিক আরও বলেন, ‘‘বাজারগুলিতে বহু লোকজনের আনাগোনা৷ তাই সেগুলো নিরাপত্তা দিক নজরে রেখেই ফায়ার অডিট চলছে। বাজারগুলোতে কোথায় জলের উৎস আছে, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র আছে, তারের জাল আছে কি না, সেসব দেখা হচ্ছে। 13টি বাজার হয়ছে। পাঁচটি হবে। তারপর আবার বেশ কয়েকটি হবে। আমাদের পুর-নিরাপত্তা কর্মীদের বেশ কয়েক মাস আগে আগুন নেভানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ছে।’’

Kolkata Municipal Corporation
কলকাতা পুরনিগমের কেন্দ্রীয় ভবনে অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র (নিজস্ব ছবি)

