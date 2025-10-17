ETV Bharat / state

পাহাড়ে ধস রোধে মুখ্যমন্ত্রীর ম্যানগ্রোভ-নিদান ! অসম্ভব বলছেন বিশেষজ্ঞরা

পাহাড়ে ধস রোধে মুখ্যমন্ত্রী ম্যানগ্রোভ লাগানোর নির্দেশ দিলেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাস্তবে তা সম্ভবই নয় ৷ এই নিয়ে চিন্তায় বন দফতর ৷

পাহাড়ে ধস রোধে মুখ্যমন্ত্রীর ম্যানগ্রোভ-নিদান নিয়ে বিতর্ক (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 17, 2025 at 3:11 PM IST

3 Min Read
দার্জিলিং, 17 অক্টোবর: প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত পাহাড় ধীরে ধীরে ফিরছে স্বাভাবিক ছন্দে । আসতে শুরু করেছে পর্যটক । পরিস্থিতির তদারকি করতে গিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলায় পাহাড়ে ম্যানগ্রোভ লাগানোর জন্য বন দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তবে তাঁর এই নিদানকে মূর্খামি বলে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা ৷ আর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাহাড়ে ম্যানগ্রোভ চাষ অসম্ভব ৷ কারণ ম্যানগ্রোভ জন্মায় সুন্দরবন এলাকার মতো নোনা মাটিতে ৷

প্রবল ধসে বিপর্যস্ত পাহাড় পরিদর্শনে গিয়ে প্রকৃতির রোষ মোকাবিলার উপায় বাতলে দিয়েছেন তিনি । পাহাড়কে দুর্যোগ থেকে বাঁচাতে প্রকৃতিকে দিয়েই প্রকৃতি রক্ষার বার্তা দিয়েছেন মমতা । বুধবার প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি পাহাড়ি নদীর পারে ম্যানগ্রোভ আর ভেটিভার চাষের নির্দেশ দেন । তিনি বলেন, কংক্রিটের প্রোটেকশন ওয়ালে আর কাজ হবে না । বনদফতরের সচিব দেবল রায়কে এ বিষয়ে পদক্ষেপেরও নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী । আর তাঁর ওই বক্তব্যের পরই বিতর্ক সৃষ্টি হয় ।

প্রকৃতিকে দিয়েই প্রকৃতি রক্ষার বার্তা দিয়েছেন মমতা (নিজস্ব চিত্র)

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "কংক্রিটে আর কাজ হবে না । প্রকৃতি দিয়ে প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে । নদী সংলগ্ন এলাকায় ম্যনগ্রোভ, ভেটিভার চাষ করতে হবে । এগুলি কংক্রিটের থেকেও মজবুত । আমি টাকা আর জলে দিতে রাজি নই ।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বার্তার পরেই এই নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা ৷ অনেকেরই প্রশ্ন, বাস্তবে কি পাহাড়ি এলাকায় ম্যানগ্রোভ লাগানো সম্ভব ? মুখ্যমন্ত্রীর অবশ্য যুক্তি, "উত্তরবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতেও ম্যানগ্রোভ, ভেটিভার লাগানো যাবে না কেন ? কংক্রিট ছয় মাসেই ভেঙে যায় । কিন্তু গাছ লাগালে তা অনেক বেশি টেকসই হয় ।"

মিষ্টি জলের নদী উপকূলে ম্যানগ্রোভ চাষ হবে কি না তা নিয়ে বিতর্ক (নিজস্ব চিত্র)

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ম্যানগ্রোভ সধারণত লবণাক্ত নদী তীরবর্তী এলাকাতেই হয় । পাহাড়ে ম্যানগ্রোভ বসানো আদৌ সম্ভব কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে । তবে উত্তরবঙ্গে কোনওভাবেই ম্যানগ্রোভ গাছ লাগানো সম্ভব নয় বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা । তাঁদের মতে, বনদফতর যদি পাহাড়ে গাছ লাগায়, তবে তা তারা বাঁচাতে পারবে না ৷

প্রবল ধসে বিপর্যস্ত পাহাড় (নিজস্ব চিত্র)

এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানির অধ্যাপক মনোরঞ্জন চৌধুরী বলেন, "কোনওভাবেই এই অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ লাগানো সম্ভব নয় । ম্যানগ্রোভ নোনা মাটিতে হয় । আমাদের এখানে সেরকম মাটি নেই । সব নদী মিষ্টি জলের । তবে ভেটিভার ঘাস লাগানো যেতে পারে । এতে পাহাড়ে ধসের সম্ভাবনা কিছুটা হলেও কমানো যেতে পারে ।"

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত পাহাড় (নিজস্ব চিত্র)

সুন্দরবন এবং সংলগ্ন এলাকায় নদী ভাঙন ঠেকাতে ম্যানগ্রোভের জঙ্গল তৈরি করা হয়েছে । উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়ের জেরে এক হাজারেরও বেশি নদী বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, আগামী তিনমাস ধরে সেখানে ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছ লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । তবে কী করে মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশ পালন করা হবে, তা নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় রয়েছেন বনদফতরের আধিকারিকরা । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উত্তরবঙ্গের বন দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন সেটা দেখা হবে । কোথায় কোথায় এটা করা সম্ভব সেটা আগে দেখা হবে । তারপর বাকি পদক্ষেপ করা হবে ।"

বিশেষজ্ঞদের মতে, পাহাড়ে ম্যানগ্রোভ চাষ সম্ভব নয় (নিজস্ব চিত্র)

ম্যানগ্রোভ মূলত নোনা মাটিতে বেড়ে ওঠা গাছ । এই জাতীয় গাছগুলি উপকূলীয় এলাকায় বাঁধের মতো কাজ করে । অপরদিকে, ভেটিভার একধরনের গভীর শিকড়বিশিষ্ট ঘাস । যা ভূমিক্ষয় রোধে সাহায্য করে । সাধারণত ম্যানগ্রোভ যেখানে বন তৈরি করে ভেটিভার সেখানে সহায়ক উদ্ভিদ হিসেবে কাজ করে ।

পাহাড়ে ধস রোধে ম্যানগ্রোভ চাষের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর (নিজস্ব চিত্র)

এই যুক্তি তুলে ধরেই পাহাড়ে বিপর্যয় মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীর নিদানকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বোটানির অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদার । তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মূর্খের মতো কথা বলছেন । তিনি আম গাছে আমড়াও ফলাতে পারেন । আরে উত্তরবঙ্গে ওই মাটিই নেই যে এখানে ম্যানগ্রোভ হবে । মুখ্যমন্ত্রী নতুন করে ভূগোল লিখবেন, বোটানি লিখবেন, রয়াসন লিখবেন ।"

