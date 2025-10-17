পাহাড়ে ধস রোধে মুখ্যমন্ত্রীর ম্যানগ্রোভ-নিদান ! অসম্ভব বলছেন বিশেষজ্ঞরা

পাহাড়ে ধস রোধে মুখ্যমন্ত্রীর ম্যানগ্রোভ-নিদান ! অসম্ভব বলছেন বিশেষজ্ঞরা
পাহাড়ে ধস রোধে মুখ্যমন্ত্রী ম্যানগ্রোভ লাগানোর নির্দেশ দিলেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাস্তবে তা সম্ভবই নয় ৷ এই নিয়ে চিন্তায় বন দফতর ৷
Published : October 17, 2025 at 3:11 PM IST
দার্জিলিং, 17 অক্টোবর: প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত পাহাড় ধীরে ধীরে ফিরছে স্বাভাবিক ছন্দে । আসতে শুরু করেছে পর্যটক । পরিস্থিতির তদারকি করতে গিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলায় পাহাড়ে ম্যানগ্রোভ লাগানোর জন্য বন দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তবে তাঁর এই নিদানকে মূর্খামি বলে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা ৷ আর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাহাড়ে ম্যানগ্রোভ চাষ অসম্ভব ৷ কারণ ম্যানগ্রোভ জন্মায় সুন্দরবন এলাকার মতো নোনা মাটিতে ৷
প্রবল ধসে বিপর্যস্ত পাহাড় পরিদর্শনে গিয়ে প্রকৃতির রোষ মোকাবিলার উপায় বাতলে দিয়েছেন তিনি । পাহাড়কে দুর্যোগ থেকে বাঁচাতে প্রকৃতিকে দিয়েই প্রকৃতি রক্ষার বার্তা দিয়েছেন মমতা । বুধবার প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি পাহাড়ি নদীর পারে ম্যানগ্রোভ আর ভেটিভার চাষের নির্দেশ দেন । তিনি বলেন, কংক্রিটের প্রোটেকশন ওয়ালে আর কাজ হবে না । বনদফতরের সচিব দেবল রায়কে এ বিষয়ে পদক্ষেপেরও নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী । আর তাঁর ওই বক্তব্যের পরই বিতর্ক সৃষ্টি হয় ।
মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "কংক্রিটে আর কাজ হবে না । প্রকৃতি দিয়ে প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে । নদী সংলগ্ন এলাকায় ম্যনগ্রোভ, ভেটিভার চাষ করতে হবে । এগুলি কংক্রিটের থেকেও মজবুত । আমি টাকা আর জলে দিতে রাজি নই ।"
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বার্তার পরেই এই নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা ৷ অনেকেরই প্রশ্ন, বাস্তবে কি পাহাড়ি এলাকায় ম্যানগ্রোভ লাগানো সম্ভব ? মুখ্যমন্ত্রীর অবশ্য যুক্তি, "উত্তরবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতেও ম্যানগ্রোভ, ভেটিভার লাগানো যাবে না কেন ? কংক্রিট ছয় মাসেই ভেঙে যায় । কিন্তু গাছ লাগালে তা অনেক বেশি টেকসই হয় ।"
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ম্যানগ্রোভ সধারণত লবণাক্ত নদী তীরবর্তী এলাকাতেই হয় । পাহাড়ে ম্যানগ্রোভ বসানো আদৌ সম্ভব কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে । তবে উত্তরবঙ্গে কোনওভাবেই ম্যানগ্রোভ গাছ লাগানো সম্ভব নয় বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা । তাঁদের মতে, বনদফতর যদি পাহাড়ে গাছ লাগায়, তবে তা তারা বাঁচাতে পারবে না ৷
এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানির অধ্যাপক মনোরঞ্জন চৌধুরী বলেন, "কোনওভাবেই এই অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ লাগানো সম্ভব নয় । ম্যানগ্রোভ নোনা মাটিতে হয় । আমাদের এখানে সেরকম মাটি নেই । সব নদী মিষ্টি জলের । তবে ভেটিভার ঘাস লাগানো যেতে পারে । এতে পাহাড়ে ধসের সম্ভাবনা কিছুটা হলেও কমানো যেতে পারে ।"
সুন্দরবন এবং সংলগ্ন এলাকায় নদী ভাঙন ঠেকাতে ম্যানগ্রোভের জঙ্গল তৈরি করা হয়েছে । উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়ের জেরে এক হাজারেরও বেশি নদী বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, আগামী তিনমাস ধরে সেখানে ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছ লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । তবে কী করে মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশ পালন করা হবে, তা নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় রয়েছেন বনদফতরের আধিকারিকরা । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উত্তরবঙ্গের বন দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন সেটা দেখা হবে । কোথায় কোথায় এটা করা সম্ভব সেটা আগে দেখা হবে । তারপর বাকি পদক্ষেপ করা হবে ।"
ম্যানগ্রোভ মূলত নোনা মাটিতে বেড়ে ওঠা গাছ । এই জাতীয় গাছগুলি উপকূলীয় এলাকায় বাঁধের মতো কাজ করে । অপরদিকে, ভেটিভার একধরনের গভীর শিকড়বিশিষ্ট ঘাস । যা ভূমিক্ষয় রোধে সাহায্য করে । সাধারণত ম্যানগ্রোভ যেখানে বন তৈরি করে ভেটিভার সেখানে সহায়ক উদ্ভিদ হিসেবে কাজ করে ।
এই যুক্তি তুলে ধরেই পাহাড়ে বিপর্যয় মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীর নিদানকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বোটানির অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদার । তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মূর্খের মতো কথা বলছেন । তিনি আম গাছে আমড়াও ফলাতে পারেন । আরে উত্তরবঙ্গে ওই মাটিই নেই যে এখানে ম্যানগ্রোভ হবে । মুখ্যমন্ত্রী নতুন করে ভূগোল লিখবেন, বোটানি লিখবেন, রয়াসন লিখবেন ।"