ETV Bharat / state

পুরুলিয়ায় তুষারপাত নয়, হয়েছে ভূমি-তুহিন ! সেটা আসলে কী

পুরুলিয়ায় নাকি বরফ পড়ছে । কিছু মিডিয়াও খবর করে বিষয়টিতে ইন্ধন দিয়েছে । গোটা ঘটনার গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান চালাল ইটিভি ভারত ৷

ETV BHARAT
পুরুলিয়ায় তুষারপাত নয়, হয়েছে ভূমি-তুহিন ! (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 13, 2026 at 8:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

পুরুলিয়া/আসানসোল, 13 জানুয়ারি: দিন কয়েক ধরেই সোশাল মিডিয়ায় হইচই ! পুরুলিয়ায় নাকি বরফ পড়ছে । একেবারে সরাসরি তুষারপাত ! আর তা নিয়ে বেশ কিছু স্থানীয় মিডিয়াও খবর করে বিষয়টিতে ইন্ধন দিয়েছে । কিন্তু গোটা ঘটনার গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান চালাল ইটিভি ভারত ৷ খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, বিষয়টি আদৌ তুষারপাত নয় । বরং আবহাওয়া ও পরিবেশের খুব স্বাভাবিক একটি অবস্থা সেখানে তৈরি হয়েছিল । যাকে বলে গ্রাউন্ড ফ্রস্ট ।

সাধারণ চোখে মানুষ ঘাসের উপর, খড়ের গাদায় কিংবা গাড়ির ছাদে সাদা আস্তরণ দেখে ভেবেছে, কাশ্মীর বা সিকিমের মতো তুষারপাত হয়েছে । কড়া শীতের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে অনেকেই বিশ্বাস করেছে তুষারপাতের তত্ত্বে ৷ তবে আদপে সেরকম কিছুই ঘটেনি ৷ আকাশ থেকে কোনও বরফ পড়েনি । ঘাস বা খড়ের উপর কিংবা গাড়ির ছাদে শিশির জমাট বেঁধে এই গ্রাউন্ড ফ্রস্ট বা ভূমি তুহিন তৈরি করেছিল । তা দেখেই মনে হয় বরফের আস্তরণ । তবে এটাই প্রথমবার নয় ৷ 2019 সালেও পুরুলিয়ার বেগুনকোদর এলাকায় এই দৃশ্য দেখা গিয়েছিল ।

পুরুলিয়ায় হয়েছে ভূমি-তুহিন ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

ঠিক কী হয়েছে

গত বুধবার থেকেই ঘটনার সূত্রপাত । পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে, বান্দোয়ান, ঝালদায় কিংবা বেগুনকোদর এলাকার মানুষজন প্রত্যক্ষ করেন, ঘাস কিংবা খড়ের গাদার উপরে সাদা আস্তরণ । অযোধ্যা হিলটপের সীতাকুণ্ড এলাকাতেও একটি রিসর্টের বাইরে একটি পর্যটকের গাড়ির ছাদের উপরেও এই বরফের স্তর দেখা যায় । স্বভাবতই এই দৃশ্য দেখে হইচই পড়ে যায় । উৎসাহী মানুষজন সেই ভিডিয়ো বানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে শুরু করেন । ব্যস, মুখে মুখে প্রচার হয়ে যায়, পুরুলিয়ায় নাকি তুষারপাত হচ্ছে !

হু হু করে ফেসবুক, ইন্সটাগ্রামে রিল শেয়ার হতে শুরু করে । সেই দেখাদেখি উৎসাহী কিছু মিডিয়াও খবর করতে শুরু করে । কিন্তু আসলে কি আদৌ পুরুলিয়ায় তুষারপাত হয়েছে ? তুষারপাত হতে গেলে তাপমাত্রা অন্তত শূন্য ডিগ্রিতে নামতে হবে । এবছরের শেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পুরুলিয়াতে চার ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পারদ নেমেছিল ঠিকই, তবে ওই তাপমাত্রায় তো তুষারপাত হওয়ার কথা নয় । তাহলে আসলে কী ঘটল ?

ভূমি-তুহিন বা গ্রাউন্ড ফ্রস্ট কী?

পুরুলিয়ার সিধো কানহো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ বেরা জানান, "পুরুলিয়ার বান্দোয়ান এবং বেগুনকোদর অঞ্চলে শীতকালে এই ঘটনা আগেও ঘটেছে । এটা কোনও নতুন ঘটনা নয় । এটাকে আমরা বলি গ্রাউন্ড ফ্রস্ট বা হোয়াইট স্নো । যখন পরিষ্কার মেঘমুক্ত আকাশ থাকে আর শীতের রাত দীর্ঘ হয়, তখন নিম্ন বায়ুমণ্ডলে যদি আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকে বা ভূপৃষ্ঠের আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকে এবং শান্ত আবহাওয়া থাকে, তাহলে সন্ধ্যার পর থেকে যখন লং ওয়েভ টেরেস্ট্রিয়াল বিকিরণ সংগঠিত হয়, তখন ভূমণ্ডলের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডল খুব শীতল হয়ে যায় । বলা চলে, তা শিশিরাঙ্কের দিকে নেমে যায় । এক্ষেত্রে জ্বলীয় বাস্প বা ভুপৃষ্ঠের আর্দ্রতা বাষ্প অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থায় ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে আইস ক্রিস্টাল বা ফ্রস্টে রূপান্তরিত হয় । যা কার্যত গ্রাউন্ড ইনভার্সান অফ টেমপারেচার । এইভাবেই গ্রাউন্ড ফ্রস্ট তৈরি হয় । যা তুষারপাত নয় ।"

বিষয়টি নিয়ে ভৌগলিক ব্যাখা দিতে গিয়ে আসানসোল ওল্ড স্টেশন হাইস্কুলের ভূগোলের শিক্ষক উদয় দাস জানান, "ঘনীভবন প্রক্রিয়া দুটি উপাদানের ওপর নির্ভরশীল - বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং শীতলতার মাত্রা । মেঘমুক্ত অতি শীতল রাতে ভূপৃষ্ঠ দ্রুত তাপ বিকিরণ করে শীতল হলে এই স্থানের সংস্পর্শে ওপরের বায়ুও শীতল হয় । শীতল বায়ু বেশি জলীয় বাষ্প ধারণ করে রাখতে পারে না বলে অতিরিক্ত বাষ্প ধূলিকণাকে আশ্রয় করে ঘনীভূত হয়ে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয় এবং গাছের পাতায়, ঘাসের ডগাতে জলবিন্দু আকারে জমা হয় । এগুলিকে শিশির বলা হয় । উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল, উঁচু পাহাড়ি অঞ্চল বা উঁচু মালভূমি অঞ্চলে অতি শীতলতার কারণে জলীয় বাষ্প ধূলিকণাকে আশ্রয় করে ঘনীভূত হয়ে গাছের পাতা, ভূপৃষ্ঠ, ঘাসের মধ্যে বরফ রূপে জমা হয় । এটাই বর্তমানে পুরুলিয়ার ভূপৃষ্ঠে দেখা গিয়েছে ।"

TAGGED:

SNOWFALL IN PURULIA
BENGAL WINTER
পুরুলিয়ায় তুষারপাত
গ্রাউন্ড ফ্রস্ট
GROUND FROST IN PURULIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.