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ইচ্ছেমতো ওষুধ খেলে ক্ষতি হতে পারে কিডনির, সতর্কবার্তা বিশেষজ্ঞের

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই ওষুধ খেলে কিডনির উপর কী প্রভাব পড়তে পারে, ব্যাখ্যা করলেন কিডনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পার্থ কর্মকার ৷ সৌমিতা ভট্টাচার্যর প্রতিবেদন ৷

EXPERT OPINION ON KIDNEY DISEASE
প্রতীকী ছবি (গেটি ইমেজেস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 6:25 PM IST

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কলকাতা, 3 অগস্ট: সামান্য মাথাব্যথা, শরীরে ব্যথা, গ্যাস, জ্বর বা অন্য কোনও ধরনের শারীরিক অস্বস্তি হলেই অনেকে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই ওষুধ খেয়ে নেন । কখনও পুরনো প্রেসক্রিপশন, কখনও পরিচিত কারও পরামর্শ, আবার কখনও সরাসরি ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনে খাওয়ার প্রবণতা খুবই সাধারণ । কিন্তু এই অভ্যাসই দীর্ঘমেয়াদে কিডনির জন্য বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে । এমনই সতর্কবার্তা দিলেন কিডনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পার্থ কর্মকার ।

তাঁর মতে, কিডনি রোগের নেপথ্যে ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের মতো পরিচিত কারণ থাকলেও, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া দীর্ঘদিন ওষুধ খাওয়ার প্রবণতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকির কারণ । বিশেষ করে গ্যাসের ওষুধ, ব্যথানাশক ও অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক নির্বিচারে খেলে কিডনির কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে । অনেক সময় রোগী বুঝতেই পারেন না যে, তিনি যে ওষুধ নিয়মিত খাচ্ছেন, সেটিই তাঁর কিডনির ক্ষতির কারণ হয়ে উঠছে ।

ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই ইচ্ছেমতো ওষুধ খেলে ক্ষতি হতে পারে কিডনির, সতর্কবার্তা বিশেষজ্ঞের (ইটিভি ভারত)

চিকিৎসক জানান, বর্তমানে গ্যাসের ওষুধ খাওয়ার প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে । অনেকেই বিয়েবাড়িতে বেশি খাওয়া, তেল-মশলাযুক্ত খাবার খাওয়া বা সামান্য অম্বল হলেই গ্যাসের ওষুধ খেয়ে নেন । আবার অনেকের ধারণা, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে গ্যাসের ওষুধ খেলেই পেট পরিষ্কার হবে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল । তাঁর কথায়, কোষ্ঠকাঠিন্যের সঠিক চিকিৎসা করলে গ্যাসের সমস্যাও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে । তাই মূল সমস্যার চিকিৎসা না করে নিয়মিত গ্যাসের ওষুধ খাওয়া কোনও সমাধান নয় ।

তিনি আরও জানান, এমন অনেক রোগীর দেখা মিলেছে, যাঁরা কোনও এক সময় চিকিৎসকের দেওয়া গ্যাসের ওষুধ বছরের পর বছর খেয়ে চলেছেন। এমনকি 20 বছর ধরে একই ওষুধ সেবনের ঘটনাও তাঁর নজরে এসেছে। দীর্ঘদিন কোনও ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন আছে কি না, তা নিয়মিত চিকিৎসকের সঙ্গে পর্যালোচনা করা জরুরি। কারণ, দীর্ঘমেয়াদি কিছু গ্যাসের ওষুধ কিডনির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

শুধু গ্যাসের ওষুধ নয়, ব্যথানাশক ওষুধও কিডনির জন্য সমান ক্ষতিকর হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন তিনি । মাথাব্যথা, কোমরের ব্যথা বা হাঁটুর ব্যথা হলেই অনেকে নিজের মতো করে পেইনকিলার খেয়ে নেন । কিন্তু ঘন ঘন বা দীর্ঘদিন এই ধরনের ওষুধ খেলে কিডনিতে রক্ত সরবরাহ কমে যেতে পারে এবং ধীরে ধীরে কিডনির স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে । একই ভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার প্রবণতাও ভবিষ্যতে জটিলতা তৈরি করতে পারে ।

ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বা ইউটিআই নিয়েও সতর্ক করেছেন ড. কর্মকার । তাঁর মতে, অনেক ক্ষেত্রেই ইউরিন ইনফেকশন বলে যা ধরা হয়, তা আসলে অন্য কোনও কিডনি রোগের লক্ষণ হতে পারে । বিশেষ করে কমবয়সি পুরুষদের ইউটিআই হলে কিডনি বা মূত্রনালির গঠনগত কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করা উচিত । শিশুদের ক্ষেত্রেও বারবার ইউরিন ইনফেকশন হলে বিষয়টিকে হালকাভাবে না নিয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ।

বিশেষজ্ঞের মতে, কিডনির রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল সচেতনতা । নিজের ইচ্ছায় ওষুধ খাওয়া বন্ধ করার পাশাপাশি ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা, পর্যাপ্ত জল পান, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং কিডনির সমস্যার প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি । কারণ, কিডনির ক্ষতি অনেক সময় দীর্ঘদিন নীরবে বাড়তে থাকে । উপসর্গ দেখা দেওয়ার সময় অনেক দেরি হয়ে যায় । ড. কর্মকারের বক্তব্য, কিডনি রোগের চিকিৎসার থেকে প্রতিরোধ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ।

ডায়ালিসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপন অত্যাধুনিক চিকিৎসা হলেও, সেখান পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই যদি ঝুঁকির কারণগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, তাহলে বহু মানুষকে গুরুতর কিডনির রোগ থেকে রক্ষা করা সম্ভব । তাই কোনও ওষুধ দীর্ঘদিন খাওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত এবং নিজে নিজে ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস যত দ্রুত সম্ভব ত্যাগ করাই কিডনি সুস্থ রাখার অন্যতম শর্ত ।

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MEDICINES
EXPERT OPINION ON KIDNEY DISEASE

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