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আয়ের চেয়ে খরচ বেশি; বেঙ্গল সাফারি পার্কে হাতি সাফারির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

আয়ের তুলনায় খরচ বেশি, বেঙ্গল সাফারি পার্কে কি চিরতরে বন্ধ হচ্ছে হাতি সাফারি ? খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভদীপ রায় নন্দী

Elephant Safari At Bengal Safari Park
বেঙ্গল সাফারি পার্কে হাতি সাফারির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 12, 2026 at 6:22 PM IST

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শিলিগুড়ি, 12 আগস্ট: উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান পর্যটন আকর্ষণ শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে কি আর কখনও পর্যটকদের প্রিয় হাতি সাফারি চালু হবে না? পার্ক কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত ও অনীহা দেখে এই প্রশ্নই এখন জোরালো হয়ে উঠছে পর্যটনমহলে। বিগত প্রায় দুই বছর ধরে পার্কের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এই হাতি সাফারি সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পার্কে আসা অনেক পর্যটকই শেষ পর্যন্ত হাতি সাফারি না করতে পেরে চরম হতাশা ও ক্ষোভ নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

পার্ক প্রতিষ্ঠার সূচনা পর্ব থেকেই মূলত দুটি হাতিকে কেন্দ্র করে এই বিশেষ সাফারির পথ চলা শুরু হয়েছিল। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল ‘লক্ষ্মী’ ও ‘উর্মিলা’ নামের দুটি কুনকি বোনকে। এরপর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে এই দুই হাতি পার্কে আসা অগণিত ভ্রমণপিপাসু মানুষের মন জয় করে এসেছে। বিশেষ করে জঙ্গল সাফারিতে হাতির পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ানোর আকর্ষণেই সিংহভাগ পর্যটক এখানে ভিড় জমাতেন। কিন্তু 2024 সালের 15 নভেম্বর বার্ধক্যজনিত কারণে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় 68 বছর বয়সী লক্ষ্মীর।

Elephant Safari At Bengal Safari Park
বিগত প্রায় দুই বছর ধরে পার্কের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এই হাতি সাফারি সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে (ইটিভি ভারত)

লক্ষ্মী ছিল উত্তরবঙ্গের বনদফতরের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ এক কুনকি। 2009 সালে উত্তরপ্রদেশের শোনপুর মেলা থেকে তাকে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন সে সেখানেই বহাল ছিল। পর্যটকদের জঙ্গল ভ্রমণ করানো ছাড়াও জলদাপাড়ার দুর্গম এলাকায় বহু উদ্ধারকাজ, চোরাশিকারি বিরোধী অভিযান ও তল্লাশি অভিযানে তার অবদান ছিল অপরিসীম। পরবর্তীতে 2016 সালে যখন বেঙ্গল সাফারি পার্ক গড়ে ওঠে, তখন লক্ষ্মীকে সেখানে নিয়ে আসা হয় এবং তাকে দিয়েই আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ সূচনা ঘটে হাতি সাফারির।

Bengal Safari Park
উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান পর্যটন আকর্ষণ শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক (ইটিভি ভারত)

বেঙ্গল সাফারিতে আসার পরও লক্ষ্মীর এই সাহসিকতাপূর্ণ কাজ থেমে থাকেনি। 2019 সালে পার্কের এনক্লোজার থেকে একটি চিতাবাঘ পালিয়ে গেলে সেই জটিল সার্চ অপারেশন সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করতে লক্ষ্মী ও উর্মিলা মূল ভূমিকা পালন করেছিল। তবে লক্ষ্মীর আকস্মিক প্রয়াণের পর এককভাবে উর্মিলাকে রাখা সম্ভব হয়নি। নিরাপত্তার স্বার্থে ও বনদফতরের নিয়ম মেনে তাকে পুনরায় জলদাপাড়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আর তারপর থেকেই স্থায়ীভাবে থমকে যায় বেঙ্গল সাফারি পার্কের হাতি সাফারি। যদিও এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি পার্ক কর্তৃপক্ষ।

সূত্রের খবর, এই পরিষেবা পুনরায় চালু না করার পেছনে বনদফতরের প্রধান কারণ হলো আর্থিক ক্ষতি। পার্ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কুনকি হাতি দুটির খাবার, চিকিৎসা ও দেখভালের পেছনে বছরে অন্তত 20 লক্ষ টাকা খরচ হতো। তার বিপরীতে সাফারি করিয়ে বছরে আয় আসত মাত্র আট লক্ষ টাকার কাছাকাছি। এই বিপুল পরিমাণ বার্ষিক ক্ষতির জেরেই বনদফতর আর নতুন করে অন্য কোনো কুনকি হাতি এনে এখানে সাফারি চালু করার ঝুঁকি নিতে চাইছে না। আয়ের সঙ্গে খরচের এই বিরাট অসংগতির কারণেই মূলত আপাতত হিমঘরে পাঠাতে হচ্ছে পর্যটকদের এই প্রিয় সফরটিকে, যা উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক পর্যটন ব্যবসার ওপরও এক বিষাদের ছায়া ফেলেছে ।

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BENGAL SAFARI
ELEPHANT SAFARI
হাতি সাফারি
BENGAL SAFARI PARK

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