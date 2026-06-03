59 বিধায়কের সমর্থন নিয়ে বিধানসভায় ঋতব্রত, তৃণমূলের ভাঙন নিয়ে তুঙ্গে জল্পনা
বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের 59 জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে 'বিদ্রোহী গোষ্ঠী'র দিকে ৷ এদিন এই জল্পনা ঘিরেই সরগরম হয়ে ওঠে বিধানসভা চত্বর।
Published : June 3, 2026 at 11:20 AM IST
কলকাতা, 3 জুন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যের তৃণমূল কংগ্রেসে এবার বড়সড় ভাঙনের ইঙ্গিত ! সদ্য দল থেকে বহিষ্কৃত নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার বিধানসভায় পৌঁছতেই রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷ সূত্রের খবর, বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের 59 জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে 'বিদ্রোহী গোষ্ঠী'র দিকে। এদিন এই জল্পনা ঘিরেই সরগরম হয়ে ওঠে বিধানসভা চত্বর। বিরোধী শিবিরের এই 'বিদ্রোহ' রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে রাজনৈতিক সমীকরণের জন্ম দিতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
গত 1 জুন দলবিরোধী কাজের অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয় উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহাকে। দলের তরফ থেকে কড়া বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, একাধিকবার দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করা এবং দলের স্বার্থবিরোধী কাজ করার জন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । তাঁদের সমস্ত পদ ও দায়িত্ব থেকে রাতারাতি সরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার মাত্র দু'দিনের মধ্যেই ঋতব্রতের এই নয়া পদক্ষেপ শাসকদলের অস্বস্তি যে অনেকটাই বাড়িয়ে দিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এটিকে মহারাষ্ট্রের 'শিন্ডে মডেল' বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷
বুধবার সকালে আচমকাই বিধানসভায় পৌঁছন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকজন অনুগামী বিধায়কও উপস্থিত রয়েছেন । সূত্রের খবর, তৃণমূলের অন্দরে একটি বড় মাপের 'বিদ্রোহী গোষ্ঠী' তৈরি হয়েছে এবং ঋতব্রতের দাবি অনুযায়ী, প্রায় 59 জন বিধায়ক এই মুহূর্তে তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন । যদিও প্রকাশ্যে ওই বিদ্রোহী বিধায়কদের নাম এখনও খোলসা করা হয়নি। বিধানসভায় এসে তিনি কার সঙ্গে বৈঠক করেছেন বা তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ ঠিক কী হতে চলেছে, তা নিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলেও তিনি এখনই সবটা স্পষ্ট করতে নারাজ।
ঋতব্রতের পাশাপাশি এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহার ভূমিকা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা চলছে। একটি বিশেষ 'ভুয়ো স্বাক্ষর' (Forged Signature) বিতর্কে নাম জড়ানোর পরই এই দুই নেতার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। যদিও বহিষ্কারের পর সন্দীপন বা ঋতব্রত কেউই প্রকাশ্যে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি। কিন্তু এদিন বিধানসভায় ঋতব্রতের নাটকীয় উপস্থিতি প্রমাণ করে দিল যে, তাঁরা বিনা যুদ্ধে জমি ছাড়তে একেবারেই নারাজ।
প্রসঙ্গত, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক কেরিয়ার বেশ ঘটনাবহুল। একসময় সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রাজনীতিতে উত্থান হয় তাঁর। পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদও হন। কিন্তু দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে সিপিএম তাঁকে বহিষ্কার করে। এরপর তিনি তৃণমূলে যোগ দেন এবং দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র (INTTUC) রাজ্য সভাপতির দায়িত্বও সামলান। সদ্যসমাপ্ত 2026 বিধানসভা নির্বাচনে উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন তিনি। কিন্তু ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই দলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়তে থাকে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যদি সত্যিই 59 জন বিধায়ক দলবদল বা বিদ্রোহী গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে তা দলত্যাগ বিরোধী আইনের (Anti-Defection Law) আওতায় পড়বে কি না, সেই নিয়ে বড়সড় আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে।
পাশাপাশি, এই বিপুল সংখ্যক বিধায়ক যদি দলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেন, তবে রাজ্য সরকারের স্থিতিশীলতা নিয়েও প্রশ্ন উঠে যেতে পারে। বিরোধী শিবির স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখছে। অনেকেই মনে করছেন, বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূলের অন্দরে নির্দিষ্ট কিছু সমীকরণ নিয়ে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী।
এই পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। তবে দলের অন্দরের খবর, পরিস্থিতি সামাল দিতে ইতিমধ্যেই দলের শীর্ষনেতারা দফায় দফায় আলোচনা শুরু করেছেন। বিদ্রোহী বিধায়কদের সঙ্গেও গোপন পথে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর। আপাতত সকলের নজর বিধানসভার দিকে, কারণ ঋতব্রতর এই দাবির সত্যতা প্রমাণিত হলে আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাংলার রাজনীতিতে এক অভূতপূর্ব রদবদল দেখা যেতে পারে।