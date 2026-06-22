শিক্ষা-কর্মসংস্থান-বকেয়া ডিএ থেকে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে দিশার খোঁজ ! আজ বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট

শিক্ষা-কর্মসংস্থান-বকেয়া ডিএ থেকে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে দিশার খোঁজ ! আজ বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট
উত্তর থেকে দক্ষিণ, শুভেন্দু সরকারের প্রথম বাজেটের প্রত্যাশার পারদ চড়ছে সর্বত্রই ৷ রাজ্যবাসীর আশা পূরণের বাজেট হয় কিনা তারই অপেক্ষা ৷
Published : June 22, 2026 at 8:00 AM IST
কলকাতা, 22 জুন: দুপুরে বিধানসভায় রাজ্যের সদ্য নির্বাচিত বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে চলেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত । নতুন সরকারের এই প্রথম বাজেট ঘিরে স্বভাবতই বঙ্গবাসীর প্রত্যাশার পারদ এখন রীতিমতো তুঙ্গে ।
মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল সংস্কার থেকে উত্তরবঙ্গের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন— সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের চোখ এখন অর্থমন্ত্রীর ব্রিফকেসের দিকে । গত কয়েক মাসে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যেভাবে আকাশ ছুঁয়েছে, তাতে সাধারণ ও মধ্যবিত্ত মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় । সবজি থেকে মাছ, সর্বত্রই অগ্নিমূল্য । এমতাবস্থায় কালোবাজারি রুখে বাজারদর নিয়ন্ত্রণে সরকার কী ধরনের কড়া পদক্ষেপ ও সুস্পষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা করে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় চর্চার বিষয় ।
সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাজ্যের যুব সমাজের সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব । কর্মসংস্থানের অভাবে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে রাজ্যের মেধা ও শ্রমশক্তির এক বিরাট অংশ বাধ্য হয়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন । এই ব্রেন ড্রেন বা পরিযায়ী সমস্যা রুখতে নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা কলকারখানাগুলির পুনরুজ্জীবন এবং সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি বাস্তবসম্মত রূপরেখার দাবি তুলছেন তরুণ-তরুণীরা ।
বিগত কয়েক বছর ধরে শিক্ষা, পুলিশ-সহ একাধিক সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগ কার্যত তলানিতে এসে ঠেকেছে । তাই দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শূন্যপদগুলি দ্রুত পূরণের দিকেও তাকিয়ে রয়েছে ওয়াকিবহাল মহল ।
শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতেও সরকারের কাছে বড়সড় প্রত্যাশা রয়েছে আমজনতার । সরকারি হাসপাতালগুলিতে বিনামূল্যে উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ বৃদ্ধি, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি ওষুধ সংকট মেটানোর দাবি উঠেছে জোরালোভাবে । পাশাপাশি সরকারি স্কুল-কলেজগুলির শিক্ষার পরিবেশ ও পরিকাঠামো সম্প্রসারণ, দ্রুত শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ এবং মেধাবী পড়ুয়াদের স্কলারশিপের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন শিক্ষানুরাগীরা ।
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির লাগামছাড়া খরচেও যাতে সরকার রাশ টানে, সেই আর্জি রয়েছে অভিভাবকদের । শিক্ষাখাতের এই সার্বিক প্রত্যাশা প্রসঙ্গে শিক্ষক বিকাশ রায় বর্মন বলেন, "উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দীর্ঘমেয়াদি ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ জরুরি ।"
অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের যাতায়াত সুগম করতে রাস্তাঘাট, ফ্লাইওভার নির্মাণের পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি বাস এবং ট্যাক্সির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বাজেটে বড় অঙ্কের বরাদ্দের দাবি উঠেছে ।
নারী সুরক্ষায় বিশেষ জোর দেওয়ার পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করার দিকেও তাকিয়ে রয়েছেন রাজ্যের মহিলারা । বিজেপি তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে যে সমস্ত প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেগুলি দ্রুত কার্যকর করার পাশাপাশি বার্ধক্য ভাতা ও বিধবা ভাতার মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির টাকা যাতে নিয়মিত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছয়, তার রূপরেখাও আশা করা হচ্ছে । আর্থিক দিক থেকে স্বস্তি পেতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্র এবং সাধারণ করদাতারা কিছুটা করছাড়ের আশায় বুক বাঁধছেন । আবার রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের নজর রয়েছে সম্পূর্ণ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ মেটানো এবং সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের দিকে । ইতিমধ্যেই সরকার ডিএ-র কিছুটা অংশ মেটাতে শুরু করলেও, সম্পূর্ণ বকেয়া মেটানোর সুনির্দিষ্ট ঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছেন কর্মীরা ।
এই বাজেটে উত্তরবঙ্গের জন্যও বিশেষ চমকের আশায় রয়েছেন সেখানকার বাসিন্দারা । দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কার্যত উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ চা-বলয় । সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে বন্ধ চা-বাগানগুলি পুনরায় খোলার আশ্বাস দিয়েছেন । এই পরিস্থিতিতে চা-শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও বন্ধ বাগান খুলতে বাজেটে কী দিশা থাকে, সেদিকে কড়া নজর রয়েছে সব মহলের ।
চা-শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে স্থানীয় বাসিন্দা অশোক রাই বলেন, "চা-শিল্প এই অঞ্চলের অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি হওয়ায় বাজেটে এই খাতের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন ।" এছাড়া উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা, পর্যটন ও বাণিজ্যের প্রসারে সেবকের দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ এবং প্রস্তাবিত ছয় লেনের সড়ক প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিও প্রবল । এখন দেখার, রাজ্যের নতুন সরকারের এই বহু প্রতীক্ষিত প্রথম বাজেট আপামর বঙ্গবাসীর এই বিপুল প্রত্যাশা পূরণে কতটা সফল হয় ।