'আজকের দিনটি সাক্ষ্য দিচ্ছে বন্ধ দরজা চিরস্থায়ী নয়', 19 বছর পর কলকাতায় ফিরে আবেগী তসলিমা

'আজকের দিনটি সাক্ষ্য দিচ্ছে বন্ধ দরজা চিরস্থায়ী নয়', 19 বছর পর কলকাতায় ফিরে আবেগী তসলিমা
তাঁর জীবনজুড়ে বিতর্ক ৷ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন ৷ প্রিয় শহরও দূর করেছে তাঁকে ৷ কিন্তু সময় আবার তসলিমাকে ফিরিয়ে এনেছে বাংলার মাটিতে ৷
Published : August 1, 2026 at 9:05 PM IST
কলকাতা, 1 অগস্ট: দীর্ঘ উনিশ বছরের অপেক্ষ শেষে নিজের প্রিয় শহরে ফিরেছেন বাংলাদেশের নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন ৷ শনিবার রবীন্দ্রসদনের মঞ্চে তিনি বললেন "আজকের দিনটি সাক্ষ্য দিচ্ছে ভয় চিরস্থায়ী নয় ৷ নিষেধাজ্ঞা চিরস্থায়ী নয় ৷ বন্ধ দরজা চিরস্থায়ী নয় ৷" তাঁর আবেগী কণ্ঠে ঝরে পড়ল দীর্ঘ অভিমান, যন্ত্রণা এবং একইসঙ্গে কলকাতায় ফেরার স্বস্তি ৷ স্পষ্ট জানালেন, এই ফেরা কেবল একটি শহরে ফেরা নয়, বরং হারিয়ে যাওয়া জীবনের কাছে ফেরা ৷
মঞ্চে কবি জয় গোস্বামীকে আমন্ত্রণ জানান তসলিমা নাসরিন ৷ বক্তৃতার শুরুতে তিনি বলেন, "আজ আমি কলকাতায় ফিরে এসেছি ৷ এই একটি বাক্য উচ্চারণ করতে আমার প্রায় 19 বছর লেগেছে ৷ নির্বাসিত মানুষের ক্যালেন্ডারে বছর শুধু সময় নয় ৷ প্রতিটি বছর একটি বন্ধ দরজা ৷ প্রতিটি মাস অপেক্ষা ৷ প্রতিটি দিন নিজের ঠিকানা হারানোর দুঃখ ৷"
তিনি আরও বলেন, "আজ সেই দীর্ঘ অপেক্ষার পর কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, আমি শুধু একটি শহরে ফিরে আসিনি ৷ আমার হারিয়ে যাওয়া জীবনের একটি অধ্যায়ের কাছে ফিরে এসেছি ৷ আজ আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা ও সম্মান দিয়েছেন, তার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ ৷ আমাকে কলকাতায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ওসমান গণি মল্লিক ৷ প্রায় অসম্ভব বলে মনে হওয়া আমার ফেরার বন্ধ দরজায় তিনিই প্রথম সাহস করে কড়া নেড়েছিলেন ৷ তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ৷"
এদিন সংবর্ধনা মঞ্চে ছিলেন তথাগত রায়, শাশ্বতী, ঘোষ, মোহিত রায়রা ৷ তাঁদের সকলকে এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন লেখিকা ৷ পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর এই উদারতার জন্য ফের কৃতজ্ঞতা জানান তিনি ৷ তসলিমা বলেন, "এ আসলে আমার জন্য অপ্রত্যাশিত ছিল ৷ আমি বিস্মিত, অভিভূত, মুগ্ধ ৷"
বক্তৃতার তিনি বাংলার দুই মনীষী শিবনারায়ণ রায় অম্লান দত্তকে স্মরণ করেন ৷ লেখিকা বলেন, "তাঁরা আমাকে খুব স্নেহ করতেন ৷ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়তে হয়েছিল বলে খুব ব্যথিত হয়েছিলেন ৷ আজকের এই প্রত্যাবর্তন দেখলে নিশ্চয়ই খুব আনন্দিত হতেন ৷"
লেখকের নিরাপত্তা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তসলিমা বলেন, "একজন লেখককে নিজের ভাষার শহরে ফিরতে পুলিশের পাহারার প্রয়োজন আমাদের সময়ের এক বেদনাদায়ক সত্য ৷ লেখকের জীবনকে রক্ষা করা, শুধু একজন মানুষকে রক্ষা করা নয় ৷ তাঁর কথা বলার অধিকার, ভিন্ন মত প্রকাশের অধিকার, এবং তাঁর কলমের স্বাধীনতাকেও রক্ষা করা ৷"
তাঁর স্বপ্ন নিয়ে লেখিকা বলেন, "আমি এমন একটা দিনের স্বপ্ন দেখি, যেদিন কোনও লেখককে তাঁর লেখার জন্য পুলিশের পাহারায় চলতে হবে না ৷ কোনও মুক্ত চিন্তককে সত্য উচ্চারণের অপরাধে দেশ ত্যাগ করতে হবে না ৷" নিরাপত্তার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও শুভেন্দু অধিকারীকে আবারও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান তিনি ৷
এই কৃতজ্ঞতাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে তসলিমা স্পষ্ট করেন, "কৃতজ্ঞতা আনুগত্যের চুক্তি নয় ৷ কৃতজ্ঞতা বিনিময়ে আমি আমার স্বাধীন চিন্তাকে বন্ধক দিই না ৷ আবার মতভিন্নতাও আমাকে অকৃতজ্ঞ করে না ৷ কোনও ভালো কাজের স্বীকৃতি দিতে দলীয় আনুগত্যের প্রয়োজন নেই ৷ দ্বিমত প্রকাশ করতেও বিদ্বেষের প্রয়োজন নেই ৷ আমি কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে এখানে কথা বলতে আসিনি ৷ কোনও দলকে পরাজিত করতেও আসিনি ৷ আমি এসেছি নারীর সমানাধিকার, মানবাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তিবাদ, মুক্ত চিন্তা, এবং বাকস্বাধীনতার পক্ষে কথা বলতে ৷ আজকের দিনটি সাক্ষ্য দিচ্ছে ভয় চিরস্থায়ী নয় ৷ নিষেধাজ্ঞা চিরস্থায়ী নয় ৷ বন্ধ দরজা চিরস্থায়ী নয় ৷"
অগস্ট মাস তাঁর জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ৷ তসলিমা বলেন, "আজ 1 অগস্ট ৷ অগস্ট আমার জন্মের মাস ৷ আমার নির্বাসনের মাস ৷ আজ থেকে আমার প্রত্যাবর্তনের মাসও ৷
1994 সালের 8 অগস্ট আমাকে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল তখনকার সরকার ৷ রাতের অন্ধকারে আমার স্বদেশের দরজা আমার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ৷ তারপর একের পর এক সরকার এসেছে ৷ কিন্তু সেই দরজা আর খোলেনি ৷ আর মাত্র সাত দিন পর আমার নির্বাসনের 32 বছর পূর্ণ হবে ৷ স্বদেশের বাইরে কাটানো সময় এরই মধ্যে স্বদেশে কাটানো সময়কে অতিক্রম করেছে ৷"
বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত হলেও তাঁর মনে দেশের প্রতি ভালোবাসা অটুট ৷ তিনি বলেন, "রাষ্ট্র আমাকে দেশ থেকে সরিয়ে দিয়েছে ৷ কিন্তু আমার ভিতর থেকে দেশকে সরাতে পারেনি ৷ বাংলা ভাষাই আমার বহনযোগ্য স্বদেশ, যে স্বদেশ আমি সঙ্গে করে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিয়ে বেড়িয়েছি ৷ এক বাংলায় আমার জন্ম ৷ আরেক বাংলায় আমার হারিয়ে যাওয়া ঘর খুঁজে পেয়েছিলাম ৷ শেষ পর্যন্ত একজন বাঙালি লেখকের জন্য দুই বাংলার কোথাও একটি ছোট ঘরও রইল না ৷"
বাংলাদেশ ও কলকাতা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর ইউরোপে তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন ৷ এই প্রসঙ্গে তসলিমা বলেন, "ইউরোপ আমাকে নাগরিকত্ব, নিরাপত্তা এবং আশ্রয় দিয়েছে ৷ আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ ৷ কিন্তু নাগরিকত্ব আর আপনত্ব এক জিনিস নয় ৷ নিরাপদ বাড়ি পাওয়া যায়, ঘর তৈরি হয় ভাষা, স্মৃতি, সংস্কৃতি এবং মানুষের ভালোবাসায় ৷"
পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লেখিকা বলেন, "সত্তরের দশকে ময়মনসিংহে বসেই কলকাতার সাহিত্য পড়েছি, নাটক শুনেছি, রেডিয়োতে গান শুনেছি ৷ বাস্তবে দেখার আগেই বই, সুর আর মানুষের কণ্ঠের ভিতর কলকাতাকে আবিষ্কার করেছিলাম ৷ 1978 সালে কিশোর বয়সেই সেঁজুতি নামে একটি কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করি ৷ পশ্চিমবঙ্গ থেকে ডাকযোগে কবিতা আসত ৷ কাঁটাতারের ওপার থেকে খামের ভিতর উড়ে আসত শব্দ ৷ আমি সেই কবিতা ছাপাতাম ৷ পশ্চিমবঙ্গের লিটল ম্য়াগাজিনেও লিখতাম ৷ রাজনীতি যখন বাংলাকে ভাগ করেছিল, কবিতা তখন দুই বাংলার মধ্যে সেতু তৈরি করেছিল ৷ আশির দশকের শেষ দিকে কলকাতায় আসা শুরু করলাম ৷ নব্বইয়ের দশক থেকে এখানে আমার বই প্রকাশিত হয় ৷ বাংলাকে কোনও দিন এপার-ওপার বলে অনুভব করিনি ৷"
তিনি এসেছেন নারী অধিকার, মানবাধিকার ও মুক্তচিন্তার পক্ষে কথা বলতে। বরাবরের মতোই সবরকম মৌলবাদের বিরুদ্ধে এদিন সুর চড়িয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, "আমি সব ধর্মীয় মৌলবাদের বিরোধী। ইসলামী মৌলবাদের বিরুদ্ধে আমি বেশি সরব কারণ শৈশব থেকেই একে খুব কাছ থেকে দেখেছি ।"
মৌলবাদীদের পাশাপাশি তথাকথিত প্রগতিশীল ও বামপন্থীদের একাংশকেও তীব্র আক্রমণ করেছেন তসলিমা ৷ তাঁর অভিযোগ, এরা নিজেদের আধুনিকতা ভোগ করলেও মুসলিম সমাজের জন্য মধ্যযুগীয় বিধানই সমর্থন করেন ৷ ক্ষুরধার ভাষায় তিনি বলেন, "যারা নিজেদের জন্য আধুনিকতা চান কিন্তু মুসলিম সমাজের জন্য চান মধ্যযুগীয় বিধান, তারা মুসলমানের সবচেয়ে বড় শত্রু। যারা নিজেদের মেয়ের স্বাধীনতাকে অধিকার বলেন, কিন্তু মুসলিম মেয়ের পরাধীনতাকে সংস্কৃতি বলেন, তারা মোটেও প্রগতিশীল নন।"
বাংলাদেশে রাজীব হায়দার, অভিজিৎ রায় থেকে শুরু করে অনন্ত বিজয় দাশের মতো মুক্তচিন্তকদের নৃশংস হত্যার প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে ৷ তিনি মনে করিয়ে দেন, একটি সভ্য সমাজে বইয়ের উত্তর সর্বদা বই দিয়েই দেওয়া উচিত, কাউকে হত্যা করে বা নির্বাসনে পাঠিয়ে নয় ৷ নাগরিক অধিকার রক্ষায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষেও জোরালো সওয়াল করেছেন তসলিমা ৷
তাঁর মতে, "একই দেশের নাগরিকের অধিকার ধর্মভেদে আলাদা হতে পারে না। ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশেই ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি দরকার।" বক্তব্যের শেষে ফের একবার আবেগে ভাসেন তসলিমা ৷ তাঁর চোখে জল, মনে অভিমান থাকলেও শহর কলকাতার প্রতি দু'হাত ভরা ভালোবাসার কথা অকপটে স্বীকার করে নেন ৷
তসলিমা বলেন, "ইতিহাস যেমন মনে রাখে কারা দরজা বন্ধ করেছিল, ইতিহাস তেমনই মনে রাখে কারা দরজা খুলেছিল ৷" দীর্ঘ 19 বছরের আক্ষেপ মিটিয়ে এক নতুন ভোরের আশায় তাঁর সংযোজন, "আজ তুমি আমাকে শুধু তোমার শহরেই ফিরতে দাওনি, আমাকে আমার হারিয়ে যাওয়া জীবনের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছো ৷ আমি আবার বলতে চাই, শেষ পর্যন্ত কোন মানচিত্র নয়, মানুষের ভালোবাসাই আমার দেশ ৷"