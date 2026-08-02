‘শুধু জয় নয়, আমিও অপমানিত’, রবীন্দ্র সদনের ঘটনায় ক্ষুব্ধ তসলিমা

‘শুধু জয় নয়, আমিও অপমানিত’, রবীন্দ্র সদনের ঘটনায় ক্ষুব্ধ তসলিমা
রবীন্দ্র সদনের সংবর্ধনা মঞ্চে আসতে কবি জয় গোস্বামীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন লেখিকা তসলিমা নাসরিন ৷ কিন্তু এক কবির আরেক কবিকে আমন্ত্রণ ঘিরেই ছড়ায় উত্তেজনা ৷
Published : August 2, 2026 at 5:42 PM IST
কলকাতা, 2 অগস্ট: রবীন্দ্র সদনে বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এক অনভিপ্রেত ঘটনার সাক্ষী থেকেছে কলকাতা ৷ দর্শকদের একাংশের ব্যবহারে কবি জয় গোস্বামীর মঞ্চে না উঠতে পারার ঘটনায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ রবিবার এ নিয়ে তসলিমা বললেন, "শুধু জয়কে নয়, আমাকেও অপমান করা হয়েছে ৷ আমি কিন্তু ভাষণে বাকস্বাধীনতার কথা বলেছিলাম ৷"
শনিবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ না করলেও রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন লেখিকা ৷ তিনি বলেন, "গতকালের ঘটনা আমার খারাপ লেগেছে ৷ কারণ ওটা তো শুধু জয়কে অপমান করা হয়নি আমাকেও অপমান করা হয়েছে ৷ কারণ আমি নিজে জয়কে মঞ্চে ডেকেছিলাম ৷ আর আমি আমার ভাষণে বাকস্বাধীনতার পক্ষে কথাই বলেছিলাম ৷ ভিন্নমত থাকলেও সবাইকে কথা বলতে দিতে হবে ৷ যাঁরা আমার কথা পছন্দ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেই কি তাঁরা ছিলেন, যাঁরা জয় গোস্বামীকে মঞ্চে উঠতে দেননি ৷ বলেছিলাম, আমাদের ভিন্নমত থাকতে পারে কিন্তু সবাইকে কথা বলতে দিতে হবে। কারও কথা বন্ধ করে দেওয়া ঠিক নয় ৷"
দীর্ঘদিন পর কলকাতায় ফিরেছেন প্রতিবাদী লেখিকা ৷ শনিবার রবীন্দ্র সদনে তাঁর প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ‘ফেরা’ শীর্ষক এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। পূর্ব নির্ধারিত সূচি মেনেই শুরু হয় অনুষ্ঠান ৷ সেখানে লেখিকাকে স্বাগত জানিয়ে নাগরিক সংবর্ধনা দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
এরপরই তসলিমাকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হয় ৷ ভাষণ দেওয়ার সময়ই দর্শকাসনে বসে থাকা কবি জয় গোস্বামীকে দেখতে পান তিনি এবং তাঁকে মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান জানান ৷ কিন্তু কবি নিজের আসন ছেড়ে মঞ্চের দিকে এগোতেই প্রেক্ষাগৃহে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় ৷ উপস্থিত দর্শকদের একাংশ চিৎকার শুরু করেন ৷ সমস্বরে তাঁরা বলতে থাকেন, ‘‘ওঁর কথা শুনতে চাই না।”
প্রবল আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত মঞ্চে ওঠা হয়নি বর্ষীয়ান কবির ৷ মাঝপথ থেকে ফিরে গিয়ে ফের নিজের আসনে বসেন তিনি ৷ তসলিমার অনুষ্ঠানে কবির উপস্থিতিতে দর্শকদের এই ক্ষোভের নেপথ্যে অন্য কারণ দেখছেন অনেকে ৷ তসলিমার নির্বাসন পর্বে জয় গোস্বামীর দীর্ঘ নীরবতা এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর অতি-ঘনিষ্ঠতার কারণেই দর্শকদের এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া বলে মনে করা হচ্ছে ৷
এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে দর্শকদের এই দ্বিচারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তসলিমা ৷ তাঁর কথায়, "একদিকে একজনের একজন যখন মত প্রকাশের অধিকারের পক্ষে বলছে তখন তোমরা তাঁকে সমর্থন করছো ৷ কিন্তু মত প্রকাশের অধিকারের জন্য যখন বাস্তবে তিনি একজন আরেকজন কবিকে ডাকছেন তুমি তখন তার কথা শুনতে চাইছো না ৷ তাহলে তো আমার তো খারাপ লাগবেই, আমার খারাপ লেগেছে ৷ আশা করি এরকম অবস্থা আর হবে না, কারণ কলকাতা প্রগতিশীলদের শহর ৷"