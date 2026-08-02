40 বছর সংগ্রাম করছি, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে জোরালো সওয়াল তসলিমার

40 বছর সংগ্রাম করছি, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে জোরালো সওয়াল তসলিমার
বাংলাদেশের মাদ্রাসা নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন লেখিকা ৷ তাঁর দাবি, মাদ্রাসায় ধর্ষণ থেকে শুরু করে শিশু নির্যাতনের মতো ঘটনাও ঘটে ৷
Published : August 2, 2026 at 7:27 PM IST
কলকাতা, 2 অগস্ট: সমানাধিকারের লড়াইয়ে সভ্যতার প্রথম শর্ত সবার জন্য সমান আইন, জানালেন তসলিমা নাসরিন ৷ তাই তিনি ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি)-কে সমর্থন করেন বলে স্পষ্ট করলেন ৷ বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত লেখিকা বলেন, "অভিন্ন দেওয়ানি বিধির জন্য আমি 40 বছর ধরে সংগ্রাম করেছি ৷"
তাঁর কথায়, "বাংলাদেশে-ভারত -পাকিস্তানের মতো উপমহাদেশের দেশগুলিতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির দরকার ৷ যে কোনও সভ্য দেশেই ইউসিসি আছে ৷ সমানাধিকারের ভিত্তিতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি দরকার ৷ সভ্যতার প্রথম শর্ত এটা ৷ মুসলিম মেয়েরা বৈষম্যের শিকার ৷ বাংলাদেশের হিন্দুদের কোনও অধিকার নেই ৷ সেখানে হিন্দু পরুষরা বহু বিবাহ উদযাপন করেন ৷ কোনও হিন্দু মেয়েরও বিয়ে ভাঙার স্বাধানতী নেই ৷ ভারতে 1956 হিন্দু বিবাহ আইনে সমানাধিকারের কথা আছে ৷ বাংলাদেশে হিন্দু মেয়েদের স্বাধীনতা পেতে গেলে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির দরকার ৷"
রবিবার বাংলা অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁকে মাদ্রাসা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "বাংলাদেশের মাদ্রাসা সম্পর্কে যা জানি, সেগুলির থাকা উচিত নয় ৷ সেখানে জিহাদি তৈরি হচ্ছে ৷ মাদ্রাসায় শিশু ধর্ষণ, নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে ৷ ইমাম, শিক্ষকরা ধরা পড়ছে ৷ শুধু তো শাস্তি দিলে হয় না, মাদ্রাসার কোনও দরকার আছে ? মাদ্রাসা থেকে পাশ করে কেউ কিছু করে না ৷ ভিক্ষে করে খায় ৷ বরং সব মাদ্রাসাগুলিকে সেকুলার স্কুল করে দেওয়া উচিত ৷"
তিনি আরও জানান, বাংলাদেশের সরকারের মাদ্রাসা ও মসজিদগুলি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত ৷ তসলিমার কথায়, "সরকার নিজে থেকে ধর্ম প্রচার করবে না ৷ রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক থাকবে না ৷" এর আগে গতকাল সংবর্ধনা মঞ্চে 'কৃতজ্ঞতা আনুগত্যের চুক্তি নয়' বলে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন বাংলাদেশের নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন ৷
বাম আমলে কলকাতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন লেখিকা ৷ পরবর্তী তৃণমূল সরকার তাঁকে কলকাতায় ফেরানোর কোনও উদ্যোগ নেয়নি ৷ আর বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার তিন মাসের মধ্যে তসলিমা কলকাতায় এসেছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, "পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে তাতে আপনি বারবার আসবেন ৷ সুরক্ষিত পশ্চিমবঙ্গে আপনাকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷ "
এদিন এক সাংবাদিক তসলিমার কাছে বাম, তৃণমূল এবং বিজেপি- এই তিন সরকারের মধ্যে পার্থক্য কী জানতে চান ৷ তার উত্তরে লেখিকা বলেন, "এক সরকার আমাকে বের করে দিয়েছিল ৷ আরেক সরকার আমায় আসতে দেয়নি ৷ আরেক সরকার আমাকে আসতে দিয়েছে ৷ এই পার্থক্য না-দেখে এই যে আমি আসতে পারলাম, সেটাকে সেলিব্রেট করা উচিত ৷ আমি বিশ্বাস করতে চাই, এই সরকার মত প্রকাশের অধিকার, বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে ৷ ভিন্ন মত প্রকাশ করলেও এই শহরে বা রাজ্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছি ৷ এতেই সীমাবদ্ধ থাকতে চাই না ৷ অন্য যাদের ভিন্ন মত আছে, তাঁরাও যেন একই রকম স্বাধীনতা উপভোগ করেন ৷"
লেখিকা স্পষ্ট করে দেন, প্রগতিশীল মুসলিমদের সংগঠন ‘সেকুলার মিশন ট্রাস্ট’-এর আমন্ত্রণে তিনি এসেছেন এবং তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়ার মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই। যে সরকারই নিরাপত্তা দিক না কেন, তিনি তাঁর আদর্শ এবং নিজস্ব চিন্তাধারায় অবিচল থাকবেন।
সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদল এবং ছাত্র আন্দোলন নিয়েও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন লেখিকা। তাঁর মতে, কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া ছাত্র আন্দোলনটি প্রথমে ন্যায্য মনে হলেও পরবর্তী সময়ে তা ভিন্ন খাতে বয়ে গিয়েছিল ৷ তসলিমা বলেন, " বাংলাদেশের সেই ছাত্র আন্দোলন চব্বিশে আমাদের বোকা বানিয়েছিল ৷"
তাঁর দাবি, সরকার পতনের এই আন্দোলনের নেপথ্যে জেহাদিদের ভূমিকা ছিল এবং তারাই পরে দেশ দখল করেছে, যার পরিণতি মোটেও ভালো হয়নি ৷ আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন তিনি ৷ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নানা নীতির সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও তসলিমা মনে করেন, কোনও রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা বা দেশছাড়া করা কখনওই গণতান্ত্রিক কাজ নয় ৷
বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর ধারাবাহিক অত্যাচারেরও তীব্র নিন্দা করেন লেখিকা ৷ তিনি জানান, জিয়াউর রহমান, এরশাদ বা শেখ হাসিনার আমল থেকে শুরু করে বর্তমান ইউনূস সরকার— প্রতিটি আমলেই হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়েছেন। তবে বর্তমান সময়ে অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়েছে। চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারির প্রসঙ্গেও সরব হয়েছেন তাসলিমা। তাঁর দাবি, হিন্দুরা সংগঠিত হয়েছেন বলেই চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ সরকার আসলে মুক্তচিন্তা বা বাকস্বাধীনতার পক্ষে নেই।
বাংলাদেশে জামাত ই ইসলামী প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের ঘটনাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করছেন তিনি। তাসলিমার মতে, এরা ক্ষমতায় এলে সপ্তম শতাব্দীর শরিয়া আইন কায়েম হবে, যা নারী ও সংখ্যালঘুদের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে ৷ সবশেষে, ভবিষ্যতে কলকাতা বইমেলায় অংশ নেওয়ার প্রবল ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন তাসলিমা। রাজ্য সরকার নিরাপত্তা দিলে তিনি আগের মতোই বইমেলায় যাবেন বলে জানান। দুই দেশের সম্পর্ক প্রসঙ্গে তাঁর আশা, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সবসময়ই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষে থাকবেন।