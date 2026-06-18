জাদুঘরে ব্রাহ্মীর বিস্ময়কর পুনর্জন্ম ! 2 হাজার বছরের নীরবতা ভেঙে ফিরল 'মা লিপি'
ইতিহাসের ধূসর পাথর থেকে আধুনিক শিল্পের উজ্জ্বল ক্যানভাসে ব্রাহ্মীর প্রত্যাবর্তন নিয়ে সাহাজান পুরকাইতের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : June 18, 2026 at 9:55 PM IST
কলকাতা, 18 জুন: যে লিপির বুকে জন্ম নিয়েছে বাংলা, দেবনাগরী, গুজরাতি থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের অধিকাংশ আধুনিক লিপি, সেই প্রাচীন ব্রাহ্মী আজ আর দৈনন্দিন জীবনের অংশ নয় । ইতিহাসের পাতা, শিলালিপি কিংবা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যেই তার অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ । অথচ প্রায় দুই হাজার বছর আগে এই ব্রাহ্মী লিপিই ছিল ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান ভাষিক ভিত্তি । সেই 'মা লিপি'র ঐতিহ্য ও সৌন্দর্যকে নতুন করে সামনে আনতেই কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে শুরু হয়েছে এক ব্যতিক্রমী প্রদর্শনী, 'মা লিপি' ।
17 জুন থেকে শুরু হওয়া এই বিশেষ প্রদর্শনী চলবে 26 জুন পর্যন্ত । সোমবার বাদ দিয়ে প্রতিদিন সকাল 11টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য খোলা থাকবে প্রদর্শনী । ভারতীয় জাদুঘরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ একদিকে যেমন বিরল ব্রাহ্মী শিলালিপি ও প্রত্নবস্তু, অন্যদিকে তেমনই শিল্পী নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলিতে সৃষ্ট ব্রাহ্মী ক্যালিগ্রাফির আধুনিক শিল্পরূপ ।
লিপির ইতিহাস থেকে শিল্পের ক্যানভাসে
ব্রাহ্মী লিপিকে ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ আধুনিক লিপির জননী বলে মনে করেন গবেষকেরা । মৌর্য যুগ থেকে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত প্রশাসন, ধর্মীয় অনুশাসন এবং সাহিত্যচর্চায় এই লিপির ব্যাপক ব্যবহার ছিল । সম্রাট অশোকের বহু শিলালিপিও ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ ।
এই প্রদর্শনীতে শিল্পী নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত 26টি 'দৈব গুণ'কে ব্রাহ্মী লিপিতে ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন । জাপানি ক্যালিগ্রাফির প্রভাব নিয়ে বৃহৎ সাদা কাগজে ব্রাশের সাহায্যে লেখা এই শিল্পকর্মগুলি নিছক পাঠের জন্য নয়, বরং দর্শনের জন্য । লিপির নান্দনিক সৌন্দর্যকে নতুনভাবে আবিষ্কারের এক প্রচেষ্টা ।
নীলাঞ্জনের কথায়, "প্রাচীন ভারতের যে ব্রাহ্মী লিপি ছিল সেই লিপিটা আমি জাপানি প্রথায় ব্রাশ দিয়ে সাদা কাগজের উপর অনেকটা জায়গা জুড়ে লিখেছি । এটাই এটার বৈশিষ্ট্য । 2000 বছর আগে লিপিকাররা এটাকে পাথরের উপর লিখতেন । এখন আমি সেটাকে একই লিপি একটু শিল্পিত ভাবে লিখেছি ।"
তিনি জানান, এগুলো পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছে না । এটা অনেকটা দেখার জন্য । তিনি বলেন, "এখন তো ব্রাহ্মী লিপির আমাদের দেশে আর খুব চলন নেই । অনেক ভারতীয় লিপিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে । কিন্তু ব্রাহ্মী লিপি যে আঁকার সেটা এতটাই সুন্দর যে আমার মনে হল সেটাকে আবার ফিরিয়ে আনলে অনেকের ভালো লাগতে পারে । এখন, অনেককে দেখি যে, তারা ক্যালিগ্রাফি করছেন । নিজেদের মাতৃভাষা পুরনো প্রাচীন লিপি যদি তারা লিখতে পারেন, খুবই সুন্দর হবে । সে কারণে আমি যে সামগ্রী দিয়ে আঁকার বা লেখার কাজে ব্যবহার করি, সেগুলো সাজিয়ে রেখেছি ।"
স্ট্রং রুম থেকে জনসমক্ষে
ভারতীয় জাদুঘরের বিপুল সংগ্রহের সবকিছু নিয়মিত প্রদর্শনীতে দেখানো সম্ভব হয় না । বহু মূল্যবান নিদর্শন সংরক্ষিত থাকে জাদুঘরের স্ট্রং রুমে । বিশেষ প্রদর্শনীর মাধ্যমে সময়ে সময়ে সেইসব দুর্লভ সংগ্রহ সাধারণ মানুষের সামনে আনা হয় ।
'মা লিপি' প্রদর্শনীতেও স্থান পেয়েছে এমন একাধিক অমূল্য প্রত্নসম্পদ । তার মধ্যে রয়েছে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রুগুপ্তর বীণা বাজানোর চিত্রখচিত বিরল স্বর্ণমুদ্রা । এছাড়াও রয়েছে মৌর্য যুগের মহাস্থানগড় ফলকলিপি, যা পূর্ব ভারতের প্রাচীনতম শিলালিপিগুলির অন্যতম বলে বিবেচিত । প্রদর্শনীতে দেখা যাবে কলচুরি রাজা বৈশ্রবণের কৌশাম শিলালিপি, হূণ শাসক মিহিরকুলের শিলালিপি এবং গুপ্ত সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের তাম্রশাসনসহ একাধিক বিরল নিদর্শন ।
ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের প্রতীক
প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কলকাতায় নিযুক্ত জাপানের উপ-রাষ্ট্রদূত ইয়োশিহিসা ইশিকাওয়া । প্রদর্শনী দেখে তিনি বলেন,"জাপানি ক্যালিগ্রাফির সঙ্গে এই কাজের বিস্ময়কর মিল রয়েছে । ভারত ও জাপানের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র কত গভীর, এই শিল্পকর্মগুলি তারই প্রমাণ । ইতিহাসে জাপান ভারত থেকে অনেক কিছু শিখেছে, আজও সেই শিক্ষা অব্যাহত ।"
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের 'জ্ঞান ভারতম মিশন' এর প্রকল্প অধিকর্তা ড. অনির্বাণ দাস । তিনি জানান, এই প্রদর্শনীটি ভগবদ্গীতার নির্বাচিত কিছু কথার উপর ভিত্তি করে তৈরি । শিশুরা ব্রাহ্মী লিপির বিকাশের একটি ঝলক পাবে। ব্রাহ্মী লিপির ক্যালিগ্রাফি কেমন তা জানতে পারবে। তারা এও শিখবে যে অনেক কিছুই ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা হয়।
ঐতিহ্য সংরক্ষণের বৃহত্তর উদ্যোগ
ভারতীয় জাদুঘরের অধিকর্তা সায়ন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, এশিয়ার প্রাচীনতম জাদুঘর হিসেবে ভারতীয় জাদুঘরের দায়িত্ব শুধু প্রত্নবস্তু সংরক্ষণ নয়, তাদের ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াও । তিনি জানান, কেন্দ্র সরকারের 'জ্ঞান ভারতম মিশন' এর আওতায় ইতিমধ্যে কোটি কোটি পাণ্ডুলিপি ডিজিটাইজেশনের কাজ চলছে ।'মা লিপি' প্রদর্শনী সেই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ অভিযানেরই অংশ ।
ইতিহাসের ধূসর পাথর থেকে আধুনিক শিল্পের উজ্জ্বল ক্যানভাসে ব্রাহ্মীর এই প্রত্যাবর্তন যেন এক প্রতীকী বার্তা- ভাষা বদলায়, লিপি বদলায়, কিন্তু সভ্যতার স্মৃতি কখনও হারিয়ে যায় না । কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে সেই স্মৃতিরই এক অনন্য পুনর্পাঠের আয়োজন 'মা লিপি'।