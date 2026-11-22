বাংলার প্রচলিত মুদ্রার 2000 বছরের ইতিহাস, কলকাতার ঐতিহ্যের ট্রামে চলমান প্রদর্শনী
Coinage Exhibition On Heritage Tram: প্রদর্শনীতে দেখা মিলল চন্দ্রকেতু গড়ে তৈরি বাংলার প্রথম মুদ্রার ৷ মনোজিত দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : November 22, 2026 at 8:54 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: শহরে হাজির চন্দ্রকেতুগড়ে তৈরি মুদ্রা থেকে, সিরাজউদ্দৌলা, মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে তৈরি মুদ্রা ৷ 2000 বছরের মুদ্রার ইতিহাসে বাংলার ভূমিকা উঠে এসেছে এক প্রদর্শনীতে ৷ চলমান এই প্রদর্শনী হেরিটেজ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্রামে পালিত হল ৷ ট্রামটি গড়িয়াহাট থেকে পার্ক সার্কাস হয়ে এসপ্লানেড আসে ৷ এই উদ্যোগ নিয়েছিল 'কলকাতা মুদ্রা সমিতি' ৷ এখানে প্রদর্শিত মুদ্রা দেখতে ভিড় করেছিলেন বহু আগ্রহী জনতা ৷
স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বাংলার মুদ্রা, যা নিয়ে চিরকাল একটা কৌতূহল রয়েছে অগনিত মানুষের মধ্যে ৷ বাংলার মুদ্রার সেই ইতিহাস দু’হাজার বছরের বেশি এক উল্লেখযোগ্য বিবর্তনকে প্রতিফলিত করে ৷ কথিত আছে, এর সূচনা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর বাংলা জনপদে ৷ সেই সময় আদিম শংকর ধাতুর মুদ্রা দিয়ে এর সূচনা যার পরে প্রাচীন আদি মধ্যযুগে বিভিন্ন দেশীয় এবং আঞ্চলিক মুদ্রার প্রচলন ঘটে ৷
মধ্যযুগে বাংলায় ব্যাপকভাবে রুপোর মুদ্রা প্রচলনের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র অর্থ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ৷ কিন্তু, মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে বাংলায় বিভিন্ন আঞ্চলিক টাঁকশাল থেকে ছাপা মুঘল মুদ্রার প্রচলন ঘটে ৷ এইসব পরিবর্তনের পাশাপাশি, উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র মুদ্রার ঐতিহ্য বজায় রেখেছিল যার মধ্যে বাংলা লিপিতে খচিত মুদ্রাও অন্তর্ভুক্ত ছিল ৷
মুঘল শাসনের পতনের পর বাংলার নবাবরা ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করেন এবং তাঁদের প্রশাসনে জারি করা মুদ্রায় প্রায়শই মুঘল সম্রাটদের নাম উল্লেখ থাকত ৷ পরবর্তীকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন বিস্তারের ফলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মুদ্রার উদ্ভব ঘটে, যা অবশেষে 1835 সালে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে প্রবর্তিত অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থার পথ প্রশস্ত করে দেয় ৷
একত্রে এই ধারাবাহিক পর্যায়গুলি বাংলার সমৃদ্ধ মুদ্রা ঐতিহ্য এবং এর পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে তুলে ধরে ৷
কলকাতা মুদ্রা সমিতির সম্পাদক রবি শর্মা বলেন, "19 থেকে 25 নভেম্বর পর্যন্ত চলবে হেরিটেজ সপ্তাহ ৷ আমরা মুদ্রা নিয়ে কাজ করে থাকি ৷ চিন্তাভাবনা করলাম এই প্রদর্শন যদি আরও একটি ঐতিহ্যপূর্ণ পরিবহণ মাধ্যম ট্রামে করা যায়, ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী করি ! প্রদর্শনীর মূল বিষয়-ভাবনা ছিল বাংলা ৷ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে শুরু করে ইংরেজ আমল পরবর্তী সময়, সার্বিকভাবে 2000 বছরের প্রচলিত মুদ্রা এখানে প্রদর্শিত হয়েছে ৷ চন্দ্রকেতুগড়ে প্রথম মুদ্রা তৈরি হয়েছিল ৷"
আজ প্রদর্শিত মুদ্রার বিবরণ
প্রাচীন ভারত, বঙ্গ জনপদ, চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চল (পশ্চিমবঙ্গ)-এর (200-100 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) মুদ্রা
তাম্র সংকর ধাতুর কার্ষপণ, ত্রি-প্রতীক প্রকারের, ছিদ্রচিহ্নিত মুদ্রা যার সামনের দিকে একটি জাহাজ, একটি অষ্টাক্ষরযুক্ত চাকা এবং একটি গোলক সমন্বিত তিনটি প্রতীক ৷ এটি ছয়টি ডাম্বেল-আকৃতির প্রতীক দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত, আর পিছন দিকে রয়েছে শাঁখের প্রতীক ৷
পূর্ববঙ্গ-আরাকান অঞ্চল, হরিকেলা সিরিজ, আনুমানিক 630-750 খ্রিস্টাব্দের মুদ্রা
এই সময় রুপোর মুদ্রার প্রচলন ছিল ৷ মুদ্রার সামনের অংশে বাম দিকে মুখ করে শায়িত ষাঁড়, যার গলায় মালা এবং উপরে ব্রাহ্মীলিপির একটি আদি রূপে 'হরিকেলা' লিপি খোদাই করা রয়েছে ৷ মুদ্রার পিছনের দিকে প্রচলিত ত্রিখণ্ডিত প্রতীক, যার কেন্দ্রে একটি দীর্ঘ দণ্ড এবং বাম দিকে অর্ধচন্দ্র ও ডান দিকে সূর্য অবস্থিত ৷ বাংলার সুলতান আলা আল-দিন হোসেন শাহ রুপোর মুদ্রা 'দার আল-দারব' মিন্ট থেকে তৈরি করিয়েছিলেন ৷
মুঘল সাম্রাজ্য, শাহজাহান (হিজরি 1037-1968/খ্রিস্টাব্দ 1628-1658)
আকবরনগর টাঁকশালে মুদ্রিত রুপোর মুদ্রা, যার বাম-চতুর্থাংশে টাঁকশালের নাম খোদাই করা এবং তারিখ হিজরি 1048/12 ৷
স্বাধীন রাজ্যসমূহ থেকে ছাপা মুদ্রা, যা ছিল জয়ন্তিয়াপুরের দ্বিতীয় রাম সিংহের (শকাব্দ 1712-1754/খ্রিস্টাব্দ 1790-1832) আমলের রুপোর মুদ্রা ৷ যার দুই পাশেই বাংলা লিপিতে 'শ্রী শ্রী' লেখা ৷
স্বাধীন রাজ্যসমূহ মণিপুরের চন্দ্রকীর্তি সিং, (দ্বিতীয় রাজত্বকাল, 1851-1886 খ্রিস্টাব্দ)
কাঁসার তৈরি একপার্শ্বীয় মুদ্রা, যাতে বাংলা লিপিতে একটি অক্ষর খোদাই রয়েছে ৷ যেখানে সামনের দিকে বাংলা লিপিতে 'শ্রী' বা 'স্ত্রী' লেখা রয়েছে ৷ আর মুদ্রার পিছনের অংশ পুরো ফাঁকা ৷
বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার (1756-1757 খ্রিস্টাব্দ) সময়ে, দ্বিতীয় আলমগীরের নামে মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল থেকে মুদ্রা ছাপা হয় ৷ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের (হিজরি 1167-1173/খ্রিস্টাব্দ 1754-1759) নামে, মুর্শিদাবাদ টাঁকশালে নির্মিত এই মুদ্রায় রাজত্বের চতুর্থবর্ষ খোদাই রয়েছে ৷
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, আইএনও শাহ আলম দ্বিতীয় (হিজরি 1174-1221/1759-1806 খ্রিস্টাব্দ) রুপোর মুদ্রা ছাপে যার পরিচিত ছিল মুর্শিদাবাদ মোহর নামে এবং মুদ্রায় ছিল রাজমুকুটের ছাপ ৷