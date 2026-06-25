রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তন ! 96 বছর পর মস্কোর প্রদর্শনীতে কবিগুরুর 59 অমূল্য চিত্র

রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তন ! 96 বছর পর মস্কোর প্রদর্শনীতে কবিগুরুর 59 অমূল্য চিত্র
'রাশিয়া না-এলে এ জন্মে তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকতো', রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ৷ প্রদর্শনী নিয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্ত রায়ের বিশেষ রিপোর্ট ৷
Published : June 25, 2026 at 7:31 PM IST
বোলপুর, 25 জুন: 96 বছর পর রাশিয়ার মস্কোতে ফের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের আকাঁ চিত্র প্রদর্শনী শুরু হল ৷ বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা থেকে বাছাই করা 59 মূল্যবান চিত্র স্থান পেয়েছে প্রদর্শনীতে । যার পোশাকি নামকরণ করা হয়েছে 'বিশ্ব একটি নীড়' ।
বলে রাখা ভালো, শেষবার 1930 সালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতে মস্কোয় চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল ৷ এতকাল সংরক্ষণের স্বার্থে আর দেশের বাইরে পাঠানো হয়নি চিত্রগুলি ৷ এবারে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী সহ ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মর্ডান আর্ট ও মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে ৷ আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পের সূত্র ধরে রুশ-ভারত সম্পর্ক আরও নিবিড় হল বলে মত বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের ।
বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "অনেকবার রাশিয়া থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ কিন্তু, যাওয়া হয়নি তাঁর । শেষে 1930 সালে গিয়েছিলেন, সে সময় মস্কোয় তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনীও হয়েছিল ৷ 96 বছর পর আবার সেখানে প্রদর্শনী হচ্ছে ৷ এটা খুব আনন্দের ৷" তিনি জানান, রবি ঠাকুরের এই প্রদর্শনীতে রাশিয়া গিয়েছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য-সহ আধিকারিকেরা ৷
বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক আরও জানান, এই প্রদর্শনীর কাজে প্রাক্তনীরাও সহযোগিতা করছে ৷ তাঁর মতে, "এই মুহুর্তে যারা বিশ্বের একটা অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে ভারত ও রাশির সম্পর্ক আরও মজবুত হবে ।"
এদিন, রাশিয়ার মস্কোর সি 2 গ্যালারির প্রথম তলে আয়োজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ । প্রদর্শিত হচ্ছে বাছাই করা 59টি মূল্যবান চিত্র । প্রদর্শনীর নামকরণ করা হয়েছে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময় প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য থেকে নেওয়া রবীন্দ্রনাথের মূল মন্ত্র 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' অর্থাৎ, 'বিশ্ব একটি নীড়' ।
প্রদর্শনীতে সহযোগিতাকারী শিল্পী ও শিল্প সংস্থার মধ্যে অন্যতম অভিষেক চক্রবর্তী, রুমা চৌধুরী, সমীত দাস, গাবা, সঞ্চয়ন ঘোষ, সঙ্গীতা মাইতি, লিজা নেকলেসা, ইভান নভিকভ, রাকস মিডিয়া কালেক্টিভ, উইলিয়ানা পোদকোরিতোভা, দ্য অটোলিথ গ্রুপ প্রমুখ ৷ 23 অগস্ট পর্যন্ত চলবে এই প্রদর্শনী ৷
12 বছরের উর্ধ্বে যে কেউ প্রদর্শনী ঘুরে দেখতে পারবেন ৷ প্রসঙ্গত, 1924 সাল থেকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছবি আঁকার উপর জোর দেন ৷ তবে তার আগে যে তিনি কোনও ছবি আঁকেননি, এমনটা কিন্তু নয় ৷ তবে জীবনের শেষ দিকে 'তুলির রবীন্দ্রনাথ' আবিষ্কৃত হয় । 1941 সালে প্রয়াত হওয়ার আগে পর্যন্ত কবিগুরু কমপক্ষে 2000টি ছবি এঁকেছেন ৷
1925 সাল থেকে 1928 সাল পর্যন্ত প্রায় 5 বার সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । কিন্তু নানা কারণে শেষ পর্যন্ত রাশিয়া যাওয়া হয়নি তাঁর । বারবার আমন্ত্রণের পর অবশেষে 1930 সালে তিনি রাশিয়া যান । 'রাশিয়া না এলে এ জন্মে তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকতো', রাশিয়ার চিঠিতে সে দেশ সম্পর্কে লিখে গিয়েছেন গুরুদেব ৷ সে বছরই ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর প্রচেষ্টায় প্যারিসের পিগ্যাল আর্ট গ্যালারিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা চিত্রের প্রদর্শনী হয় ৷ যা সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল ৷ সেই সূত্রে অন্যভাবে বিশ্বকবিকে চিনেছিলেন মানুষজন ৷
সে সময় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতেই রাশিয়ার মস্কোয় তাঁর আঁকা চিত্রের প্রদর্শনী হয় ৷ নিজের আঁকা ছবিগুলির মধ্য থেকে 100টি ছবি বেছে ছিলেন তিনি, সেগুলিই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল । এরপর বহু প্রদর্শনী হয়েছে ৷ যদিও, গত কয়েক দশক ধরে মূল্যবান চিত্রগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আর বিদেশে পাঠানো হয়নি । শেষবার 2024 সালে বিশ্বভারতী 'হেরিটেজ সেল' ও বেঙ্গল বিনালের যৌথ উদ্যোগে শান্তিনিকেতনের নন্দন আর্ট গ্যালারিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা 80টি চিত্র নিয়ে প্রদর্শনী হয়েছিল ৷
উল্লেখ্য, বর্তমানে সারা বিশ্বে একটা অস্থির পরিস্থিতি । এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক মনোমালিন্য কার্যত প্রকাশ্যে ৷ এমন প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার মস্কোতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা চিত্র প্রদর্শনী রুশ-ভারত সম্পর্ককে জোরালো করে তুলবে, এমনটাই মনে করছেন সকলে ৷
কবিতা, গান, নাটক, গল্প, ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য প্রভৃতির পাশাপাশি ছবি আঁকার শখ ছিল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের । শিল্পের প্রতি অনুরাগ থেকেই বিশ্বভারতীতে তিনি কলাভবন গড়ে তুলেছিলেন ৷ প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকিঙ্কর বেইজ গুরুদেবের সান্নিধ্যে ছিলেন । তাঁদের থেকেও বহু ক্ষেত্রে ছবি আঁকার প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । জীবনের শেষ দিকে ছবি আঁকার প্রতি তাঁর ঝোঁক অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল ৷ তাঁর আঁকা ছবিতে পাখি, প্রাণী, মুখোশ, মানবমুখ, কাল্পনিক জীব, আদিম শিল্প, পাশ্চাত্য শিল্প-সহ লোকশিল্পের প্রভাব দেখা যায় ৷ ছবি আঁকার ক্ষেত্রে জলরঙ, তুলি, কালি, কলম প্রভৃতি ব্যবহার উল্লেখযোগ্য । এবার রবি ঠাকুরের সেই সব শিল্পকলায় প্রদর্শিত হচ্ছে রাশিয়ার মস্কোতে ৷