মানুষের দরবারে দাঁড়ানোর সুযোগ দেওয়া উচিত, পার্থর প্রার্থী না হওয়া নিয়ে মন্তব্য অর্পিতার

মানুষের দরবারে দাঁড়ানোর সুযোগ দেওয়া উচিত, পার্থর প্রার্থী না হওয়া নিয়ে মন্তব্য অর্পিতার
পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচিত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়৷ বুধবার ভোট দিলেন কামারহাটির দেওয়ানপাড়া ক্লাবে৷ তার পর সাক্ষাৎকার দিলেন ইটিভি ভারত-এর প্রতিনিধি সঞ্জয় অধিকারীকে৷
Published : April 29, 2026 at 7:34 PM IST
বেলঘরিয়া (উত্তর 24 পরগনা), 29 এপ্রিল: দেওয়ানপাড়া ক্লাব৷ কামারহাটি বিধানসভা এলাকার এই ক্লাবের বুথেই বুধবার ভোট দেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়৷ সেই অর্পিতা, যাঁর নাম জড়িয়ে রয়েছে রাজ্যের নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে৷ যাঁর দু’টি ঠিকানা থেকে উদ্ধার হয়েছে কোটি-কোটি টাকা, সোনার গয়না, সম্পত্তির নথি৷ যাঁর পরিচিতিই হয়ে গিয়েছে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী হিসেবে৷ বিতর্ককে সঙ্গী করে গত তিন বছরে জেল ও জেলের বাইরে দিন কাটালেও, তিনি যেখানে যাবেন সেখানে শোরগোল তো পড়বেই৷ বুধবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি৷
দেওয়ানপাড়া ক্লাব অর্পিতার বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে৷ পাড়ার মেয়ে হলেও ভোটের লাইনে তাঁকে দেখেই চাপা গুঞ্জন শোনা গিয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে৷ তার মাঝেও ভোট দিয়ে বেরিয়ে ইটিভি ভারত-এর ক্যামেরার মুখোমুখি হলেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়৷ সেখানে অকপটে জানালেন, বিচার না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর লড়াই চলবে৷ একই সঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী না করা নিয়েও মুখ খুললেন৷ বললেন, ‘‘মনে হয় মানুষের দরবারে দাঁড়ানোর সুযোগ দেওয়া উচিত।’’
উল্লেখ্য, 2022 সালের 22 জুলাই সকালে নাকতলায় তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ইডি হানা দেয়৷ ওই একই দিনে তল্লাশি অভিযান চলে দক্ষিণ কলকাতায় অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটে৷ সেই ফ্ল্যাট কয়েক কোটি টাকা নগদ, সোনার গয়না ও সম্পত্তির নথি উদ্ধার হয়৷ অর্পিতাকে গ্রেফতার করে ইডি৷ একই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করা হয় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেও৷ কয়েকদিনের মধ্যে বেলঘরিয়ায় অর্পিতার একটি ফ্ল্যাট থেকে ফের কয়েক কোটি টাকা উদ্ধার করে ইডি৷ সেখানেও সোনার গয়না ও সম্পত্তির নথি উদ্ধার হয়৷
এর পর পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো কখনও ইডি হেফাজতে, আবার কখনও বিচারবিভাগীয় হেফাজতে, কখনও সিবিআই হেফাজতে থেকেছেন তিনি৷ কয়েকমাস পর জামিন পান৷ তার পর শুধু আদালতে হাজিরা দেওয়ার সময়ই প্রকাশ্যে দেখা গিয়েছে তাঁকে৷ তবে এদিন তিনি বাড়ির বাইরে এসেছিলেন ভোট দেওয়ার জন্য৷ অর্পিতার উত্তর দেওয়ার ভঙ্গিমা বা বডি ল্যাঙ্গুয়েজেই স্পষ্ট যে তিনি অতীতের বিতর্ককে ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন৷ তাঁর কথাতেও এর ছাপ মিলেছে, “আমি তো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নই। তা সত্ত্বেও কেন আমি বিতর্কের কেন্দ্রে সেই প্রশ্নটা তো আমারও৷”
এর তাঁর সংযোজন, “সময় সবকিছু বলবে। মানুষ যখন খারাপ সময়ে পড়ে, তখন সবদিকটা অন্ধকার বলে মনে হয়। ঠিক-ভুল কী হচ্ছে সেটার থেকেও মনে হয়, হলটা কী?’’ পাশাপাশি তিনি বলেন, ‘‘বিচারের আশায় আছি। যতদিন বিচার না পাব, ততদিন আমার এই লড়াই চলবে। এইটুকু বলতে পারি৷” তবে লড়াই যে আরও কঠিন, তা তিনি বিলক্ষণ জানেন৷ কারণ, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হয়েছিলেন অর্পিতা৷ এখন ইডি তাঁকে তলব করছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ দুর্নীতির জন্য৷
একই মামলায় তাঁর সঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেও তলব করছে ইডি৷ পার্থও এখন জামিনে রয়েছেন৷ সেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয় অর্পিতার? অর্পিতা বলছেন এই নিয়ে এখন কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক। পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে কি ভোটে দাঁড়ানোর সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল? অর্পিতা বলেন, “এটা তো ওপরতলায় আছেন, তাঁরা ঠিক করবেন। আমি শুনেছি উনি দাঁড়াননি। আমি জানি উনি পাঁচবারের বিধায়ক। যথেষ্ট ভালো কাজ করেছেন। নয়তো জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে অনেক আগেই ছুঁড়ে ফেলে দিত। মনে হয় মানুষের দরবারে দাঁড়ানোর সুযোগ দেওয়া উচিত। এবার নেতৃত্ব যা মনে করবেন। উনি যা মনে করবেন সেটা করবেন৷”
এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে, সেটা হল - আবারও কি প্রত্যাবর্তন হবে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের? নাকি পরিবর্তন হবে! এই প্রশ্ন শুনে অর্পিতা কার্যত এড়িয়েই গেলেন৷ তিনি যে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, শুধু সেটাই জানিয়েই থামলেন৷