বাংলা ভাগ চাননি, একরাশ যন্ত্রণা নিয়ে মন্ত্রিত্ব ছেড়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ ; স্মৃতিচারণায় প্রবীণ পুলিশ আধিকারিক

বাংলা ভাগ চাননি, একরাশ যন্ত্রণা নিয়ে মন্ত্রিত্ব ছেড়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ ; স্মৃতিচারণায় প্রবীণ পুলিশ আধিকারিক
স্বাধীন ভারতের প্রথম ব্যাচের পুলিশের অন্যতম কৃষ্ণদাস দাস ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্তরায়কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে শ্যামাপ্রসাদ থেকে স্বাধীন ভারত- স্মৃতিচারণ শতায়ু প্রবীণের ৷
Published : June 24, 2026 at 8:36 PM IST
বোলপুর, 24 জুন: বাংলা ভাগ হোক চাননি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৷ দেশ স্বাধীন হলেও অবিভক্ত বাংলা ভেঙে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ করা নিয়ে প্রথম মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে মতের মিল হচ্ছিল না তাঁর ৷ মনের সেই ক্ষোভের কথা তিনি জানিয়েছিলেন সেদিনের তরুণ পুলিশ আধিকারিক কৃষ্ণদাস দাসকে ৷ আজ 105 বছর বয়সি কৃষ্ণ দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িতে থাকা সময়ের এক জীবন্ত দলিল ৷ শ্যামাপ্রসাদের 74 তম প্রয়াণ দিবসের আবহে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ৷
বোলপুরের 19 নম্বর ওয়ার্ডের সুঁড়িপাড়ার ধর্মরাজতলার বাসিন্দা কৃষ্ণদাস ৷ জন্ম 1921 সালে ৷ স্বাধীন ভারতের প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক ৷ একান্ত সাক্ষাৎকারে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাটানো এক বিশেষ মুহূর্তের কথা ভাগ করে নিলেন তিনি ৷ স্মৃতিচারণায় উঠে এল স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু-মুহূর্তের কথাও ৷ বয়স হার মেনেছে তাঁর স্মৃতিশক্তির কাছে ৷
কৃষ্ণদাস জানান, তৎকালীন অবিভক্ত ভারতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাহেবদের তত্ত্বাবধানে তাঁর পুলিশের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল ৷ 1946 সালের অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছিল প্রশিক্ষণ ৷ 1947 সালের 15 অগস্ট দেশ যখন স্বাধীন হচ্ছে তখন বাংলাদেশের রাজশাহীয়ের একটি শিবিরে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন তিনি ৷ স্বাধীনতার খবর শুনে শিবিরের সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ৷
স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় কুড়ি দিন পর ব্যারাকপুর পুলিশ ব্যারাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট দারোগা পদে কাজে যোগ দিয়েছিলেন কৃষ্ণদাস ৷ সেই সময়ের কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, " আমি স্বাধীন ভারতের প্রথম ব্যাচের পুলিশ অফিসার ৷ আমি এখনও বেঁচে আছি ৷ দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমার সমসাময়িক প্রায় সবাই পরলোক গমন করেছেন ৷"
কাজে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পরই তাঁদের ব্যাচের বেশ কয়েকজনকে ডেপুটেশনে দিল্লিতে পাঠানো হয়েছিল ৷ সংসদের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁদের ৷ কর্তব্যরত অ্যাসিস্ট্যান্ট দারোগা স্বাক্ষী থেকেছেন স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের ৷ ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রমুখদের বৈঠকে যোগ দিতে আসতে দেখেছেন তিনি ৷
কৃষ্ণদাস দাস বলেন, "আমি ইউনিফর্ম পরে নেই ৷ সাদা পোশাকে দাঁড়িয়ে আছি ৷ (সংসদের) ভিতরে যাওয়ার আগে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হঠাৎ আমাকে কাছে ডাকলেন ৷ আমাকে বললেন, 'তুমি কি পুলিশ অফিসারের চাকরি করো ? এত অল্প বয়সে !' আমি বললাম 'হ্যাঁ স্যর' ৷ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন বাড়ি কোথায় ? আমি বললাম, শান্তিনিকেতনে ৷ তিনি খুশি হলেন ৷ এরপর শুরু হল মন্ত্রীসভার বৈঠক।"
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন বলে জানান কৃষ্ণ ৷ তাঁর কথায়, " শ্যামাপ্রসাদ বলেন, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ৷ তোমার কী মনে হচ্ছে, কেমন লাগছে ?" কৃষ্ণদাস দাস বলে চলেন, "'স্যার খুব আনন্দ হচ্ছে' ৷ স্বাধীনতার মানে তখন বুঝতাম না অবশ্য ।"
শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতিচারণ করে কৃষ্ণদাস আরও জানান, শ্যামাপ্রসাদ তাঁকে বলেছিলেন, দেশ এখনও স্বাধীন হয়নি ৷ ঘোষণা হয়েছে মাত্র ৷ তাঁদের মধ্যে সুযোগ সন্ধানীর সংখ্যা কম নয় ৷ তাঁদের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের মতের মিল হচ্ছে না ৷ জিন্না (মুহাম্মদ আলী জিন্না) মুসলিমদের জন্য় পাকিস্তান চান ৷ সুরাবর্দী চাইছিলেন পূর্ব পাকিস্তান তৈরি হোক ৷ তিনি, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং আরেকজন বিরোধিতা করেছিলেন ৷ বলেছিলেন, এটা সম্ভব নয় ৷ ভারত বিভাজন তাঁরা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি ৷
সেদিন আর কী বলেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ ?
কৃষ্ণদাস দাসের কথায়, "শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাকে ডেকে বললেন, 'আমার সঙ্গে মতের মিল হচ্ছে না ৷ এই মন্ত্রিসভার প্রথম মিটিংয়ে আমি আঘাত পেলাম ৷ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে দেশ আজ স্বাধীনতা পেয়েছে ৷ সেই দেশটাকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে চাইছে ৷ বিশেষত আমি একজন বাঙালি হয়ে সেটা মেনে নিতে পারছি না ৷'"
বাংলা তথা ভারত ভাগ নিয়ে কৃষ্ণদাসের গলায় আজও আক্ষেপ ঝরে পড়ে ৷ তিনি বলেন, "পশ্চিমবাংলা বা পূর্ববাংলা- এসব কিছুই ছিল না তখন ৷ বাংলা মানে আমাদের কাছে- 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্ শস্যশ্যামলাং মাতরম্' ৷ সেই মা-কে ভাগ করা যায় ! কিন্তু ওরা সেটাই চাইছিল ৷ খুলনাকে ভাগ করে কুষ্টিয়া করতে চেয়েছিল ৷ কোপ পড়ত ঢাকা ময়মনসিংহেও ৷ আমি মানতে রাজি হইনি ৷'"
বৃদ্ধ বলে চলেন, "তখন বিকেল সাড়ে চারটে কি পাঁচটা হবে ৷ আমি একজন সাধারণ অ্যাসিস্ট্যান্ট দারোগা ৷ আমি তো কোনও মন্তব্য করতে পারি না ! শ্যামাপ্রসাদ সংসদের ভিতরে ঢুকে গেলেন ৷ রাত্রি ন'টার সময় শুলাম, পদত্যাগ করেছেন ৷"
এই ঘটনায় খানিক মুষড়ে পড়েছিলেন তখনকার তরুণ এই পুলিশ আধিকারিক ৷ তিনি বলেন, " আমার মনে হল, এত ভালো লোক মন্ত্রী থাকবেন না ! আমাদের ভারতবর্ষের কি এতই দুর্ভাগ্য ! খুব দুঃখ হল ৷ কিন্তু আমার তো কোনও কিছু করার ক্ষমতা নেই ৷"
শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু নিয়েও মন্তব্য করলেন কৃষ্ণদাস দাস ৷ তিনি জানান, দিল্লিতে ছ'মাস নিরাপত্তার দায়িত্ব শেষে ফের তাঁরা কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন ৷ 1953 সালে তাঁদের ব্যাচের কয়েকজনকে কাশ্মীরে পাঠানো হয়েছিল ৷ গিয়েছিলেন কৃষ্ণদাসও ৷ সেই সময় কাশ্মীরের পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৷ 1953 সালের 23 জুন তাঁর মৃত্যু হয় ৷
কৃষ্ণদাস দাস আরও বলেন, "আমাদের ব্যারাকে এই নিয়ে (শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু) তখন জোর চর্চা হচ্ছিল ৷ সহকর্মীদের থেকে সব শুনেছি ৷ কিন্তু, আমাদের ডিআইজি বললেন, চাকরি করতে চাইলে এসব নিয়ে কোনও কথা বলবে না কেউ ৷ এগুলো অনেক বড় বড় বিষয়।' এটা শোনার পর মন ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল আমার ৷"
এই ঘটনা তাঁকে অনেক গভীরে গিয়ে আঘাত করেছিল ৷ 1954 সালে কৃষ্ণদাস দাস চাকরি থেকে ইস্তফা দেন ৷ সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে ইস্তফা দিতে বারণও করেছিলেন ৷ তিনি বলেছিলেন, "তুমি মেডেল পাবে, ইস্তফা দিও না।" কিন্তু, সেদিনের তরুণ কৃষ্ণদাস সে কথা রাখেননি ৷ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনীতেও পুলিশ অফিসার কৃষ্ণদাস দাসের কথা রয়েছে ৷ সেদিনের ইতিহাস আজও তাঁকে কাঁদায়-ভাবায় ৷