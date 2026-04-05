সবুজ গালিচা অতীত, কেন্দ্র বদলে বিদেশ এবার সপ্তগ্রামে; ভোট-যুদ্ধের পথ সহজ হবে ?

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের আস্থা রেখেছেন একসময়ের মাঠ কাঁপানো মিডফিল্ডারের উপরে ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতকারে বিদেশ বসু ৷

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
সপ্তগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী বিদেশ বসু (ইটিভি ভারত)
Published : April 5, 2026 at 9:46 PM IST

Updated : April 5, 2026 at 9:51 PM IST

সপ্তগ্রাম (হুগলি), 5 এপ্রিল: একসময় কলকাতা ময়দানে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন ৷ প্রাক্তন ফুটবলার সত্তর-আশির দশকে মাঠে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন ৷ মোহনবাগানের অধিনায়কও হয়ে দায়িত্ব যেমন সামলেছেন তেমনই দেশের হয়েও দাপুটে ফুটবল উপহার দিয়েছেন। সেই সবজু গালিচা থেকে 2021-এ রাজনীতির আঙিনায় পা-দিয়েছেন, হয়েছেন বিধায়কও ৷ যাকে নিয়ে এতকথা, তিনি বিদেশ বসু ৷ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া পূর্ব থেকে কেন্দ্র বদলে ছাব্বিশে এসেছেন হুগলির সপ্তগ্রামে ৷

বল নিয়ে একসময় তাঁর দৌড় মনে রেখেছেন বাঙালি। এবার তাঁকেই প্রার্থী করছে তৃণমূল। আসন্ন বিধানসভা ভোটের প্রার্থী তালিকায় সেই অর্থে কোনও চমক দেয়নি তৃণমূল। তবে নতুন মুখ হিসাবে নিয়ে এসেছেন সপ্তগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী বিদেশ বসুকে। ফুটবলার থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা এই তৃণমূল নেতা সপ্তগ্রামের গ্রামে ও শহরে এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন ৷ প্রচারে কোনও খামতি রাখতে নারাজ বিদেশ ৷ তাঁর উপরে তৃণমূল নেত্রীর আস্থা তিনি এবারও অটুট রাখতে চান ৷

কেন্দ্র বদলে বিদেশ বসু এবার সপ্তগ্রামে (ইটিভি ভারত)

এই কেন্দ্রে সিপিএমের হয়ে এবার প্রতিনিধিত্ব করছেন অনির্বাণ সরকার ৷ পাশাপাশি, স্বরাজ ঘোষকে টিকিট দিয়েছে বিজেপি ৷ কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়িয়েছেন সৌগত ঘোষ ৷ উন্নয়নের সঙ্গে SIR জটিলতা থেকে ধর্মীয় মেরুকরণ বিদেশ বসুর পথ চলাটা কতটা সুগম হবে বিদেশ বসুর? ইটিভি ভারতকে একান্ত সাক্ষাৎকারে তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন ফুটবলার জানালেন সবটা ৷

ইটিভি ভারত: সপ্তগ্রাম বিধানসভার তিনবারের প্রার্থী ছিলেন তপন দাশগুপ্ত ৷ দল আপনাকে হাওড়া থেকে হুগলিতে এনে প্রার্থী করেছে। আপনি তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে কতটা আশাবাদী ?

বিদেশ: কোনও লড়াই নেই, যেখানে ভালোবাসা থাকে সেখানে লড়াই থাকে না। আমি মানুষের ভালোবাসা আদায় করতে এসেছি। ফুটবল খেলে ভালোবাসা পেয়েছি, এখানে কাজ করে ভালোবাসা পাব। গ্রামের মানুষ চান, বিধায়ক তাঁদের পাশে আছেন কি না। বিধানসভায় বিধায়ককে দেখতে চান। কিছু কিছু জায়গায় এক-দু'টো বাড়ি বাকি রয়েছে। সেটাও হয়ে যাবে। কেউ যদি অন্যায় করে তাঁদের সমর্থন কখনই করব না। এটাও দেখা উচিত আগে শাস্তি নয়, বিচার করে শাস্তি দেওয়াতেই বিশ্বাসী ৷

প্রাক্তন ফুটবলার বিদেশ বসুর চোখ এখন সপ্তগ্রামে (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত: শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে তৃণমূলের উপর ভরসা রেখেছেন মানুষ ৷ সেই জন্যই কি গ্রামের উপরে জোর দিচ্ছেন বেশি?

বিদেশ: গ্রাম বা শহর বলে কিছু নয়। প্রত্যেক মানুষের ন্যায়, নীতি রয়েছে। মানুষের দিদির উপর ভরসা আছে। সেই ভালো থাকা মানুষগুলোই ভোট দিচ্ছেন দিদিকে। অনেক দল আছে মানুষকে হিন্দুত্ব বোঝাচ্ছে। তখন কিছু মানুষের বিভ্রান্তি ঘটে। কিন্তু বেশি মানুষই দিদির পাশে রয়েছেন ৷

ইটিভি ভারত: 70-80 দশকে আপনি মোহনবাগানের ফুটবলার ছিলেন। অধিনায়কত্ব করেছেন। এখন রাজনীতিতে কেমন 'খেলা হবে'? দলকে জেতাতে কতটা সফল হবেন আপনি ?

বিদেশ: আমি মাঠে ফুটবল খেলেছি। সাধারণ মানুষ বা ভোটার রাজনৈতিক মাঠে ফুটবল খেলবে। এবার আমার দেখার পালা। এখানে আমি দেখতে এসেছি, খেলতে আসিনি। এবারের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনের মাঠ ফাঁকা করে রেখেছেন। সেই মাঠে ভোটাররা খেলবে আমি পাশে থাকব।

ইটিভি ভারত: আপনি বলছেন মাঠ ফাঁকা কিন্তু একসময়ের তৃণমূল নেতা এখন বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন। সেই প্রার্থী স্বরাজ ঘোষ প্রধান বিরোধী হবে ? আপনার কী মনে হয় ?

বিদেশ: বিদেশ বসুর উত্তর সেটা কখনোই হবে না। আমি মনে করি, দিদি মানুষের পাশে আছে ৷ মা-বোনেদের সম্মান দিদিই দিয়েছেন। ফুটবলের মাঠ এবং রাজনৈতিক মাঠে আমি সবার দাদা ও ভাই। ফুটবলারদের কাছে ময়দান চেনাতে হয় না। বিখ্যাত ফুটবলার পেলে'র সঙ্গে খেলেছি। তাঁকেও চিনতাম না, তাঁর সঙ্গেও খেলেছি। এখানেও কোনও অসুবিধা হয় না। ভালোবাসা দিলে, ভালোবাসা পাওয়া যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভালোবাসা দিচ্ছেন বলেই ভালোবাসা পাচ্ছেন। বিজেপি ও সিপিএম বলে কোনও ভেদাভেদ করেন না দিদি। সবাই, সমস্ত রকম সুবিধা পাচ্ছেন তাঁর আমলে।

ফুটবলার থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা এই তৃণমূল নেতা সপ্তগ্রামের গ্রামে ও শহরে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত: আপনি একজন ফুটবলার কিন্তু বাংলায় ফুটবলের মান কমেছে। ছেলে, মেয়েরা মাঠমুখী হচ্ছে না। সপ্তগ্রামের বিধায়ক হলে ফুটবল বা খেলাধুলো নিয়ে কি কিছু করার চিন্তা ভাবনা রয়েছে?

বিদেশ: গ্রামগঞ্জের ছেলে, মেয়েরা যতদিন না উঠে আসবে, ততদিন ফুটবলের মানও উচুঁতে উঠবে না। আমিও গ্রামের ছেলে। এখানে আমি খেলাধুলোর ব্যবস্থা করব। সাত থেকে আট বছরের ছেলে, মেয়েদের অভিভাবকদের ডাকব। যে যে খেলায় উপযুক্ত তাকে সেই ব্যবস্থা করে দেব। আমার হাতে খেলার জগতে বহু কোচ রয়েছেন। এখনকার ছেলে, মেয়েরা মোবাইলের প্রতি আশক্ত হচ্ছে ৷ তাদেরকে মোবাইল থেকে সরাতে গেলে মাঠমুখী করতে হবে। সেই চেষ্টাও আমি করব।

ইটিভি ভারত: আপনি উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রে বিধায়ক ছিলেন ৷ সেখানকার জনতা উন্নয়ন নিয়ে কী বলে ?

বিদেশ: উলুবেড়িয়ায় স্টেডিয়াম করে দিয়েছেন দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়)। ওখানে কলকাতা লিগের খেলাগুলো হয়। আমি অনেক ক্লাবকে ফুটবল ও ভলিবল দিয়েছি। কিন্তু ওখানে মাঠ খুবই কম। এখানে মাঠের অভাব নেই। অনেকেই জানে না দিদি 8টি অ্যাকাডেমি করেছেন। প্রথম খড়দাতে দিদি ফুটবল অ্যাকাডেমি করেছেন। এখানে ছেলে, মেয়েরা যদি খেলাধুলো করে তাহলে সেই ফুটবল অ্যাকাডেমিতে সুযোগের ব্যবস্থা আমি করে দেব ৷ কোথাও কোনও ঘাটতি নেই। অভিভাবকদের নিয়ে বসতে হবে, বোঝাতে হবে। তাঁরা চান, ছেলে, মেয়েরা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হোক। কিন্তু যদি ছেলে, মেয়েরা খেলতে চায় তাহলে তার পথটা সুগম করতে হবে আমাদেরই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাশ্রী প্রকল্পের জন্য মেয়েরা এখন অল্প বয়সে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না। সকলেই পড়াশোনা করতে চাইছে। তেমনই ছেলে, মেয়েদের মাঠে এনে খেলার ব্যবস্থা করতে হবে ৷

উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ককে তৃণমূল শিবির এবার সপ্তগ্রামের টিকিট দিয়েছে (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত: ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি হচ্ছে সব জায়গায় এমনই অভিযোগ প্রায়ই উঠে আসে ৷ কী বলবেন ?

বিদেশ: গণ্ডগোল একাধিক জায়গায় করানো হচ্ছে। দিদি সব সময় বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। আমরা সব উৎসবে থাকি সমস্ত ধর্মকে সম্মান করি।

ইটিভি ভারত: সপ্তগ্রাম বিধানসভায় জয়ের ব্যাপারে কতটা আশাবাদী আপনি?

বিদেশ: আমি জয়ের ব্যাপারে অনেকটাই আশাবাদী। বিজেপি প্রার্থী স্বরাজ ঘোষের সম্বন্ধে কিছু বলব না ৷ মানুষ জানেন তিনি কী! গ্রামের বয়স্ক মানুষ আমাকে পেয়ে জড়িয়ে ধরছেন। আমি খেলা ছাড়া কিছু করিনি। তখনও ভালোবাসা পেয়েছি, এখনও পাব। সিপিএম, বিজেপি প্রচারে করছে ৷ সকলেই ভোটের ময়দানে নামতে পারে। পরবর্তীতে যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে তখন কী অবস্থা হবে সমাজের, তা মানুষ জানে। আমি রোদে ঘুরে, পায়ে হেঁটে প্রচার করছি। মানুষের পাশে থাকতে চাই ৷ মমতা দিদি বলেন, তখন শত্রু আপন হয়ে যাবে।

প্রচারে বিদেশ বসু (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত: সপ্তগ্রাম বিধানসভার তিনবারের বিধায়ক (তপন দাশগুপ্ত) আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন ? প্রচারে আসছেন?

বিদেশ: আমি দাশগুপ্তর কাছে গিয়েছিলাম, চা খেয়ে, গল্প করেছি। উনি আমাকে বলেছেন প্রচারে যখন দরকার হবে তাঁকে ডাকতে ৷ তিনি চলে আসবেন। তপন'দা আমাকে খেলোয়াড় হিসেবে ভালোবাসেন। তিনি এলাকায় একাধিক কাজ করেছেন ৷ তাই মানুষ আজও তাঁকে ভোলেননি।

দুর্নীতি, অপশাসন থেকে আরজি করের গাড়ির চাকা রুখেছি; এক ইঞ্চি জমি ছাড়ব না: মীনাক্ষী

