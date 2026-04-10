খেলতে জানি, তাই অনুব্রতর পরামর্শের প্রয়োজন নেই: কাজল শেখ

খেলতে জানি, তাই অনুব্রতর পরামর্শের প্রয়োজন নেই: কাজল শেখ
গরুপাচার ও আর্থিক তছরুপ মামলায় অনুব্রত মণ্ডল গ্রেফতার হওয়ার পর বীরভূম অর্থাৎ লালমাটির সক্রিয় রাজনীতিতে উত্থান হয়েছিল কাজল শেখের ৷
Published : April 10, 2026 at 9:00 PM IST
হাঁসন (বীরভূম), 10 এপ্রিল: এই প্রথম তিনি বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৷ তাঁর 'ভোট মেশিনারি' নাকি এবার পুরো জেলাজুড়ে থাকবে ৷ তিনি এও জানান, যে কোন মাঠে তাঁকে নামিয়ে দিলে তিনি খেলতে পারবেন ৷ অর্থাৎ, অনুব্রত মণ্ডলকে 'থোড়াই কেয়ার' যুযুধান হিসাবে পরিচিত কাজল শেখের ৷
রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে বীরভূম জেলায় একছত্র আধিপত্য ছিল অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টর। কিন্তু, নানুরে সেভাবে কোনও দিনই হুল ফোটাতে পারেনি কেষ্ট ৷ প্রথম থেকেই নানুরে তাঁর যুযুধান হিসাবে পরিচিত ছিল 'ভূমিপুত্র' ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ। যদিও, সেভাবে কোন দিনই দলের কোন পদ তিনি পাননি ৷ এক প্রকার ব্রাত্য হয়েই থেকে গিয়েছিলেন ৷
কিন্তু গরুপাচার ও আর্থিক তছরুপ মামলায় অনুব্রত মণ্ডল গ্রেফতার হওয়ার পর বীরভূম জেলা কার্যত অভিবাবক শূন্য হয়ে পড়েছিল ৷ সেই সময় এই লালমাটির সক্রিয় রাজনীতিতে উত্থান হয়েছিল কাজল শেখের ৷ 2023 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে নানুর থেকে জেলা পরিষদের আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তিনি। বিপুল ভোট ব্যবধানে জয় যুক্ত হয়ে রেকর্ড করেছিলেন ৷ অনুব্রতর অনুপস্থিতিতে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদে বসানো হয় কাজল শেখকে ৷
অনুব্রতর প্রত্যাবর্তনের পর আর তাঁকে বীরভূম জেলা সভাপতি পদে ফেরায়নি দল ৷ বদলে কোর কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে অনুব্রতকে ৷ কিন্তু, তাঁর যুযুধান থেকেই গিয়েছেন কাজল শেখ ৷ কখনও দলের কোনও নেতার সঙ্গে পদ, কখনও নানান সিদ্ধান্ত, কখনও দলীয় কর্মসূচি নিয়ে কেষ্ট-কাজল দূরত্ব সর্বজনবিদিত । এমনকি, একে অপরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আবার কখনও সংবাদমাধ্যমে সরাসরি কটাক্ষ করতেও দেখা গিয়েছে ৷ যা নিয়ে দুই নেতার অনুগামীরা বহুবার সোশাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন ৷ তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে সেই দূরত্ব প্রকাশ্যে কমলেও অন্তঃদ্বন্দ্ব অব্যাহত ৷
এবার সেই কাজল শেখকে বীরভূম জেলার হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল-কংগ্রেস ৷ প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কাজল ৷ কিন্তু, এক্ষেত্রেও অনুব্রতর সঙ্গে দূরত্ব অব্যাহত। তবে শুধু হাঁসন বিধানসভা নয় 'বকলমে' কাজল শেখের দায়িত্বেই রয়েছে দুবরাজপুর, নানুর বিধানসভাও ৷ 'খেলতে জানেন', তাই অনুব্রত মণ্ডলের পরামর্শ প্রয়োজন নেই কাজল শেখের ৷ ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথায় সাফ জানিয়ে দিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ৷
ইটিভি ভারত: প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনের ময়দানে, কতটা টেনশনে আছেন ?
কাজল শেখ: দেখুন আমার কাছে টেনশন কিছুই নেই । যে খেলতে জানে, তাকে যে কোনও মাঠেই নামান না কেন, সে খেলবে ৷ আমি ছোটবেলা থেকে সব ধরনের খেলায় অভ্যস্ত ৷ হাডুডু বলুন, ফুটবল বলুন, ক্রিকেট বলুন, যে কোনও মাঠই হোক না কেন, আমার কোনও অসুবিধা নেই। তাছাড়া 365 দিন আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মানুষের হয়ে, মানুষের পাশে থেকে কাজ করেছি ৷ সুতরাং এবার বীরভূম জেলার 11টি বিধানসভা আসনেই জোড়া ফুল ফুটবে ৷ আর বাকিটা সরষে ফুল দেখবে।
ইটিভি ভারত: এতগুলো খেলার নাম বললেন, এবার কোন খেলাটা খেলবেন ?
কাজল শেখ: আমি সব ধরনের খেলায় খেলতে পারি। যদি প্রতিপক্ষ সে ধরনের হয়। কিন্তু বর্তমানে আমি যে মাঠে আছি, আর্থাৎ হাঁসন বিধানসভার মাঠে ৷ এ মাঠে প্রতিপক্ষ হিসেবে কাউকে এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাইনি ৷ আমার প্রতিপক্ষ হিসেবে কেউ আছে বলে আমি মনে করি না।
ইটিভি ভারত: রাজ্যে বা এই জেলায় গেরুয়া ঝড় তো একটা উঠেছে, প্রথমবার যেহেতু বিধানসভা নির্বাচনে লড়ছেন, চিন্তা হচ্ছে না ?
কাজল শেখ: গেরুয়া ঝড় উঠেছে একথা আমি মানতে পারছি না ৷ তার কারণ ভোটের বাজনা বাজলে এই গেরুয়া পাখিরা, পরিযায়ী পাখির মত আসে ৷ 365 দিন দেখা যায় না ৷ এরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে ৷ জাত-পাত, বর্ণ নিয়ে রাজনীতি করে ৷ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ভোট পেতে চায় ৷ কিন্তু বাংলার মানুষ এত বোকা নয়। বীরভূম জেলার মানুষ রাজনৈতিক সচেতন মানুষ ৷ তারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করবে না ৷ এটা রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের বাংলা। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এখানে সম্প্রীতি আছে ৷ সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন বীরভূম জেলায় বা বাংলায় করা যাবে না।
ইটিভি ভারত: নানুর বিধানসভা আপনার গড়, এই হাঁসন বিধানসভা আপনার কাছে অপরিচিত জায়গা। কী কী বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন ?
কাজল শেখ: এখনও পর্যন্ত কোনও বাধাই আমি পাইনি। রামপুরহাট-2 নম্বর ব্লকের ব্লক সভাপতি সুকুমার দার নেতৃত্বে ওই ব্লকের সংগঠন, নলহাটি দু'নম্বর ব্লকে ফাইভ ম্যান কমিটি-সহ এখানকার অঞ্চল সভাপতি, বুথ সভাপতি সকলের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আমাকে সহযোগিতা করছে ৷ পাশাপাশি এই বিধানসভার আমাকে আশীর্বাদ করছেন। তাই এখানে জেতাটা শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র।
ইটিভি ভারত: শুধু তো হাঁসন বিধানসভা নয়, আপনার দায়িত্ব তো আরও কয়েকটি বিধানসভা রয়েছে ৷ সেগুলোতে তো সময় দিতে পারছেন না, সে ক্ষেত্রে কী হবে ?
কাজল শেখ: হাঁসন বিধানসভায় প্রচার দ্বিতীয় রাউন্ড কমপ্লিট করে আর দু'দিনের মধ্যে বাকি মাঠগুলিতে আমি যাব ৷ অর্থাৎ বীরভূম জেলার বাকি 10টি বিধানসভায় প্রচারে যাব ৷ সেখানকার ভোটারদের সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন তুলে ধরব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাখা দরকার, কেন দরকার, কী জন্য দরকার। আর বাকিদের কেন ভোট দেবেন না, সেসব বিষয়ে প্রচার করব।
ইটিভি ভারত: আপনার যুযুধান হিসেবে পরিচিত অনুব্রত মণ্ডল ৷ তাঁকে স্টার ক্যাম্পেনার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে ৷ আপনি কি আপনার বিধানসভায় তাঁকে প্রচারে আসার জন্য আহ্বান করবেন ?
কাজল শেখ: দল যাকে যে দায়িত্ব দেবে, সে সেই দায়িত্ব পালন করবে। দিনের শেষে আমরা দলের একজন কর্মী। আমি ও অনুব্রত মণ্ডল দলের কর্মী। দল তাঁকে যে জায়গায় ব্যবহার করবে, সেই জায়গায় সে কাজ করবে এবং কাজ করা উচিত বলে আমি মনে করি। আমাকে বীরভূম জেলার সভাধিপতি পদে বসিয়েছেন, আড়াই বছর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছি ৷ দল আমাকে হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে ৷ এখানকার মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে থাকার চেষ্টা করছি ৷ স্টার ক্যাম্পেনার হিসেবে ওনাকে যদি জেলায় বা রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় পাঠানোর দরকার আছে তো, পাঠাবেন। এ বিষয়ে দ্বিমত নেই।
ইটিভি ভারত: হাঁসন বিধানসভায় অনুব্রত মণ্ডল প্রচারে এলে থাকবেন আপনি ?
কাজল শেখ: অবশ্যই। যখন আমাদের 'যুবরাজ' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাঁসন বিধানসভায় প্রচারে এসেছিলেন ৷ সেদিন তো অনুব্রত মণ্ডল এসেছিলেন ৷ দলের পক্ষ থেকে যেই আসবেন আমি সকলকে ওয়েলকাম জানাব।
ইটিভি ভারত: এই জেলায় দীর্ঘদিন অনুব্রত মণ্ডল রাজনীতি করছেন। আপনি যখন প্রথমবার দাঁড়িয়েছেন, বৈতরণী পার হওয়ার কোন পরামর্শ দিয়েছেন ?
কাজল শেখ: দেখুন আমি এমন একজন সৈনিক ৷ 1993 সাল থেকে রাজনীতি করছি ৷ স্বভাবতই হাত ধরে থেকে, কারও কাছ থেকে কোন পরামর্শ নেওয়ার আছে বলে আমি মনে করি না ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে হাতিয়ার করে আমি লড়াই করছি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ও নেতৃত্বে বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আমি যাব। তাই এই দু'জন ছাড়া, আমার দলে আর কোন নেতা আছে বলে আমি করি না।
ইটিভি ভারত: হেলিপ্যাডে আপনার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ একান্তে কথা বলে গিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আপনাকে কি বাড়তি কোন দায়িত্ব দিয়েছেন দলের 'সেকেন্ড ইন কামান্ড' ?
কাজল শেখ: দলের 'সেকেন্ড ইন কামান্ড' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে চতুর্থবারের জন্য বাংলার মসনদে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন। আমার সঙ্গে দলের বিভিন্ন বিষয়ে, জেলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে । এগুলি দলের আভ্যন্তরীণ বিষয় বাইরে বলব না। তবে তিনি যে পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন, তা আগামী দিনে বীরভূম জেলার পক্ষে শুভ হবে।
ইটিভি ভারত: অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনতে নির্দেশ দিয়েছে দল, এটা কি সঠিক ?
কাজল শেখ: দেখুন আমাদের মধ্যে কোন দূরত্ব আছে বলে আমি মনে করি না। বীরভূম জেলার প্রত্যেক নেতা, মা মাটি মানুষের সৈনিক নিজের মতো করে দলের হয়ে প্রচার নেমেছেন । যাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে সেই দায়িত্ব পালন করছেন। স্বাভাবিকভাবেই উনি ওনার দায়িত্ব পালন করছেন, আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি। এই বিষয়ে নতুন কোন মেসেজ আসেনি।
ইটিভি ভারত: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার কড়া বার্তা দিয়েছেন কোন রকম বুথ জ্যাম করা যাবে না, এই পরিস্থিতিতে কি জেতা সম্ভব ?
কাজল শেখ: কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রত্যেকটি বিধানসভায় আসে। আমরা ভোট করি, ভোট করার কৌশল আমাদের জানা আছে ৷ আমরা সেভাবেই ভোট করব। তাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসুক, লন্ডন-আমেরিকা থেকে ফোর্স নিয়ে আসুক ৷ আমাদের কাছে কোন বিষয়ই নয় ৷ কারণ সারা বছর মানুষের পাশে থেকে মানুষের হয়ে কাজ করি ৷ উন্নয়নকে হাতিয়ার করে আমরা লড়াই করব। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-কে যখন মনে পড়বে মায়েরা সোজা পথে যাবেন ৷ জোড়া ফুলে ছাপ দেবেন ৷ যুবসাথী, কন্যাশ্রী ভাইবোনেরাও জোড়াফুলে ছাপ দেবে।
ইটিভি ভারত: নানুরে আপনার ভোট মেশিনারি রয়েছে ৷ হাঁসনে কি তৈরি করতে পেরেছেন ?
কাজল শেখ: আমার ভোট মেশিনেরই সারা বীরভূম জেলাজুড়ে কাজ করবে ৷ গণনা কেন্দ্রে আপনারা সাংবাদিকরা থাকবেন। আমার ভোট মেশিনারী একটাই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন ৷ সেটাকে হাতিয়ার করেই আমরা লড়ব।
2021 সালে বীরভূমের হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় 50 হাজার 613 ভোটে বিজেপি প্রার্থী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছিলেন ৷ এবার এই বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী কাজল শেখের সঙ্গে ফের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিজেপি প্রার্থী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়।