বিশেষভাবে সক্ষম যুবককে অপহরণ করে বিক্রি, নেপথ্যে ভিক্ষাবৃত্তির চক্র
সিনেমার কল্পনা বাস্তবের দুনিয়ায়। ভিক্ষাবৃত্তি করাতে বিশেষভাবে সক্ষম যুবককে অপহরণ করে বিক্রি। রেল পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার। ধৃত বাবা-ছেলে। অরিন্দম বাগের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : August 11, 2026 at 2:53 PM IST
মালদা, 11 অগস্ট: একাধিক হিন্দি সিনেমায় এই দৃশ্য দেখা গিয়েছে ৷ কল্পনার সেই ছবি যে বাস্তবেও সম্ভব, তার প্রমাণ মিলেছে মালদায় ৷ বিহারের পটনায় ভিক্ষে করে দিন গুজরান করতেন বিশেষভাবে সক্ষম এক যুবক ৷ তাঁর বাড়ি বিহারেরই খাগারিয়া জেলায় ৷ অভিযোগ, কিছুদিন আগে তাঁকে মারধর করে অপহরণ করে পটনার এক ব্যক্তি ৷ সেই ব্যক্তি পরে তাঁকে 30 হাজার টাকায় দু'জনের কাছে বিক্রি করে দেয় ৷ এই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে আবার বাবা ও ছেলে ৷
বাবা-ছেলে নাকি বিভিন্ন রেল স্টেশনে ভিখারি নিয়োগ করে ৷ ভিক্ষাবৃত্তির সেই টাকা তারা নির্দিষ্ট সময় অন্তর এমনই অসহায় মানুষদের কাছ থেকে আদায় করে ৷ তারা এই যুবককে জঙ্গিপুর রেল স্টেশনে ভিক্ষাবৃত্তিতে কাজে লাগানোর 'প্ল্যান' তৈরি করেছিল ৷ কিন্তু, নিজস্ব সূত্রে ঘটনাটি জানতে পারে রেল পুলিশ ৷ সেই সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে গতকাল মালদা টাউন রেল স্টেশনের রেল পুলিশকর্মীরা আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদা ডাউন তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসকে 'টার্গেট' করেন ৷
ট্রেনটি মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছলে পুলিশকর্মীরা ট্রেনে তল্লাশি চালাতে শুরু করেন ৷ শেষ পর্যন্ত ট্রেনের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কামরা থেকে উদ্ধার করা হয় বিশেষভাবে সক্ষম ওই যুবককে ৷ গ্রেফতার করা হয় পাচারকারী বাবা-ছেলেকেও ৷ 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃতদের মঙ্গলবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করেছে মালদা টাউন জিআরপি থানার পুলিশ ৷
মালদা টাউন জিআরপি থানার এক আধিকারিক জানান, ধৃতদের নাম মহম্মদ তাইয়ৈব (60) ও মহম্মদ মাসিহার (24) ৷ তাদের বাড়ি পটনা সংলগ্ন এলাকায় ৷ উদ্ধার হওয়া যুবকের নাম বাবলু কুমার ৷ বয়স 21 বছর ৷ বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি পটনায় ভিক্ষাবৃত্তি করে অন্ন সংস্থান করতেন ৷
রেল পুলিশে দায়ের করা অভিযোগপত্রে তিনি জানিয়েছেন, গত 6 অগস্ট তাঁকে পটনা থেকেই তাঁকে অপহরণ করা হয় ৷ তবে যে তাঁকে অপহরণ করেছিল, তার নাম তিনি জানেন না ৷ গত 8 অগস্ট তাঁকে 30 হাজার টাকায় বিক্রি করে দেয় ওই ব্যক্তি ৷ এই দু'জন ভিক্ষা করানোর জন্যই তাঁকে কিনেছিল ৷ জঙ্গিপুর স্টেশনে সেই কাজে লাগানো হবে বলে তাঁকে জানিয়েছিল ৷ এরা নাকি আরও অনেককে এভাবে বিভিন্ন জায়গায় ভিক্ষার কাজে লাগিয়েছে ৷
বিষয়টি নিয়ে মালদা টাউন জিআরপি থানার কোনও আধিকারিক সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি ৷ তবে এসআরপি (শিলিগুড়ি) ইন্দ্রবদন ঝাঁ ইটিভি ভারতকে বলেন, "বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে গতকাল আমরা বিশেষভাবে সক্ষম বাবলু কুমারকে উদ্ধার করেছি ৷ এটা রেল পুলিশের বড় সাফল্য ৷ লিখিত অভিযোগপত্রে বাবলু জানিয়েছেন, ভিক্ষা করানোর জন্যই তাঁকে অপহরণ করা হয়েছিল ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ এই ঘটনায় দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাদের জেরা করে এই চক্রে আর কে কে জড়িত, তা জানার চেষ্টা চলছে ৷"