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বেঙ্গল সাফারি থেকে ঝাড়গ্রামের চিড়িয়াখানায় যাচ্ছে পাচঁটি বাঘ-চিতাবাঘ, পরে যাবে হরিণ

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি সংলগ্ন 'বেঙ্গল সাফারি'র সফল মডেলকে অনুসরণ করেই জঙ্গলমহলের এই নতুন মেগা পর্যটন প্রকল্পটি রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য বন দপ্তর।

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বেঙ্গল সাফারি থেকে ঝাড়গ্রামের চিড়িয়াখানায় যাচ্ছে পাচঁটি বাঘ-চিতাবাঘ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 20, 2026 at 11:07 PM IST

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শিলিগুড়ি, 20 জুলাই: লালমাটির দেশ ও অরণ্যসুন্দরী ঝাড়গ্রামের পর্যটন মানচিত্রে উন্মোচিত হতে চলেছে এক নতুন ও বর্ণময় দিগন্ত। দক্ষিণবঙ্গের পর্যটকদের বন্যপ্রাণীর রোমাঞ্চ উপহার দিতে ঝাড়গ্রামে বিশাল হাজার একর জমির ওপর একটি আধুনিক মুক্ত চিড়িয়াখানা ও টাইগার সাফারি পার্ক গড়ার কথা আগেই ঘোষণা করেছেন বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও। মূলত উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি সংলগ্ন 'বেঙ্গল সাফারি'র সফল মডেলকে অনুসরণ করেই জঙ্গলমহলের এই নতুন মেগা পর্যটন প্রকল্পটি রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য বন দপ্তর।

নতুন এই সাফারি পার্কে পর্যটকেরা ঘেরাটোপের বাইরে উন্মুক্ত পরিবেশে ঘুরে বেড়ানো বাঘ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবেন। প্রাথমিকভাবে এখানে টাইগার সাফারি চালু করার উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক থেকে পাঁচটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এবং চিতাবাঘ পাঠানোর উদ্যোগ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্য জু অথরিটি বেঙ্গল সাফারি কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং নির্দিষ্ট পাঁচটি বাঘ চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করেছে। পাশাপাশি সেন্ট্রাল জু অথরিটির কাছেও এই বিষয়ে ছাড়পত্র চাওয়া হয়েছে।কেবল বাঘ কিংবা চিতাবাঘ নয়, নতুন সাফারি পার্কটির সার্বিক জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরবর্তী ধাপে বেঙ্গল সাফারি থেকে পর্যটকদের অত্যন্ত প্রিয় হগ ডিয়ার এবং স্পটেড ডিয়ারও ঝাড়গ্রামে পাঠানোর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্বোধনের পর থেকেই বন্যপ্রাণীদের সুপ্রজনন ও সংরক্ষণে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক। বর্তমানে সাফল্যজনক প্রজনন ও ব্যবস্থাপনার সুবাদে এই পার্কে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 14-তে। ফলে বিভিন্ন চিড়িয়াখানা ও সাফারি পার্কের মধ্যে বন্যপ্রাণী বিনিময় কর্মসূচিতে বেঙ্গল সাফারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পূর্ববর্তী পদক্ষেপে 2022 সালে স্নেহাশিস নামে একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে আলিপুর চিড়িয়াখানায় পাঠানো হয়েছিল। তারপর 2024 সালে এখান থেকে দুটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পাঠানো হয়েছিল ত্রিপুরার বিখ্যাত সিপাহিজালা চিড়িয়াখানায়। এমনকি চলতি মাসেই প্রাণী বিনিময়ের বিশেষ প্রক্রিয়ায় একটি বাঘ পাঠানো হয়েছে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিকাল পার্কে। তার বদলে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা থেকে একটি বিরল ও সুদৃশ্য সাইবেরিয়ান রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নিয়ে আসা হয়েছে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে। বেঙ্গল সাফারির এই উদ্বৃত্ত বন্যপ্রাণী ও সফল প্রজনন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করেই ঝাড়গ্রামের প্রস্তাবিত পার্কটিকে দ্রুত স্বাবলম্বী করে তোলার প্রস্তুতি চলছে।

ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে ঝাড়গ্রামের এই প্রাণী উদ্যানটির বিকাশ অত্যন্ত ধারাবাহিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। 1980 সালে এটি মূলত একটি ছোট্ট 'হরিণ উদ্যান' হিসেবে তার যাত্রা শুরু করে। স্থানীয় বন ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষার ওপর জোর দিয়ে ধীরে ধীরে পার্কটির পরিধি বাড়ানো হয়। দীর্ঘ সময় অতিক্রম করার পর 2014 সালে পার্কটি পূর্ণাঙ্গ চিড়িয়াখানা হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং এর নামকরণ করা হয় 'জঙ্গলমহল জুওলজিকাল পার্ক'।

এই বিষয়ে রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও বলেন, "কেবল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাই সহজ হবে না, বরং দক্ষিণবঙ্গের স্থানীয় অর্থনীতিতে উন্মোচিত হবে এক নতুন দিশা। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর পর্যটকদের আর বাঘ বা খোলা জঙ্গলে সাফারি দেখার রোমাঞ্চের জন্য দূর-দূরান্তে ছুটতে হবে না। পাঁচটি বাঘ বেঙ্গল সাফারি থেকেই ঝাড়্গ্রামে পাঠানো হবে। পরে একে একে নতুন প্রানী সেখানে পাঠানো হবে।" বন দপ্তরের আধিকারিকদের আশা, সব প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হলে আগামী দিনে এটি সমগ্র রাজ্য তথা দেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

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