বিশেষভাবে সক্ষম লেখকদের সমাজের মূল স্রোতে ফেরাতে প্রেস ক্লাবে একদিনের বইমেলা
One Day Book Fair: স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এনআইপি ও রোটারি-র যৌথ উদ্যোগে এই বইমেলায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন লেখকদের লেখা বিভিন্ন ধরনের বই প্রদর্শিত হয়েছে ।
Published : November 25, 2026 at 5:33 PM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সৃজনশীলতা ও সাহিত্যচর্চা সাধারণ পাঠকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সম্প্রতি আয়োজিত হল 'এক দিনের অন্য বইমেলা'। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এনআইপি ও রোটারি ডিস্ট্রিক্ট 3291-এর যৌথ উদ্যোগে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এই বিশেষ বইমেলায় বিশেষভাবে সক্ষম লেখকদের লেখা বিভিন্ন ধরনের বই প্রদর্শিত হয়েছে । তার মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ ছিল ব্রেইল বইয়ের সম্ভার ।
সাধারণ বইমেলার ভিড় ও বাণিজ্যিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে এই মেলার মূল লক্ষ্য ছিল বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের মেধা ও মননকে স্বীকৃতি দেওয়া । দিনভর চলা এই বইমেলায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ থেকে শুরু করে জীবনমুখী নানা বিষয়ের উপর লেখা বই প্রদর্শিত ও বিক্রি হয় । শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে যাঁরা কলম ধরেছেন, তাঁদের এই সৃষ্টিশীল প্রয়াসকে কুর্নিশ জানাতে মেলায় ভিড় জমিয়েছিলেন বহু বইপ্রেমী, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ।
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রোটারি ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর তাপস ভট্টাচার্য ও এনআইপি-র সম্পাদক দেবজ্যোতি রায় । উদ্যোক্তাদের মতে, বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের সাহিত্য কীর্তি সমাজের মূলস্রোতে পৌঁছে দেওয়ার এটি একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র । এই ধরনের প্রয়াস যত হবে, ততই তাঁদের মূল স্রোতে আনার কাজটি সম্ভব হবে ৷
মেলায় আগত পাঠক ও দর্শনার্থীরা লেখকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পান, যা এই আয়োজনকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে । এমন মানবিক ও ব্যতিক্রমী উদ্যোগ আগামী দিনেও আরও বড় আকারে আয়োজিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন আয়োজকরা । Rotary ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর তাপস ভট্টাচার্য, টলিউড অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন ।
ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বিশেষ ভাবে সক্ষম যাঁদের বলা হচ্ছে, আমার কাছে তাঁরাই সক্ষম ৷ আমরাই অক্ষম ৷ আমরা সাধারণ মানুষ যাঁদের সব কিছু ঠিকঠাক চলে, হাত, পা, মুখ, মাথা ...কিন্তু আসলে কিছুই ঠিকঠাক চলছে না ৷ সেইজন্যই আমরা মানুষ মারি, যুদ্ধ করি কিংবা উল্টোপাল্টা কাজ করি ৷ কিন্তু ওঁরা তো এসব করেন না ৷ আমার মনে হয়, ওঁদের মতো গুণী এবং সক্ষম, এই পৃথিবীতে আর কেউ নন ৷"
বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ ধরনের বইমেলার আয়োজন আরও বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দেন বইমেলায় হাজির সকলেই ।