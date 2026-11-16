নেই ডাকের সাজ ! উলটোদিকে হাতির মুখ, ব্যতিক্রমী জগদ্ধাত্রী প্রতিমা দৈবকপাড়ায়

নেই ডাকের সাজ ! উলটোদিকে হাতির মুখ, ব্যতিক্রমী জগদ্ধাত্রী প্রতিমা দৈবকপাড়ায়
Daibakpara Jagaddhatri idol: চন্দননগরের চাউলপট্টির আদি মায়ের হাতিও সিংহের উলটো দিকে থাকে ৷ সেই অনুকরণে দৈবকপাড়া সর্বজনীনের পুজোও ব্যতিক্রমী ৷ পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 16, 2026 at 8:40 PM IST
চন্দননগর, 16 নভেম্বর: চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো বিশ্ববিখ্যাত ৷ আর চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা বললেই সকলের মাথায় আসে ডাকের সাজে দেবী ৷ পাশাপাশি সিংহের নীচেই হাতির মুখ দেখতেই অভ্যস্ত বেশিরভাগ মানুষ ৷ কিন্তু ব্যতিক্রমী চন্দননগরের দৈবকপাড়া সর্বজনীন ৷
এখানে জগদ্ধাত্রী প্রতিমাকে ঐতিহ্য মেনে ডাকের সাজে সাজানো হয় না । এমনকী হাতির মুখও সিংহের উল্টো দিকে থাকে । চন্দননগরের ঐতিহ্যের বিপরীতে গিয়ে সিংহবাহিনী মায়ের রূপসজ্জা করে থাকে দৈবকপাড়া সর্বজনীন ।
কিন্তু কেন?
পুজো কমিটির দাবি, ঐতিহ্য বজায় রেখেই এই পুজো হয় । এখানে অন্য বারোয়ারি পুজোর মতো ডাকের সাজ না থাকলেও প্রতি বছর ভিন্ন রূপ দেওয়া হয় জগদ্ধাত্রী প্রতিমাকে । সেই কারণে আকর্ষণ থাকে মানুষের মধ্যে । হাতির মুখের দিক পরিবর্তন ব্যাপারে পুজো কমিটির দাবি, লক্ষ্মীগঞ্জ চাউলপট্টির আদি মায়ের হাতির মুখ উল্টো দিকে থাকে । সেই কথা মাথায় রেখেই দৈবকপাড়া সর্বজনীনের পুজোতেও হাতির মুখের এই দিক পরিবর্তন করা হয়েছে ।
আর এই প্রতিমা দেখতে পঞ্চমী থেকে পুজো মণ্ডপে ভিড় জমাচ্ছেন বহু দর্শনার্থী । তাঁদের মধ্যে থেকে দর্শনার্থী আত্রেয়ী ঘোষ বলেন, "জগদ্ধাত্রী পুজোর দিনগুলো ঠাকুর দেখা খাওয়া-দাওয়া থেকে সেলফি তোলা সবকিছুই করি আমরা । এবার বিভিন্ন পুজো মন্ডপে ভিড় হচ্ছে । তাই আমরাও বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ ঘুরে ঠাকুর দেখছি ।"
আর মণ্ডপে ভিড় হওয়ায় খুশি দৈবকপাড়া পুজো কমিটির সম্পাদক অমিত ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "জগদ্ধাত্রী পুজোর ঐতিহ্য রয়েছে চন্দননগরে । বিশাল ডাকের সাজ থাকলেও মা-কে অন্য রূপে সাজাই আমারা । বৈচিত্রে আনতেই এই চিন্তা ভাবনা । সমস্ত দেবী মূর্তি মানুষের সৃষ্টি । কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী ঘোড়া মুখের সিংহের দু'দিকে পা রেখে মা বসে আছেন । চন্দননগরের চাউলপট্টির আদি মায়ের হাতিও সিংহের উলটো দিকে আছে । পরিবর্তন সেরকম কিছু করা হয়নি ।"
পুরোহিতের ব্যাখ্যা
রাজ্য পুরোহিত সংগঠনের সভাপতি জয়ন্ত চক্রবর্তী বলেন, "মা জগদ্ধাত্রীর তন্ত্রমতে পুজো হয় । নবমীতে মা জগদ্ধাত্রী পুজো হয় শাস্ত্র মতে । চার দিনের পুজোতে সপ্তমীতে স্বাতিক পুজো, অষ্টমীতে রাজসিক পুজো, নবমী তামসিক পুজো । এদিন মাছ ও বলি প্রথা হয় । হাতি হল করীন্দ্রাসুরের প্রতীক । হাতি সিংহের উল্টো দিকে থাকে তামসিক রূপের পুজোয় । সব জায়গার প্রতিমায় সিংহের নীচে হাতি থাকলেও কয়েকটি ব্যতিক্রমী পুজো হয় । তেমনটাই হল দৈবকপাড়া সর্বজনীন ৷"
উল্লেখ্য, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে রাজ্য মেলার স্বীকৃতি দিয়েছে বিজেপি সরকার । পুজোর জন্য 5 কোটি অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি নিজে 13 নভেম্বর অর্থাৎ শুক্রবার চন্দননগরে গিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করেছেন ৷
সোমবার জগদ্ধাত্রী পুজোর সপ্তমী ৷ এদিন কাতারে কাতারে দর্শনার্থীর ভিড় চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো মণ্ডপগুলিতে ৷ মানুষের উপচে পড়া ভিড় সামাল দিতে তৎপর পুলিশ-প্রশাসনও ৷ পাশপাশি কলকাতার চোরবাগানের মতো ঘটনা এড়াতে 6 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানো হয়েছে ৷ চুঁচুড়া ও মানকুণ্ডু স্টেশনে পা ফেলার জায়গা নেই ৷ ঠিক ঠিক করছে দর্শনার্থী ৷ মঙ্গলবার থেকে আরও ভিড় বৃ্দ্ধির আশঙ্কা করছে পুজো কমিটিগুলি ৷