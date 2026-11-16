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নেই ডাকের সাজ ! উলটোদিকে হাতির মুখ, ব্যতিক্রমী জগদ্ধাত্রী প্রতিমা দৈবকপাড়ায়

Daibakpara Jagaddhatri idol: চন্দননগরের চাউলপট্টির আদি মায়ের হাতিও সিংহের উলটো দিকে থাকে ৷ সেই অনুকরণে দৈবকপাড়া সর্বজনীনের পুজোও ব্যতিক্রমী ৷ পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷

Chandannagar Jagaddhatri puja
চন্দননগরের দৈবকপাড়া সর্বজনীনের জগদ্ধাত্রী পুজো (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 16, 2026 at 8:40 PM IST

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চন্দননগর, 16 নভেম্বর: চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো বিশ্ববিখ্যাত ৷ আর চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা বললেই সকলের মাথায় আসে ডাকের সাজে দেবী ৷ পাশাপাশি সিংহের নীচেই হাতির মুখ দেখতেই অভ্যস্ত বেশিরভাগ মানুষ ৷ কিন্তু ব্যতিক্রমী চন্দননগরের দৈবকপাড়া সর্বজনীন ৷

এখানে জগদ্ধাত্রী প্রতিমাকে ঐতিহ্য মেনে ডাকের সাজে সাজানো হয় না । এমনকী হাতির মুখও সিংহের উল্টো দিকে থাকে । চন্দননগরের ঐতিহ্যের বিপরীতে গিয়ে সিংহবাহিনী মায়ের রূপসজ্জা করে থাকে দৈবকপাড়া সর্বজনীন ।

ব্যতিক্রমী জগদ্ধাত্রী প্রতিমা দৈবকপাড়ায় (ইটিভি ভারত)

কিন্তু কেন?

পুজো কমিটির দাবি, ঐতিহ্য বজায় রেখেই এই পুজো হয় । এখানে অন্য বারোয়ারি পুজোর মতো ডাকের সাজ না থাকলেও প্রতি বছর ভিন্ন রূপ দেওয়া হয় জগদ্ধাত্রী প্রতিমাকে । সেই কারণে আকর্ষণ থাকে মানুষের মধ্যে । হাতির মুখের দিক পরিবর্তন ব্যাপারে পুজো কমিটির দাবি, লক্ষ্মীগঞ্জ চাউলপট্টির আদি মায়ের হাতির মুখ উল্টো দিকে থাকে । সেই কথা মাথায় রেখেই দৈবকপাড়া সর্বজনীনের পুজোতেও হাতির মুখের এই দিক পরিবর্তন করা হয়েছে ।

আর এই প্রতিমা দেখতে পঞ্চমী থেকে পুজো মণ্ডপে ভিড় জমাচ্ছেন বহু দর্শনার্থী । তাঁদের মধ্যে থেকে দর্শনার্থী আত্রেয়ী ঘোষ বলেন, "জগদ্ধাত্রী পুজোর দিনগুলো ঠাকুর দেখা খাওয়া-দাওয়া থেকে সেলফি তোলা সবকিছুই করি আমরা । এবার বিভিন্ন পুজো মন্ডপে ভিড় হচ্ছে । তাই আমরাও বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ ঘুরে ঠাকুর দেখছি ।"

Chandannagar Jagaddhatri puja
হাতির মুখ সিংহের উলটো দিকে রয়েছে (ইটিভি ভারত)

আর মণ্ডপে ভিড় হওয়ায় খুশি দৈবকপাড়া পুজো কমিটির সম্পাদক অমিত ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "জগদ্ধাত্রী পুজোর ঐতিহ্য রয়েছে চন্দননগরে । বিশাল ডাকের সাজ থাকলেও মা-কে অন্য রূপে সাজাই আমারা । বৈচিত্রে আনতেই এই চিন্তা ভাবনা । সমস্ত দেবী মূর্তি মানুষের সৃষ্টি । কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী ঘোড়া মুখের সিংহের দু'দিকে পা রেখে মা বসে আছেন । চন্দননগরের চাউলপট্টির আদি মায়ের হাতিও সিংহের উলটো দিকে আছে । পরিবর্তন সেরকম কিছু করা হয়নি ।"

পুরোহিতের ব্যাখ্যা

রাজ্য পুরোহিত সংগঠনের সভাপতি জয়ন্ত চক্রবর্তী বলেন, "মা জগদ্ধাত্রীর তন্ত্রমতে পুজো হয় । নবমীতে মা জগদ্ধাত্রী পুজো হয় শাস্ত্র মতে । চার দিনের পুজোতে সপ্তমীতে স্বাতিক পুজো, অষ্টমীতে রাজসিক পুজো, নবমী তামসিক পুজো । এদিন মাছ ও বলি প্রথা হয় । হাতি হল করীন্দ্রাসুরের প্রতীক । হাতি সিংহের উল্টো দিকে থাকে তামসিক রূপের পুজোয় । সব জায়গার প্রতিমায় সিংহের নীচে হাতি থাকলেও কয়েকটি ব্যতিক্রমী পুজো হয় । তেমনটাই হল দৈবকপাড়া সর্বজনীন ৷"

উল্লেখ্য, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে রাজ্য মেলার স্বীকৃতি দিয়েছে বিজেপি সরকার । পুজোর জন্য 5 কোটি অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি নিজে 13 নভেম্বর অর্থাৎ শুক্রবার চন্দননগরে গিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করেছেন ৷

Chandannagar Jagaddhatri puja
লক্ষ্মীগঞ্জ চাউলপট্টির আদি মা (ইটিভি ভারত)

সোমবার জগদ্ধাত্রী পুজোর সপ্তমী ৷ এদিন কাতারে কাতারে দর্শনার্থীর ভিড় চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো মণ্ডপগুলিতে ৷ মানুষের উপচে পড়া ভিড় সামাল দিতে তৎপর পুলিশ-প্রশাসনও ৷ পাশপাশি কলকাতার চোরবাগানের মতো ঘটনা এড়াতে 6 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানো হয়েছে ৷ চুঁচুড়া ও মানকুণ্ডু স্টেশনে পা ফেলার জায়গা নেই ৷ ঠিক ঠিক করছে দর্শনার্থী ৷ মঙ্গলবার থেকে আরও ভিড় বৃ্দ্ধির আশঙ্কা করছে পুজো কমিটিগুলি ৷

TAGGED:

CHANDANNAGAR JAGADDHATRI PUJA
DAIBAKPARA JAGADDHATRI IDOL
JAGADDHATRI PUJA
চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো
দৈবকপাড়া সর্বজনীনের জগদ্ধাত্রী

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