তৃণমূল নেতার নিদানে একঘরে পরিবার ! মুসলমান ভাইদের কাঁধে চেপে শেষযাত্রায় হিন্দু বৃদ্ধ

তৃণমূল নেতার নিদানে একঘরে পরিবার ! মুসলমান ভাইদের কাঁধে চেপে শেষযাত্রায় হিন্দু বৃদ্ধ
প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এটা মধ্যযুগীয় বর্বরতা ৷ একঘরে করে রাখার নিদান কখনওই আইনত গ্রাহ্য নয় ৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
Published : November 19, 2025 at 7:48 PM IST
মালদা, 19 নভেম্বর: অমানবিকতার সঙ্গে যখন মানবিকতার মিশেল হয় তখন ছবিটা ঠিক কী দাঁড়ায় তার উদাহরণ হয়ে রইল উত্তর রামপুর গ্রাম ৷ সরকারি খাসজমির দখলদারি নিয়ে বিবাদের জেরে যখন কোনও আত্মীয়স্বজন কিংবা গ্রামবাসী এক হিন্দু বৃদ্ধের দেহের সৎকার থেকে পিছিয়ে রইলেন, তখন মুসলমান পাড়ার লোকজনই ওই বৃদ্ধের দেহের সৎকারের ব্যবস্থা করলেন ৷ প্রমাণ দিলেন, ধর্মীয় ভেদ পিছনে ফেলে মানবিকতা বেঁচে রয়েছে এখনও ৷ বহাল তবিয়তে ৷
মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর রামপুর গ্রামের বাসিন্দা রণজিৎ দাস ৷ বয়স 65 বছর ৷ কৃষিকাজ করতেন ৷ খাসজমিতে ঘর বেঁধেই পরিবার প্রতিপালন করেছেন ৷ তাঁর বাড়ির সামনেও কিছুটা খাস জমি রয়েছে ৷ এই জমির দখল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই পড়শিদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন রণজিৎ ৷
স্থানীয়রা তাঁকে টুপন নামে চেনেন ৷ অভিযোগ, প্রতিবেশীরা ওই জমি দখল করতে বছর দুয়েক আগে সেখানে একটি অস্থায়ী মন্দির তৈরি করে সরস্বতী প্রতিমা রেখে দেন ৷ এনিয়ে টুপনদের সঙ্গে পড়শিদের বেশ কয়েকবার ঝামেলাও বেঁধেছে ৷ বিষয়টি নিয়ে টুপন একাধিকবার পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন ৷ কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি বলে দাবি টুপনের পরিবারের ৷
অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রকাশ দাস ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান রেজাউল হক প্রতিবেশীদের মদত দিচ্ছেন ৷ তাই পুলিশ কিংবা প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে নড়াচড়া করছে না ৷ টুপনের ছেলে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার একজন সিভিক ভলান্টিয়ার হলেও পুলিশ এনিয়ে এতদিন নির্বাক থেকেছে ৷ আরও অভিযোগ, প্রকাশ দাসের নির্দেশে প্রতিবেশীরা টুপনদের একঘরে করে রেখেছেন ৷ ওই জমি নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিলেন টুপন ৷ অসুস্থও হয়ে পড়েছিলেন ৷ শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার ভোরে মৃত্যু হয় তাঁর ৷
টুপনরা বৈষ্ণব ৷ ধর্মীয় আচার অনুযায়ী মৃত্যুর পর বৈষ্ণবদের কবর দেওয়া হয় ৷ তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়েও এগিয়ে আসেননি কোনও প্রতিবেশী ৷ আত্মীয়স্বজনরাও নিশ্চুপ ছিলেন ৷ ফলে টুপনের স্ত্রী ও ছেলে তাঁর দেহ সৎকার করতে পারছিলেন না ৷ কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না ৷ এই খবর পৌঁছয় পাশের মুসলমান পাড়ায় ৷ সেখানকার বাসিন্দারা টুপনের শেষ কাজে এগিয়ে আসেন ৷ তাঁদের কাঁধে চেপেই শেষযাত্রা হল টুপনের ৷
মৃত বৃদ্ধের ছেলে কিশোর দাস বলেন, "গোটা ঘটনার পিছনে আসল কারণ এই জায়গা ৷ যে করে হোক, জায়গাটি দখল করাই প্রতিবেশীদের উদ্দেশ্য ৷ তবে এরা কেউ নিজেদের ক্ষমতায় এসব করছে না ৷ এদের মদত দিচ্ছে তৃণমূল নেতা প্রকাশ আর সিপিআইএম-এর প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান রেজাউল হক ৷ প্রকাশ এমনও বলেছে, থানা ওর হাতে ৷ পুলিশের কাছে অভিযোগ করলেও কেউ ওর কিছু করতে পারবে না ৷ আমি সিভিক ভলান্টিয়ার ৷ বিষয়টি আমি অনেকবার থানার আধিকারিকদের জানিয়েছিলাম ৷ কাজ হয়নি ৷"
তিনি অভিযোগ করেন, "কিছুদিন আগে আমার বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছিল ৷ পাথর ছোড়া হয়েছিল ৷ আমার মাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করা হয়েছিল ৷ সৌভাগ্যবশত মা বেঁচে যায় ৷ 2020 সাল থেকে এই জায়গা নিয়ে ঝামেলা চলছে ৷ এখনও মেটেনি ৷ আসলে যেদিকে নেতা থাকছে, সেদিকেই পুলিশ থাকছে ৷ মঙ্গলবার আমার বাবা মারা যাওয়ার পর ওরা বলেছিল, কে বাবাকে কবর দেবে সেটাই ওরা দেখছে ৷ সেই সময় আমার মুসলিম ভাই-কাকারা আমাকে নিশ্চিন্ত করেন ৷ তাঁরাই বাবাকে মাটি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন ৷"
মৃত টুপনের স্ত্রী কলাবতী দাস বলেন, "আমার বাড়ির সামনের জায়গাটা ওরা দখল করে রেখেছে ৷ এর জন্য আমার বাড়িতে ভাঙচুরও চালিয়েছে ৷ এদের মদত দিচ্ছে প্রকাশ দাস আর রেজাউল হক ৷ প্রকাশ তৃণমূল নেতা ৷ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ৷ রেজাউল আগে প্রধান ছিল ৷ ভোট পেতেই ওরা লোকজনকে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে ৷ থানাকেও ওরা চেপে রাখছে ৷ পুলিশ কখনও কিছু করেনি ৷ আমরা জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, পুলিশ সুপার, এসডিপিও, বিডিও, থানা-সহ সব জায়গায় অভিযোগ জানিয়েছি ৷ কোনও কাজ হয়নি ৷"
তিনি আরও বলেন, "2023 সালে ওরা ওই জমিতে সরস্বতীর মূর্তি বসিয়ে দেয় ৷ চিকিৎসা করাতে না পারায় আমার অসুস্থ স্বামী মারা গিয়েছে ৷ গ্রামের কেউ ওকে মাটি দিতে আসেনি ৷ শেষ পর্যন্ত মুসলমান ভাইরা সেই কাজ করে ৷ আমি এই গ্রামে তৃণমূল পার্টিকে তৈরি করেছি ৷ তখন কেউ এই পার্টি করত না ৷ অসুস্থ ছেলেকে কোলে নিয়ে আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে পার্টি তৈরি করেছি ৷"
মুসলমান পাড়ার বাসিন্দা মান্নান আলি বলেন, "মঙ্গলবার সকালে শুনি সিভিক ভলান্টিয়ারের বাবা টুপন দাস মারা দিয়েছে ৷ পরে শুনি, ওদের সমাজের কেউ মৃতদেহের কাছে ভিড়ছে না ৷ এদিকে তাঁর ছেলে চারদিকে ফোন করছে ৷ তখন আমরা ওকে বলি, আমরাই ওর বাবার শেষকৃত্য করব ৷ আমরা কাঁধে করে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাই ৷ মাটি দেওয়ার ব্যবস্থা করি ৷ আমরাই তাঁকে কবরে শুইয়ে মাটি দিয়েছি ৷ জমি নিয়ে এদের মধ্যে একটা গণ্ডগোল ছিল ৷ সেটা থাকতেই পারে ৷ কিন্তু একজনের মৃত্যুর পরেও পাশে না থাকাটা অমানবিকতার পরিচয় ৷ আমাদের সমাজে হয়তো এমনটা হত না ৷ আমরা হতেও দেব না ৷ আমরা সবসময় চাই, আমরা হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই হয়েই থাকব ৷"
অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা প্রকাশ দাস অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷ তাঁর দাবি, "ও যে আমাদের সমাজের লোক, সেটা ঠিক নয় ৷ ওর বাড়ি থেকে আমার বাড়ি অনেক দূরে ৷ আমি ওখানকার জনপ্রতিনিধি ৷ আমার কাছে কেউ আসেনি ৷ মঙ্গলবার যখন ঘটনাটি ঘটে তখন আমি মালদায় ছিলাম ৷ রাতে এসে গোটা ঘটনা শুনি ৷ আমি কেন কাউকে কোনও কাজে বাধা দেব? আমি সবারই জনপ্রতিনিধি ৷ আমার কাছে কেউ বড় বা ছোট না ৷ আমি সবাইকে সহযোগিতা করি ৷ আমি কেন বাধা দেব? জমি নিয়ে বিবাদের বিষয়টি আমি কিছু বলতে পারব না ৷ ওরাই বলতে পারবে ৷ আমার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই ৷ আমার বদনাম করতে চক্রান্ত করা হচ্ছে ৷ প্রশাসন আছে ৷ আমি এর সঙ্গে জড়িত কি না প্রশাসন তদন্ত করে দেখে নিতে পারে ৷"
জেলার এক পুলিশকর্তার কথায়, "খাসজমির দখলদারি নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ৷ তার তদন্তও চলছে ৷ তবে ওই গ্রামে কোনও পরিবারকে যে একঘরে করে রাখা হয়েছে সেই খবর আমাদের কাছে নেই ৷ বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে ৷"
গোটা ঘটনা জেনে উষ্মাপ্রকাশ করেছেন হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল ৷ তাঁর বক্তব্য, "একঘরে করে রাখার নিদান কখনই আইনত গ্রাহ্য নয় ৷ প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"
এলাকার তৃণমূল বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষও গোটা ঘটনা জেনে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি বলেন, "এমন ঘটনা কখনই কাম্য নয় ৷ এটা মধ্যযুগীয় বর্বরতা ৷ প্রশাসনের উচিত, বিষয়টি কঠোর হাতে দমন করা ৷"