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কোটি টাকার তোলাবাজি ! নিউটাউনের ফ্ল্যাট থেকে গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী দত্ত

বেআইনিভাবে জোর করে লক্ষাধিক টাকা তুলেছিলেন সব্যসাচী ৷ ব্যবসায়ীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশি জেরায় বয়ানে অসঙ্গতিই সামনে আনল তৃণমূল বিধায়কের দুর্নীতির কাহিনি ৷

TMC MLA SABYASACHI DUTTA ARRESTED
গ্রেফতার রাজারহাট-নিউটাউনের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সব্য়সাচী দত্ত (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 9, 2026 at 6:59 AM IST

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নিউটাউন, 9 জুন: বিপুল অঙ্কের টাকা তোলাবাজি, খুনের হুমকি এবং মানসিক নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ ৷ গ্রেফতার হলেন রাজারহাট-নিউটাউনের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিধাননগরের দাপুটে তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত ।

সোমবার রাতে নিউটাউনে তাঁর অভিজাত ফ্ল্যাট থেকে প্রথমে তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ । এরপর বিধাননগর উত্তর থানায় দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের শেষে গভীর রাতে গ্রেফতার হন প্রাক্তন বিধায়ক ৷ এই গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে বিধাননগরের রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে । যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি ।

TMC MLA SABYASACHI DUTTA ARRESTED
তৃণমূল আমলে শাসকদলের বিধায়ক হিসেবে যথেষ্ট দাপট ছিল সব্যসাচীর (ফাইল ছবি)

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলে সল্টলেকের বাসিন্দা তথা পেশায় ব্যবসায়ী মধুসূদন চক্রবর্তী বিধাননগর উত্তর থানায় সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । সেখানে তিনি সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, প্রাণনাশের হুমকি এবং তীব্র মানসিক নির্যাতনের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ আনেন ।

এই অভিযোগ পাওয়ার পরপরই সক্রিয় হয়ে ওঠে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ । সোমবার রাত 12টা নাগাদ নিউটাউনে সব্যসাচী দত্তের ফ্ল্যাটে হানা দেন তদন্তকারীরা । প্রাক্তন বিধায়ক সেই সময় ফ্ল্যাটেই ছিলেন । সেখান থেকে প্রথমে তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ । এরপর শুরু হয় রুদ্ধদ্বার জিজ্ঞাসাবাদ । বয়ানে অসঙ্গতি থাকায় এবং তদন্তে সহযোগিতা না করার অভিযোগে গভীর রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ।

TMC MLA SABYASACHI DUTTA ARRESTED
সামলেছেন বিধাননগর পুরনিগমের মেয়রের দায়িত্ব (ফাইল ছবি)

সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

ব্যবসায়ী মধুসূদন চক্রবর্তীর দায়ের করা এফআইআর অনুযায়ী, ঘটনার সূত্রপাত 2018 সালে । সব্যসাচী দত্ত তাঁকে ফোন করে কড়া ভাষায় হুমকি দেন এবং এক ঘণ্টার মধ্যে 2 লক্ষ 30 হাজার টাকা দাবি করেন । সব্যসাচী তাঁকে সরাসরি ফোনে বলেছিলেন যে, টাকা না পাঠালে পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হবে । ব্যবসায়ী মধুসূদন তখন নিরুপায় হয়ে পড়েন ।

সব্যসাচী সেই সময় প্রতিনিধি হিসেবে বিদ্যুৎ গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে 'গুজি' নামে এক ব্যক্তিকে মধুসূদনবাবুর অফিসে পাঠান ৷ এই ব্যক্তি মধূসূদনের থেকে নগদ টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে যান বলে অভিযোগ ।

এছাড়াও ব্যবসায়ী তাঁর অভিযোগে এক অত্যন্ত বেদনাদায়ক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী সে সময় ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন । তাঁর চিকিৎসার জন্য জরুরি প্রয়োজনে বাড়িতে সর্বক্ষণ কিছু নগদ টাকা মজুত রাখতে হত । বাধ্য হয়ে স্ত্রীর চিকিৎসার টাকা এবং ধার করা অর্থও তুলে দিতে হয়েছিল সব্যসাচীর প্রতিনিধি বিদ্যুৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে ।

TMC MLA SABYASACHI DUTTA ARRESTED
তৃণমূলে যোগদানের মুহূর্তে সব্যসাচী দত্ত (ফাইল ছবি)

এফআইআর-এ ব্যবসায়ী আরও লিখেছেন, "সব্যসাচী দত্ত পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শাসকদলের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা ছিলেন । তাই তাঁর ভয়ে অন্য কোনও উপায় বা পথ খুঁজে না পেয়ে, স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ঘরে রাখা টাকার কিছু অংশ নিই এবং বাকি টাকা অন্য এক পরিচিত ব্যক্তির থেকে ধার করে তাঁর প্রতিনিধির হাতে তুলে দিতে বাধ্য হই ।"

এই গ্রেফতারি নিয়ে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশের অন্দরে তৎপরতা তুঙ্গে থাকলেও এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি । অন্যদিকে, সব্যসাচী দত্ত বা তাঁর আইনজীবীদের পক্ষ থেকেও এই মুহূর্তে আইনি পদক্ষেপ বা অভিযোগের সত্যতা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি ।

TMC MLA SABYASACHI DUTTA ARRESTED
পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একান্তে সব্যসাচী দত্ত (ফাইল ছবি)

সব্যসাচী দত্ত বরাবরই বিধাননগর ও রাজারহাট অঞ্চলের অত্যন্ত পরিচিত এবং দাপুটে মুখ । পুর প্রশাসনে বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি সংগঠনেও তাঁর বড় ভূমিকা ছিল । এছাড়া, 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে বারাসত কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন তিনি । রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই দুর্নীতি, নিয়োগ কেলেঙ্কারি এবং তোলাবাজির অভিযোগে তৃণমূলের একাধিক নেতা-মন্ত্রীকে হাজতবাস করতে হচ্ছে । এবার সেই তালিকায় নয়া সংযোজন সব্যসাচী দত্ত ।

TAGGED:

SABYASACHI DUTTA ARRESTED
সব্যসাচী দত্ত গ্রেফতার
তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী দত্ত
SABYASACHI DUTTA
TMC MLA SABYASACHI DUTTA

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