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গা-ঢাকা দিয়েছিলেন, রাতে পালানোর সময় গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরা

খড়গপুর থেকে গ্রেফতার পশ্চিম মেদিনীপুর সাংগঠনিক তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরা । যা নিয়ে ফের নতুন করে চাঞ্চল্য জেলায় ।

SUJOY HAZRA ARRESTED
গ্রেফতার সুজয় হাজরা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 7, 2026 at 7:53 AM IST

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মেদিনীপুর, 7 জুন: জমি কেলেঙ্কারি, তোলাবাজির অভিযোগে এবার গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাক্তন জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, এতদিন তিনি গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন । শনিবার রাতে খড়গপুর স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে ৷ গ্রেফতারের পর তাঁকে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখা হয় শালবনি থানায় ।

এই বিষয়ে জেলার পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা বলেন, "সুজয় হাজরার গতিবিধির উপর নজর রাখছিল পুলিশ । এই তৃণমূল নেতা এতদিন গা-ঢাকা দিয়েছিলেন । তাঁর বিরুদ্ধে জমি মাফিয়া, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের জন্য শালবনি থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল অভিযুক্তকে । খড়গপুর স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হয় । তদন্ত চলছে । এখনই এর চেয়ে বেশি কিছু বলা যাবে না ।"

SUJOY HAZRA ARRESTED
জমি কেলেঙ্কারি, তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার সুজয় (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে মেদিনীপুরের বর্তমান বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর কুমার গুছাইত বলেন, "আইন তার মতো করে চলবে । কারণ মেদিনীপুরের মানুষ জানেন, আগে সুজয় হাজরা কী ছিলেন এখন তাঁর অবস্থা কী ! তাই প্রতিটা জায়গা থেকে পুলিশের কাছে অভিযোগ আসছিল, সেই অনুযায়ী কাজ হয়েছে ৷ আমার একটাই দাবি, বঞ্চিত হওয়া মানুষগুলি যেন বিচার পান, আইন যেন আইনের পথে চলে ।"

SUJOY HAZRA ARRESTED
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুজয় হাজরা (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় সুজয় হাজরা পরিচিত নাম। গত বুধবার তৃণমূল থেকে জেলা সংগঠন ভেঙে দেওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি ওই দলের জেলা সভাপতি ছিলেন। সদ্য সমাপ্ত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর আসন থেকে তৃণমূলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সুজয় হাজরা ৷ কিন্তু বিজেপির শঙ্কর কুমার গুছাইতের কাছে তিনি পরাজিত হন ৷

SUJOY HAZRA ARRESTED
প্রচারে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরা (ইটিভি ভারত)

পশ্চিম মেদিনীপুরে এর আগে ধৃত তৃণমূল নেতাদের তালিকা :

  • কেশিয়াড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় জেলা পরিষদের সদস্যা কল্পনা শিটকে ৷ যাঁর বিরুদ্ধে বালি মাফিয়াদের যোগসাজশ ও আর্থিক তছরূপের অভিযোগ জমা পড়েছিল ।
  • অন্যদিকে, তৃণমূল নেতা লক্ষ্মী শিট ও চন্দ্রকোনা থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রাপক তৃণমূল নেতা উত্তম সাউকে গ্রেফতার করা হয় ।
  • বিধবা ভাতা নেওয়ায় পিংলা থেকে গ্রেফতার হন এক ডাক্তার ।
  • এরপর গতকাল শনিবার রাতে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরাকে গ্রেফতার করা হল ৷

প্রসঙ্গত, সরকার পরিবর্তনের পরই রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের ধরাশায়ী অবস্থা ৷ একের পর এক ভিভিআইপি দাপুটে নেতা থেকে মন্ত্রী, কাউন্সিলর, প্রাক্তন বিধায়ক, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের নেতারা গ্রেফতার হয়ে চলেছেন ৷

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেও অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ অভিযোগ দায়ের হয়েছে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেও । যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন তৃণমূলীরা ।

TAGGED:

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TMC LEADER ARRESTED
সুজয় হাজরা
গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক
SUJOY HAZRA ARRESTED

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