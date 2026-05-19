মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে সরানো হল তৃণমূল কংগ্রেসের চিকিৎসক নেতা নির্মল মাজিকে
রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে বিজেপি সরকারের যে প্রচেষ্টা চলছে, তারই প্রেক্ষাপটে এই পদক্ষেপটি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান এক আধিকারিক ।
Published : May 19, 2026 at 9:49 AM IST
কলকাতা, 19 মে: রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রশাসনে বড়সড় পদক্ষেপ । ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে সরিয়ে দেওয়া হল তৃণমূল কংগ্রেসের চিকিৎসক নেতা নির্মল মাজিকে ।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের তরফে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে । একইসঙ্গে চিকিৎসক সৌরভ পালের বিরুদ্ধেও একই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর । সম্প্রতি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দফতরের শীর্ষকর্তা, স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের আধিকারিকরা । বৈঠকে হাসপাতালগুলির পরিষেবা উন্নয়ন, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য দফতরের অভ্যন্তরে থাকা অনিয়মের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয় ।
সেই আবহেই মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্যপদ নিয়ে এই সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল । তবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছে নির্মল মাজির গলায় । তাঁর দাবি, বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগেই তিনি নিয়ম মেনে মেডিক্যাল কাউন্সিলের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন । তাই তাঁকে 'বরখাস্ত' করার প্রশ্নই ওঠে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি ।
উল্লেখ্য, অতীতেও একাধিকবার বিতর্কে জড়িয়েছেন নির্মল মাজি । 2015 সালে এসএসকেএম হাসপাতালের নেফ্রোলজি বিভাগে একটি কুকুরের ডায়ালাইসিস করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে; আর সেই ঘটনার জেরে নির্মল মাঝিকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল ।
এছাড়াও চলতি বছরের শুরুতে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে গিয়ে ছাত্রদের একাংশের বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি । স্লোগান ও প্রতিবাদের আবহে ভাষণ না দিয়েই অনুষ্ঠানস্থল ছাড়তে বাধ্য হন তৃণমূলের এই চিকিৎসক নেতা । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে গোঘাট কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছিলেন নির্মল মাজি । তবে বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগরের কাছে প্রায় 49 হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত হন তিনি ।