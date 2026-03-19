দল ঘোষণা করার আগেই বহরমপুর থেকে লড়াইয়ের খবর দিলেন 'প্রার্থী' অধীর

দল ঘোষণা করার আগেই বহরমপুর থেকে লড়াইয়ের খবর দিলেন 'প্রার্থী' অধীর
তিন দশক পর বিধানসভা ভোটে নামছেন বহরমপুরের পোড় খাওয়া কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী ৷ তাঁর প্রতিপক্ষ বিজেপির সুব্রত মৈত্র এবং তৃণমূলের নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় ৷
Published : March 19, 2026 at 7:43 PM IST
বহরমপুর, 19 মার্চ: দল প্রার্থীতালিকা ঘোষণার আগে নিজেই জানিয়ে দিলেন, 30 বছর পর ফের বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হচ্ছেন প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী ৷ আসন্ন বিধানসভা ভোটে তিনি কংগ্রেস প্রার্থী হবেন কি না, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে ৷ সেই জল্পনার অবসান ঘটালেন প্রাক্তন সাংসদ ৷
বৃহস্পতিবার বহরমপুরে জেলা কংগ্রেস অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করে কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগেই পাঁচ বারের সাংসদ অধীর চৌধুরী নিজেই নিশ্চিত করলেন তিনি এবার 'হোমটাউন' বহরমপুর কেন্দ্র থেকে লড়ছেন ৷ তিনি বলেন, "দল চাইছে, তাই আমি দাঁড়াচ্ছি ৷" কংগ্রেস সূত্রে খবর, আগামী সোমবার কংগ্রেস রাজ্যের 294টি আসনে প্রার্থিতালিকা ঘোষণা করবে এবং ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকায় চমক থাকবে ৷
এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন, "পার্টি বলছে, তাই দাঁড়াচ্ছি ৷ আমি দলের একজন সৈনিক মাত্র ৷ আমি বাইরে থেকে এসে দাঁড়াচ্ছি না ৷ বহরমপুর বিধানসভা আমার লোকসভার মধ্যেই পড়ে ৷ তবে এতদিন লোকসভা নির্বাচন করেছি ৷ এবার বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়াতে কিছুটা হলেও অস্বস্তি হবে ৷" বহরমপুর লোকসভার প্রাক্তন সাংসদ জোর দিয়ে বলেন, "পার্টি আমাকে চাইছে, তাই দাঁড়াচ্ছি ৷"
বহরমপুর বিধানসভায় অধীর চৌধুরীর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির সুব্রত মৈত্র (কাঞ্চন) ৷ 2021 সালের নির্বাচনে 27 হাজারেরও বেশি ভোটে জিতেছিলেন তিনি ৷ এবারও তাঁর উপরে ভরসা রেখেছে পদ্মশিবির ৷ তৃণমূল প্রার্থী করেছে নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়কে ৷ তিনি আবার বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ৷ গত নির্বাচনে তিনি তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী হয়েছিলেন ৷ বিজেপি প্রার্থীর কাছে হেরে গিয়েছিলেন নাড়ুগোপাল ৷ এরপর পুরসভা নির্বাচনে জিতে চেয়ারম্যান হন ৷ দ্বিতীয়বারও তাঁকে প্রার্থী করেছে ঘাসফুল শিবির ৷
বহরমপুরের মানুষ অধীর চৌধুরীকে চাইছেন শুনে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বলেন, "সাধারণ মানুষ চাইছে আমি ভোটে দাঁড়াই, শুনে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি ৷ মানুষ চাইছে ৷ এতবড় স্বীকৃতি হয় না ৷ এটা রাজনৈতিক জীবনে আমার নোবেল পুরস্কার ৷" পাশাপাশি অধীর চৌধুরী জানান, "রাজ্যে অবাধ নির্বাচন হবে, এটা আমার বিশ্বাস হয় না ৷ নির্বাচন কমিশন ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর নির্বাচনের দায়িত্ব নিয়েছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেস গত পাঁচ বছর প্রত্যেকটি স্তরে ঘুঁটি সাজিয়ে রেখেছে ৷ গুন্ডা-পুলিশ আঁতাত রয়েছে ৷"
1991 সালে নবগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী ৷ সেই তাঁর নির্বাচনে হাতেখড়ি ৷ প্রথমবার বাজিমাৎ করতে পারেননি তিনি ৷ সিপিএম প্রার্থী শিশির সরকারের কাছে 1 হাজার 401 ভোটে পরাজিত হন ৷ পরের 1996 সালের বিধানিসভা নির্বাচনে তিনি পলাতক অবস্থায় আড়াল থেকে নির্বাচনে লড়ে বিধায়ক নির্বাচিত হন ৷
এরপর 1999 সালে প্রথমবার বহরমপুর লোকসভা থেকে জয়ী হয়ে দিল্লিতে যান বহরমপুরের দাপুটে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী ৷ এরপর পরপর চারবার বহরমপুর লোকসভা থেকে কংগ্রেসের টিকিটে সাংসদ নির্বাচিত হন অধীর ৷ তিন দশক ধরে মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস রাজনীতির ব্যাটন তাঁর হাতেই ছিল ৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে বিশ্বজয়ী ক্রিকেট দলের ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে প্রার্থী করে তৃণমূল ৷ তাঁর কাছে পরাজিত হন বহরমপুর তথা রাজ্যের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী ।
বিধানসভা ও লোকসভার হিসেবনিকেশ
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস কোনও আসনে জয় পায়নি ৷ অধীর চৌধুরীকে শূন্য নিয়েই চুপ থাকতে হয়েছে ৷ বাইশ আসনের বিধানসভা ভোটে কুড়িটি আসনে শাসক দল জিতেছে ৷ বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে পদ্ম ফুটেছিল ৷ তবে 2023 সালে সাগরদিঘি কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতীকে বাইরন বিশ্বাসকে জিতিয়ে বিধানসভায় পাঠান অধীর ৷ তিন মাসের মধ্যে শিবির বদল করে ঘাসফুলে যোগদেন বাইরন বিশ্বাস ৷ ফলে মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস এখনও শূন্য ৷
এবার সেই মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসের জয়-পরাজয় যেন অধীর চৌধুরীর রাজনৈতিক জীবনের অগ্নিপরীক্ষা ৷ আর তাই এআইসিসি বহরমপুরের ব্যাটন তুলে দিয়েছেন অধীরের হাতেই ৷ শোনা যাচ্ছে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 2006, 2011, 2016 সালে জয়ী মনোজ চক্রবর্তী এবার সাগরদিঘি থেকে দাঁড়াচ্ছেন ৷ সেখানে তাঁর বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূলের বাইরন বিশ্বাস ৷
গত বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুরে বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র 89 হাজার 340 ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন ৷ তিনি পেয়েছিলেন 45.21 শতাংশ ভোট ৷ দ্বিতীয় স্থানে থাকা তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় পেয়েছিলেন 62 হাজার 428 ভোট, যা মোট ভোটের 31.62 শতাংশ ৷ কংগ্রেসের প্রার্থী তথা প্রাক্তন বিধায়ক মনোজ চক্রবর্তী 20.33 শতাংশ ও 46 হাজার 994 ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন ৷
এই সংখ্যার অনেকটাই বদলেছে 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে ৷ সেবার বহরমপুর লোকসভায় বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল ৷ আদতে গুজরাতের বাসিন্দা হলেও প্রথম বারেই পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ অধীর চৌধুরীকে পরাজিত করেন ইউসুফ ৷
লোকসভায় 85 হাজারেরও কিছু বেশি ভোটে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী ৷ কিন্তু বহরমপুর বিধানসভায় কংগ্রেস ব্যাপক লিড পেয়েছিল ৷ কংগ্রেস প্রার্থী বহরমপুর বিধানসভায় 83 হাজার 401 ভোট পেয়েছিলেন ৷ বিজেপির চিকিৎসক প্রার্থী নির্মল সাহা পেয়েছিলেন 76 হাজার 474 ভোট ৷ অন্যদিকে, তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী ইউসুফ পাঠান বহরমপুর বিধানসভা থেকে মাত্র 46 হাজার 994 ভোট পেয়েছিলেন ৷
বহরমপুরে এক ধাক্কায় তৃণমূলের 15 হাজার 494 ভোট কমে যায় ৷ বিধানসভার নিরিখে লোকসভায় বিজেপির 8 হাজার 727 ভোট কমেছিল ৷ সেখানে কংগ্রেসের ভোট বৃদ্ধি পায় 43 হাজার 234টি ৷ ফলে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র অধীর চৌধুরীকে খালি হাতে ফেরালেও, তিনি বিধানসভায় প্রার্থী হলে, লড়াইটা জোরদার হবে বলে মনে করছে জেলার রাজনৈতিক মহল ৷ তাই এই কেন্দ্রে শেষ হাসি কে হাসবেন, রাজনৈতিক মহলে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷