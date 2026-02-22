বসিরহাটে দলবদল ! পদ্ম ছেড়ে তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দুর

বসিরহাটে দলবদল ! পদ্ম ছেড়ে তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দুর
ভোটের মুখে ফের দলবদলের 'হাওয়া'! 'পদ্ম' ছেড়ে আবারও তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন প্রাক্তন বিধায়ক দীপেন্দু বিশ্বাসের।বিজেপিতে যাওয়া ভুল ছিল, মত প্রাক্তন ফুটবলারের।
Published : February 22, 2026 at 3:52 PM IST
বসিরহাট, 22 ফেব্রুয়ারি: ভোটের মুখে ফের দলবদলের 'হাওয়া'। আবারও ধাক্কা গেরুয়া শিবিরে। এবার তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন প্রাক্তন বিধায়ক ও বিজেপি নেতা দীপেন্দু বিশ্বাসের। 'পদ্ম' ছেড়ে 'ঘাসফুল'-এ যোগ দিলেন বসিরহাট দক্ষিণের প্রাক্তন এই বিধায়ক। রবিবার বসিরহাটে দলীয় কার্যালয় গিয়ে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু। তাঁর হাতে এদিন দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূলের বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বুরহান মুকাদ্দিম ওরফে লিটন।
তিনি ছাড়াও এই দলবদলের কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন দলের জেলা চেয়ারম্যান স্বরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা বাদল মিত্র-সহ আরও অনেকে।দীপেন্দু বিশ্বাস ছাড়াও এদিন শাসক শিবিরে যোগ দেন বসিরহাট 1 নম্বর ব্লকের কংগ্রেস সভাপতি কাদের সর্দার, বসিরহাট পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পার্থসারথি বসু-সহ আরও একাধিক নেতা-কর্মী।
দলবদলের পর প্রাক্তন বিধায়কের বোধোদয়, "ভুল তো মানুষের হতেই পারে। তবে, গত চার বছর ধরে আমি তৃণমূলের তরফে পাওয়া যে যে কর্মসূচিতে আমন্ত্রণ পেয়েছি, সেখানে থাকার চেষ্টা করেছি। তাই, দল যে দায়িত্ব দেবে সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব, এটুকু বলতে পারি।" আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বসিরহাটের সাতটি বিধানসভায় যাতে তৃণমূলের দখলে থাকে, সেই বিষয়েও সংকল্প নেন দীপেন্দু।
ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই বাড়ছে 'দলবদলের পালা'! শনিবারই সিপিএমের সঙ্গে সমস্ত 'সম্পর্ক' ছিন্ন করে তৃণমূলে যোগ দেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য প্রতীক উর রহমান। আমতলার পার্টি অফিসে গিয়ে তিনি এক সময়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের কাছ থেকে দলীয় পতাকা তুলে নেন। এর দু'দিন আগেই তৃণমূল ভবনে গিয়ে রাজ্যের দুই মন্ত্রী শশী পাঁজা ও ব্রাত্য বসুর হাত ধরে শাসক দলে যোগ দেন কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক ও বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেতা বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা। এবার একই পথে হাঁটলেন আরেক বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন বিধায়ক দীপেন্দু বিশ্বাসও।
রাজনীতির বিশ্লেষকদের ধারণা, ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়ার আগে ও পরে এই ধরনের দলবদল আরও বাড়তে থাকবে। কিছু পাওয়ার আশাতেই লুকিয়ে থাকে দলবদল। ফলে, এতে আশ্চর্য হচ্ছেন না রাজনৈতিক মহলের একাংশ। যদিও 'দলবদলু'-রা বারবার দাবি করে এসেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হতেই তাঁরা বিরোধী শিবির ছেড়ে যোগ দিয়েছেন শাসক শিবিরে। এক্ষেত্রেও দলত্যাগী দীপেন্দু'র দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যজুড়ে যেভাবে উন্নয়ন করে চলেছেন, সেই উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হতে চান তিনিও।
সেই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, ছাব্বিশের নির্বাচনেও বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সাতটি বিধানসভাতেই জয়ী হবে তৃণমূল। প্রাক্তন ফুটবলার হিসেবে বসিরহাটে ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রসার ঘটাতেও উদ্যোগী হবেন বলে জানিয়েছেন দীপেন্দু বিশ্বাস।
প্রসঙ্গত, 2011-এর বিধানসভা ভোটের ঠিক পরেই তৃণমূলে যোগ দেন প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস। 2014-এর বিধানসভা উপনির্বাচনে বসিরহাট দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রার্থী করে তাঁকে। কিন্তু, বিজেপির বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কাছে 1 হাজার 400 ভোটে হেরে যান তিনি। 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ফের ওই কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়িয়ে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন দীপেন্দু। সেবার বিজেপি প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্যকে 24 হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেন তিনি। তবে, 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে আর টিকিট দেওয়া হয়নি তৃণমূলের তরফে। এতেই ক্ষুদ্ধ হয়ে দল ছাড়েন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক। পাঁচ বছরের মাথায় ভোটের মুখে আবারও পুরনো দলে ফিরলেন দীপেন্দু।