ভোট শেষের পর প্রিসাইডিং অফিসারের ভুলে বিকল ইভিএম, ঘটনাস্থলে রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী

ভোট শেষের পর প্রিসাইডিং অফিসারের ভুলে বিকল ইভিএম, ঘটনাস্থলে রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী
রায়গঞ্জের হাটমনি শঙ্করপুর এফপি স্কুলের ঘটনা৷ রাতে কেন বুথে এলেন কৃষ্ণ কল্যাণী, প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ স্থানীয়দের৷
Published : April 23, 2026 at 10:56 PM IST
রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর), 23 এপ্রিল: প্রিসাইডিং অফিসারের ভুলে বিপত্তি বাঁধার অভিযোগ উঠল উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে৷ অভিযোগ, প্রিসাইডিং অফিসার ভোট শেষে ভুল সুইচ প্রেস করায় বিকল হয়ে যায় ইভিএম৷ এখন বিশেষজ্ঞ ছাড়া ওই ইভিএম মেরামত করা সম্ভব নয়৷ তাই শেষপর্যন্ত কী হয় সেটাই দেখার৷
এদিকে এই ঘটনার কথা জানতে পেরে সংশ্লিষ্ট বুথে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পৌঁছে যান রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী৷ এই ঘটনার জন্য প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে তাঁর বচসায় জড়িয়ে পড়ার ঘটনাও ঘটে৷ তবে রাতে কেন বুথে ঢুকলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা৷ তাঁরা কৃষ্ণ কল্যাণীর বিপক্ষে বিক্ষোভও দেখান৷
কী ঘটনা ঘটেছে?
রায়গঞ্জ বিধানসভার 15 নম্বর বুথ হাটমনি শঙ্করপুর এফপি স্কুলে ছিল৷ সেখানে দিনভর শান্তিপূর্ণভাবে এবং সুষ্ঠু প্রক্রিয়ায় ভোট হয়৷ ভোটগ্রহণ শেষের পর বাকি কাজ যখন করা হচ্ছিল সেই সময় আচমকাই ইভিএম সুইচড অফ করে দেন প্রিসাইডিং অফিসার সুভাষচন্দ্র মাহাতো৷ পরে আবার ইভিএমটি রিস্টার্ট করেন তিনি৷ কিন্তু তার পরও সেটি চালু হয়নি৷
এই নিয়ে ওই প্রিসাইডিং অফিসার জানান, ভোট শেষের পর প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পোলিং এজেন্টদের নিয়ে যাবতীয় কাজ সারা হয়৷ এর পর ইভিএম ক্লোজ করার সুইচটি প্রেস করার কথা ছিল৷ ভুলবশত তিনি ইভিএমটি সুইচড অফ করে দেন৷ এর পর আবার ইভিএম রিস্টার্ট করেন তিনি৷ কিন্তু তার পর স্বাভাবিকভাবে কাজ করেনি ওই মেশিন৷ বরং ডেটা এরর দেখিয়েছে৷
তিনি সঙ্গে সঙ্গেই এই নিয়ে যোগাযোগ করেন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে৷ বিষয়টি জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে যান রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী৷ তিনি জানান, জেলাশাসকের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে৷ ইঞ্জিনিয়র আসবেন৷ তিনি দেখবেন ইভিএম আবার সক্রিয় করা যায় কি না! যদি না যায়, তাহলেও সমস্যা নেই বলে জেলাশাসক তাঁকে জানিয়েছেন৷ সেক্ষেত্রে ইভিএমের বদলে ভিভিপ্যাট থেকে ওই বুথের সব ভোট গণনা করা হবে৷ তবে ইভিএমের বদলে সেটা যে করা যাবে, তার লিখিত প্রতিশ্রুতি চেয়েছেন তিনি৷
এদিকে রাতে কৃষ্ণ কল্যাণীকে হাটমনি শঙ্করপুর স্কুলে আসতে দেখে বুথের বাইরে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা৷ তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, কেন তৃণমূল প্রার্থী বুথে প্রবেশ করেছিলেন৷ কৃষ্ণ কল্যাণী যখন বুথ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, সেই সময় স্থানীয় মানুষের বিক্ষোভের মুখেও পড়তে হয় তাঁকে৷