ETV Bharat / state

ভোটের শুরুতেই দফায় দফায় ইভিএম বিভ্রাট ! চরম ভোগান্তি ভোটারদের

ইভিএম বিভ্রাটের ফলে কিছু জায়গায় দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছে হচ্ছে ভোটারদের ৷ আবার কোথাও কোথাও দ্রুত নতুন ইভিএমেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷

দ্বিতীয় দফার ভোটের শুরুতেই ইভিএম বিভ্রাট (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 29, 2026 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 29 এপ্রিল: রাজ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দ্বিতীয় দফার ভোট ৷ আর বুধবার ভোটের শুরুতেই সাতটি বিধানসভার বিভিন্ন জায়গায় ইভিএম বিভ্রাটের অভিযোগ সামনে আসছে ৷ আর ইভিএম বিকল হওয়ায় দীর্ঘক্ষণ ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকছে । যার ফলে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে ভোটাররা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন ।

কলকাতা

কলকাতায়ও ইভিএম বিকলের অভিযোগ করেছেন কংগ্রেস প্রার্থী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ৷ তাঁর দাবি, ভোর থেকেই রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের 13 নম্বর পর্বে ইভিএম বিকল হয়ে গিয়েছে । বেশ কয়েকজন প্রিসাইডিং অফিসার নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ফর্ম 10 সম্পর্কে অবগত নন, যার ফলে বুথ এজেন্টদের ক্রমাগত হয়রানি করা হচ্ছে । 103 নম্বর পর্বে কংগ্রেসের পোলিং এজেন্টকে কয়েকজন কুখ্যাত দুষ্কৃতী এবং প্রিসাইডিং অফিসার প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে বলেও অভিযোগ ৷ এই নিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী ইতিমধ্যে কমিশনে অভিযোগ জনিয়েছেন । একই সঙ্গে কলকাতা দক্ষিণের ডিইও, রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ পর্যবেক্ষক, ইআরওকে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি ।

চরম হয়রানি ভোটারদের (নিজস্ব ছবি)

উত্তর 24 পরগনা

উত্তর 24 পরগনার মিনাখাঁ বিধানসভার শালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 41 নম্বর বুথে ইভিএম বিকলের অভিযোগ উঠেছে ৷ ঘটনার খবর পেয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দ্রুত নতুন ইভিএমের ব্যবস্থা করা হয় । নতুন মেশিন আসার পর পুনরায় ভোটদান শুরু হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ।

মিনাখাঁ বিধানসভায় ইভিএম বিকলের অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

হিঙ্গলগঞ্জের সাহেবখালি 192 বুথ ইভিএম খারাপের অভিযোগ ওঠে ৷ তার ফলে ভোটদানে বিলম্ব হয় ৷ বুথের বাইরে ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে ।

রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রে ইভিএম বিকল (নিজস্ব ছবি)

দক্ষিণ 24 পরগনা

দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের হাড়াল নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের 46 নম্বর বুথে ইভিএম বিভ্রাট ঘিরে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়াল ভোটারদের মধ্যে । ভোট শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে প্রায় এক ঘণ্টা বন্ধ থাকে ভোটগ্রহণ ৷ ফলে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোগান্তির শিকার হন সাধারণ মানুষ । ভোটকর্মী সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল সাতটা নাগাদ ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পরই ইভিএমে সমস্যা ধরা পড়ে । মেশিন সঠিকভাবে কাজ না করায় ভোট প্রক্রিয়া থমকে যায় । সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জানানো হয় সেক্টর অফিসারকে । পরে তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে ত্রুটিযুক্ত ইভিএম বদলের ব্যবস্থা করেন । নতুন মেশিন বসানোর পর পুনরায় শুরু হয় ভোটগ্রহণ ।

ইভিএম বিভ্রাটে দীর্ঘ লাইন ভোটারদের (নিজস্ব ছবি)

TAGGED:

EVM
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
ইভিএম বিভ্রাট
বিধানসভা ভোট
EVM MALFUNCTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.