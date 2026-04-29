ভোটের শুরুতেই দফায় দফায় ইভিএম বিভ্রাট ! চরম ভোগান্তি ভোটারদের

ভোটের শুরুতেই দফায় দফায় ইভিএম বিভ্রাট ! চরম ভোগান্তি ভোটারদের
ইভিএম বিভ্রাটের ফলে কিছু জায়গায় দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছে হচ্ছে ভোটারদের ৷ আবার কোথাও কোথাও দ্রুত নতুন ইভিএমেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷
Published : April 29, 2026 at 10:37 AM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: রাজ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দ্বিতীয় দফার ভোট ৷ আর বুধবার ভোটের শুরুতেই সাতটি বিধানসভার বিভিন্ন জায়গায় ইভিএম বিভ্রাটের অভিযোগ সামনে আসছে ৷ আর ইভিএম বিকল হওয়ায় দীর্ঘক্ষণ ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকছে । যার ফলে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে ভোটাররা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন ।
কলকাতা
কলকাতায়ও ইভিএম বিকলের অভিযোগ করেছেন কংগ্রেস প্রার্থী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ৷ তাঁর দাবি, ভোর থেকেই রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের 13 নম্বর পর্বে ইভিএম বিকল হয়ে গিয়েছে । বেশ কয়েকজন প্রিসাইডিং অফিসার নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ফর্ম 10 সম্পর্কে অবগত নন, যার ফলে বুথ এজেন্টদের ক্রমাগত হয়রানি করা হচ্ছে । 103 নম্বর পর্বে কংগ্রেসের পোলিং এজেন্টকে কয়েকজন কুখ্যাত দুষ্কৃতী এবং প্রিসাইডিং অফিসার প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে বলেও অভিযোগ ৷ এই নিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী ইতিমধ্যে কমিশনে অভিযোগ জনিয়েছেন । একই সঙ্গে কলকাতা দক্ষিণের ডিইও, রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ পর্যবেক্ষক, ইআরওকে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি ।
উত্তর 24 পরগনা
উত্তর 24 পরগনার মিনাখাঁ বিধানসভার শালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 41 নম্বর বুথে ইভিএম বিকলের অভিযোগ উঠেছে ৷ ঘটনার খবর পেয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দ্রুত নতুন ইভিএমের ব্যবস্থা করা হয় । নতুন মেশিন আসার পর পুনরায় ভোটদান শুরু হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ।
হিঙ্গলগঞ্জের সাহেবখালি 192 বুথ ইভিএম খারাপের অভিযোগ ওঠে ৷ তার ফলে ভোটদানে বিলম্ব হয় ৷ বুথের বাইরে ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে ।
দক্ষিণ 24 পরগনা
দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের হাড়াল নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের 46 নম্বর বুথে ইভিএম বিভ্রাট ঘিরে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়াল ভোটারদের মধ্যে । ভোট শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে প্রায় এক ঘণ্টা বন্ধ থাকে ভোটগ্রহণ ৷ ফলে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোগান্তির শিকার হন সাধারণ মানুষ । ভোটকর্মী সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল সাতটা নাগাদ ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পরই ইভিএমে সমস্যা ধরা পড়ে । মেশিন সঠিকভাবে কাজ না করায় ভোট প্রক্রিয়া থমকে যায় । সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জানানো হয় সেক্টর অফিসারকে । পরে তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে ত্রুটিযুক্ত ইভিএম বদলের ব্যবস্থা করেন । নতুন মেশিন বসানোর পর পুনরায় শুরু হয় ভোটগ্রহণ ।