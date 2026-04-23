একমাত্র মডেল বুথে ইভিএম বিভ্রাট ! ব্যাটারি নেই যন্ত্রে, মকপোলে দেরি
মোট 281 জন ভোটার আছেন এই মডেল বুথে । ইভিএম বিভ্রাটে দিশেহারা অবস্থায় দেখা গিয়েছে এই বুথের প্রিসাইডিং অফিসারকে ।
Published : April 23, 2026 at 8:34 AM IST
দুর্গাপুর, 23 এপ্রিল: দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের 165 নম্বর বুথ । দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের সিধু কানহু ইনডোর স্টেডিয়াম । এই বিধানসভার একমাত্র মডেল বুথ তৈরি হয়েছে এই 165 নম্বর বুথে । মকপোল করতে গিয়ে ভোট কর্মীরা দেখতে পান ইভিএম-এ ব্যাটারি নেই । ভোট কর্মীদের মাথায় হাত পড়ে এই ঘটনা দেখে । দ্রুত তাঁরা নির্বাচন কমিশনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বিষয়টি জানান ।
রঙিন সাজে সাজানো এই মডেল পোলিং স্টেশনে ভোট শুরু হওয়ার আগেই এই বিভ্রাটে কার্যত দিশেহারা অবস্থায় দেখা গিয়েছে এই বুথের প্রিসাইডিং অফিসারকে । মোট 281 জন ভোটার আছেন এই বুথে । আয়োজনে ত্রুটি নেই বুথকে সাজানোর ক্ষেত্রে । বুথে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন রয়েছে । সেলফি জোন থেকে বয়স্ক মানুষদের বসার জায়গা, এয়ার কুলার থেকে প্রদীপ জ্বালানোর আয়োজন, সবই রয়েছে দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার একমাত্র মডেল বুথে । কিন্তু এখানে ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট দুটি যন্ত্রেই সমস্যা দেখা দিয়েছে ।
বৃহস্পতিবার বঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রথম দফার বিধানসভা ভোট । এদিন ভোটগ্রহণ চলছে 16টা জেলার মোট 152টি আসনে । এদিন সকাল 7টা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া । সন্ধে 6টা পর্যন্ত চলবে । প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম অংশের জেলাগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ৷ এবারের ভোটে মূল লড়াই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উন্নয়ন' বনাম বিজেপির 'পরিবর্তনে'র মধ্যে ৷
আর এই ভোটকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় বাহিনীতে মুড়ে ফেলা হয়েছে সারা রাজ্যকে । ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থেকে শুরু করে বড় রাস্তার মোড় কিংবা অলিগলি ছয়লাপ বাহিনীতে । মোট প্রথম দফার ভোটে 2047 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । প্রতিটি বুথেই রয়েছে ওয়েবকাস্টিং-এর ব্যবস্থা ৷ স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে ড্রোন এবং সিসিটিভি-র মাধ্যমে নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷ নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, ভোটারদের ভয় দেখানো বা বুথ জ্যামের অভিযোগ এলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলিতে কুইক রেসপন্স টিম (QRT) এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিশেষ টহলদারি চলছে ৷
সকাল থেকেই বুথে-বুথে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটাররা ৷ তবে 'গণদেবতা' কী রায় দেয় তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আগামী 4 মে পর্যন্ত । সেদিন ভোট গণনার পরই পরিষ্কার হয়ে যাবে রাজ্যে 'প্রত্যাবর্তন' হবে নাকি 'পরিবর্তন' ৷