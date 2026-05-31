পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ মানা হবে না, প্রতিষ্ঠা দিবসে সংকল্প CITU-র

বলা হয়েছে, রাজ্য সরকার কর্তৃক দীর্ঘকালীন বসতি ও জীবিকার স্থান থেকে উচ্ছেদ উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া মানা হবে না। লড়াই চালিয়ে যাওয়ারও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

CITU প্রতিষ্ঠা দিবসে পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদের বিরোধিতায় সংকল্প গ্রহণ
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 31, 2026 at 4:06 PM IST

কলকাতা, 31 মে: সিআইটিইউ-এর 57তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হল । বিশেষ করে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক, অসংগঠিত শ্রমিক এবং হকারদের সমস্যাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে, পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ মানা হবে না ! রাজ্য সরকার কর্তৃক দীর্ঘকালীন বসতি এবং জীবিকার স্থান থেকে উচ্ছেদ উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া মানা হবে না । লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে । এই শপথ নিয়েই শনিবার সিআইটিইউ প্রতিষ্ঠা দিবসে সংকল্পবদ্ধ হন বাম শ্রমিক সংগঠন নেতৃত্ব ।

হকার উচ্ছেদ প্রতিরোধ নিয়ে সিআইটিইউ রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলম ইটিভি ভারতকে বলেন, "হকারদের উপর আক্রমণ প্রতিরোধ করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন স্থানে উচ্ছেদ অভিযান আটকে দেওয়া হচ্ছে । রেল হকাররা কলকাতা শহরের লাইফলাইন, তাদের উচ্ছেদ করলে দৈনিক যাত্রীরা অসহায় হয়ে পড়বে । বড় বড় বিগ বাজার এবং স্মার্ট বাজারকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য হকার উচ্ছেদ কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় ।"

CITU প্রতিষ্ঠা দিবসে সংকল্প

রাজ্যের পরিস্থিতি ও চলমান সংগ্রামের প্রসঙ্গ তুলে জিয়াউলের দাবি, "মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও ধর্মীয় রীতিনীতির উপর আঘাত নামিয়ে আনা হয়েছে । রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর মানুষের খাদ্যাভ্যাস, বিশ্বাস এবং ধর্মীয় রীতিনীতির উপর আঘাত আসছে । বকরি ঈদের ক্ষেত্রে পশুপালকদের অর্থনীতিতে বড় ধরনের ধাক্কা লেগেছে, যা তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবিকাকে প্রভাবিত করেছে । নির্বাচন কমিশন এবং মোদি সরকারের ভূমিকার কারণে অ-হিন্দু অংশ (খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, ইসলাম) এর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে বিষাদের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ।"

পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদের বিরোধিতা

বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে সিআইটিইউ রাজ্য সম্পাদক বলেন, "2014 সালের পর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানায় শূন্যপদ পূরণ করছে না । ব্যাপক হারে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হচ্ছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে গেছে । অসংগঠিত শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে হকার এবং গিগ প্ল্যাটফর্মের কর্মীরা । এদের জন্য একটি নিরাপদ কর্মসংস্থান, কাজের নিরাপত্তা এবং পারিবারিক সহায়তার অভাব রয়েছে । মোদি সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত শ্রম কোডগুলো উন্নয়নশীল দেশের বিকাশের জন্য অপ্রাসঙ্গিক । বিভিন্ন স্থানে এই কোডগুলো প্রতিরোধ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে শ্রমিকরা এগুলোকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা হচ্ছে ।"

সিআইটিইউ-এর 57তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

সিআইটিইউ-এর প্রতিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য তথা প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন । তিনি বলেন, সিআইটিইউ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 56 বছর আগে, যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং শ্রমিকদের উপর ব্যাপক চাপ ছিল, জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি বিরাজ করছিল এবং শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল, তখন অন্যান্য কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা হয়েছিল । এই সব অগ্রগতি 2010-2011 সাল পর্যন্ত হয়েছিল । বিভিন্ন সেক্টরে শ্রমিক কর্মচারীরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল । রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানায় বোনাস, বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ড বেনিফিট এবং অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছিল । কিন্তু, মোদি সরকার আসার পর থেকে গরিব, হকার শ্রমিক শ্রেণির দুরবস্থা আরও প্রকট হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ।

