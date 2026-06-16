হাবরায় হকার উচ্ছেদ রেলের: রাতারাতি 'মন্দির' বানিয়েও বাঁচানো গেল না ক্লাবঘর, চলল বুলডোজার

হাবরায় হকার উচ্ছেদ রেলের: রাতারাতি 'মন্দির' বানিয়েও বাঁচানো গেল না ক্লাবঘর, চলল বুলডোজার
উচ্ছেদ ঠেকাতে তৃণমূল পরিচালিত ভেন্ডর সমিতির অফিসে রাধাগোবিন্দের মূর্তি বসিয়ে পুজো ৷ সেখানেও বুলডোজার চালিয়ে চলল দখলমুক্ত করার কাজ ৷
Published : June 16, 2026 at 2:39 PM IST
হাবরা, 16 জুন: উচ্ছেদ রুখতে তৃণমূল পরিচালিত ক্লাবঘর 24 ঘণ্টার মধ্যে কালীমন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছিল ৷ তবুও শেষ রক্ষা হল না ৷ রেলের হকার উচ্ছেদ অভিযানে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল সেই 'মন্দির' ৷ সোমবার গভীর রাতে হাবরা রেল স্টেশন চত্বর থেকে হকার উচ্ছেদ অভিযানে বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেওয়া হল সমস্ত দোকানপাট ও সেই ক্লাবঘর ৷
রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই শিয়ালদা ও হাওড়া শাখার বিভিন্ন বিভাগের স্টেশন ও সংলগ্ন রেলের জমিতে জবরদখল করে গড়ে ওঠা দোকানপাট ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে ৷ শিয়ালদা, দমদমে, যাদবপুর, টালিগঞ্জে আগেই হকার উচ্ছেদ হয়েছে ৷ পূর্ব রেলের শিয়ালদা-বনগাঁ শাখায় বিভিন্ন রেল স্টেশনে হকার উচ্ছেদের নোটিশ জারি হয়েছে ৷
সেই মতো গত মে মাসের শেষ দিকে রেল কর্তৃপক্ষ হাবরা রেল স্টেশন ও তার বাইরে থাকা দোকানগুলিকে 13 জুন পর্যন্ত জায়গা খালি করে দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল ৷ তার মধ্যে জায়গা খালি না-করলে উচ্ছেদের কথা জানিয়ে নোটিশ জারি করেছিল রেল ৷ তাদের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে যাঁরা দোকান তুলে নিয়েছিলেন, তাঁদের খুব একটা ক্ষতি হয়নি ৷ তবে যে দোকানগুলি ওঠেনি, সেগুলিকে বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে ৷
হাবরা রেল স্টেশন ও তার আশেপাশে রেলের জমিতে গত কয়েক দশক ধরে অসংখ্য দোকান গড়ে উঠেছিল বলে অভিযোগ ৷ স্টেশনের তিনটি প্ল্যাটফর্মেও অসংখ্য দোকান রয়েছে ৷ স্টেশনের চারপাশে গড়ে ওঠা দোকানগুলি নিয়ে বাসিন্দাদের তেমন আপত্তি ছিল না ৷ কিন্তু, প্ল্যাটফর্মের বেশিরভাগ জায়গা হকারদের দখলে চলে যাওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষোভ ছিল ৷ ব্যস্ত সময়ে যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মে চলাফেরা করতে পারতেন না-বলে অভিযোগ ৷ সেই সব দোকান এবার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷
তবে, সেই সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে হাবরা রেল স্টেশনের মুখে তৃণমূল পরিচালিত একটি ক্লাবঘর ৷ যে ক্লাবঘরটি ভাঙার হাত থেকে বাঁচাতে, সেখানে রাতারাতি কালীমূর্তি বসিয়ে পুজো শুরু করে দেওয়া হয় ৷ আর পাশের তৃণমূল পরিচালিত ভেন্ডর সমিতির অফিসেও রাধাগোবিন্দের মূর্তি বসিয়ে পুজো শুরু হয়ে যায় ৷ ওই দুই 'মন্দিরে'র সামনে কালীমন্দির ও রাধাগোবিন্দের মন্দির লিখে দেওয়া হয় ৷ কিন্তু, এত কিছু করেও কোনও লাভ হয়নি ৷ সবটাই ভেঙে দেওয়া হয়েছে বুলডোজার চালিয়ে ৷
সোমবার রাতে প্রথমে রেল ও বিদ্যুৎ বিভাগের তরফে স্টেশন চত্বরের সমস্ত দোকানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় ৷ সিটুর পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল ৷ কিন্তু, পুলিশ ও আরপিএফ-এর তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সামলে নেওয়া হয় ৷