আদালতের নির্দেশেই এসআরএফটিআই ক্যাম্পাসে উচ্ছেদ অভিযান, সরানো হল বিতর্কিত কাঠামো
SRFTI campus: আগুন জ্বালানো থেকে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ, শুধু তা-ই নয়, গভীর রাত পর্যন্ত উচ্চস্বরে গান চালানো, জমায়েত এবং পার্টি করার অভিযোগও উঠেছে ।
Published : November 28, 2026 at 4:19 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: ক্যাম্পাসের ভিতরে আগুন জ্বালানো, গভীর রাত পর্যন্ত উচ্চস্বরে গান-বাজনা, বহিরাগতদের জমায়েত এবং বেআইনি বিদ্যুৎ সংযোগ- একের পর এক অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই) । শেষ পর্যন্ত আদালতের নির্দেশে কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় ক্যাম্পাসের ভিতরে থাকা একটি অবৈধ কাঠামো ভেঙে দিয়েছে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ।
শনিবার ওই কাঠামোটি সরিয়ে ফেলার কাজ করা হয় । লালবাজারের দাবি, গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ওই জায়গাটিকে কেন্দ্র করে একদল পড়ুয়া নানা নিয়মবহির্ভূত কার্যকলাপ চালাচ্ছিলেন । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, ক্যাম্পাসের বিপরীত ভবনের কাছে তৈরি হয়েছিল ওই অস্থায়ী কাঠামো । অভিযোগ, সেটিকে ঘিরেই চলছিল নানা ধরনের অননুমোদিত কার্যকলাপ । প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাজকর্মেও তার প্রভাব পড়ছিল বলে দাবি কর্তৃপক্ষের ।
ক্যাম্পাসে আগুন, গভীর রাত পর্যন্ত পার্টি
লালবাজারের অভিযোগ, ওই কাঠামোকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসের ভিতরে আগুন জ্বালানো বা বিভিন্ন জিনিস পুড়িয়ে ফেলার মতো ঘটনা ঘটছিল । এতে পরিবেশের ক্ষতির পাশাপাশি নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল । শুধু তা-ই নয়, গভীর রাত পর্যন্ত উচ্চস্বরে গান চালানো, জমায়েত এবং পার্টি করার অভিযোগও উঠেছে ।
পুলিশের আরও দাবি, বহিরাগতদের বেআইনি ভাবে ক্যাম্পাসে নিয়ে আসা হচ্ছিল । তাঁদের দিয়ে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মীদের ভয় দেখানোর অভিযোগও উঠেছে । ফলে পড়ুয়াদের একাংশের আচরণ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ ক্রমশ বাড়ছিল ।
বেআইনি তারে বিপর্যস্ত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ?
সবচেয়ে বড় উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে । লালবাজারের দাবি, ওই কাঠামোয় বেআইনি ভাবে বিদ্যুতের সংযোগ নেওয়া হয়েছিল । সেখান থেকে তার টেনে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ । এর ফলে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় সমস্যা তৈরি হচ্ছিল ।
কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা, এই ধরনের অননুমোদিত সংযোগের কারণে বিদ্যুত সরবরাহের ওঠানামা বা অন্য কোনও বিপর্যয় ঘটলে প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । ফিল্ম ও টেলিভিশন প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার বিষয়টিও তাই গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছিল । ওই কাঠামো এবং তার সঙ্গে যুক্ত কার্যকলাপের জেরে প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছিল বলেও অভিযোগ ।
বারবার সতর্কতা, শেষ পর্যন্ত আদালতের নির্দেশ
প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের দাবি, অবৈধ কাঠামো সরিয়ে নেওয়া এবং ক্যাম্পাসে অননুমোদিত কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য পড়ুয়াদের একাধিকবার মৌখিক ও লিখিতভাবে সতর্ক করা হয়েছিল । আনুষ্ঠানিক নোটিশও জারি করা হয় । কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি বলে অভিযোগ ।
এরপর বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায় । আদালতের নির্দেশ এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার 163(2) ধারায় জারি হওয়া আদেশের প্রেক্ষিতে কাঠামোটি সরানোর সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয় । কলকাতা পুলিশের উপস্থিতিতে এসআরএফটিআই কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদ অভিযান চালায় ।
পুলিশের বক্তব্য, 'আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা'
অভিযান ঘিরে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুনাল আগরওয়াল বলেন, "আইন অনুযায়ী পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে ।"
পুলিশের বক্তব্য, আদালতের নির্দেশ মেনেই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে । তবে, এই ঘটনাকে ঘিরে পড়ুয়াদের একাংশের সঙ্গে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিরোধ এবং ক্যাম্পাসের পরিবেশ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে । অভিযোগগুলির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সে দিকে নজর রাখছে কর্তৃপক্ষ ।
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